Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Натуральные ноты классики под старину в интерьере

Перла Вереника Перла Вереника
Уютный дом в стиле прованс, Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Гостиная в средиземноморском стиле
Loading admin actions …

Красота природных материалов, солнечная теплота древесины и нежность флористических узоров неподвластна времени, такой интерьер находится вне моды и времени. И в просторном загородном доме, и в тихой городской квартире можно создать такую атмосферу, используя дизайнерские приемы актуализации предметов старины и классических интерьеров.

Цветочные принты на обивке диванов

Загородный дом Киевское шоссе., Дизайн-бюро Сергея Саргина Дизайн-бюро Сергея Саргина Гостиная в стиле кантри
Дизайн-бюро Сергея Саргина

Загородный дом Киевское шоссе.

Дизайн-бюро Сергея Саргина
Дизайн-бюро Сергея Саргина
Дизайн-бюро Сергея Саргина

Мода приходит и уходит, а классика остается неизменной – так вполне можно сказать об использовании цветочных узоров для обивки диванов в английском стиле. Это уже стало своеобразной визитной карточкой традиционного английского стиля в интерьере: широкий, объемный диван и обязательный флористический мотив в обивке. В зависимости от капризов моды может варьироваться расцветка (от пестрой до нейтральной) или даже видоизменяться сам цветок (сегодня в моде мелкие полевые цветы, завтра – крупные розы). Однако сама тема цветочного принта актуальная всегда.  

Весенние оттенки в интерьере

Гостиная Alexander Krivov Гостиная в классическом стиле Бежевый
Alexander Krivov

Гостиная

Alexander Krivov
Alexander Krivov
Alexander Krivov

Классическое сочетание пастельный оттенков как никогда актуально в этом году, и конечно, этой весной. Нежная гамма цветов превалирует и в базовой отделке интерьеров, и в использовании акцентов на нейтральном фоне. Вы можете сами выбирать приемлемую для себя концентрацию розовых, сиреневых, бежево-пудровых, голубовато-серых и звонко-желтых оттенков в интерьере, но любой из них привнесет в комнату гарантированно ощущение весны, свежести и наверное, поможет вам решиться на дальнейшие эксперименты с декором.

Нежные флористические рисунки воздушных штор

Уютный дом в стиле прованс, Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Гостиная в средиземноморском стиле
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

Уютный дом в стиле прованс

Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

Мягкие волны текстиля для оформления оконных проемов – элемент безупречной классики в интерьере, столь же вечный, сколь и актуальный. А если вы хотите еще активнее приблизить образ вашей комнаты к природным истокам, используйте тонкие струящиеся материалы, романтичные расцветки цветочных узоров, создавая вокруг светлых окон лавандово-розовые облака с помощью драпировок, складок и кружевных шнуров для штор.

Шкафы и стол в теплой гамме натурального дерева

Гостиная. "Подмосковное кантри" «Студия 3.14» Гостиная в стиле кантри
«Студия 3.14»

Гостиная. Подмосковное кантри

«Студия 3.14»
«Студия 3.14»
«Студия 3.14»

Классические интерьеры умеют подчеркивать красоту природы и натуральных материалов, этому стоит поучится у них для любого стилевого направления. Мягкие линии, отполированные гладкие поверхности, резные узоры – все это подчеркивает естественную красоту древесины, придает респектабельный сдержанный лоск интерьеру и домашний уют комнате.

Небольшой персидский ковер согреет ноги

homify Гостиная в колониальном стиле
homify

homify
homify
homify

Персидские ковры – шерстяные, теплые, с тонкими сплетениями узоров, из года в год дают о себе знать в модных интерьерах. Этот аксессуар обыгрывает по-разному, но неизменное качество и уют шерстяного коврика под ногами заставляет регулярно возвращаться к классике. Такое коврик может стать ключевым звеном в интерьере сдержанно-классическом, а может – дополнить яркую эклектику комнаты в стиле фьюжн.

Зеркала в роскошных античных рамах с позолотой

Фото реализованной спальни в ЖК Адмиральский от дизайн студии Батенькофф в классическом стиле. homify Спальня в классическом стиле МДФ Янтарный / Золотой
homify

Фото реализованной спальни в ЖК Адмиральский от дизайн студии Батенькофф в классическом стиле.

homify
homify
homify

Багетные рамы с позолотой – неизменный признак классического понимания красоты и роскоши. Использование этого элементы в декоре сразу придает простому интерьеру более высокое звучание, не позволяет воспринять нейтральную спокойную цветовую гамму скучной, а комнату – безликой. 

Луговая россыпь цветов для завершения образа

Дизайн-проект 4-х комнатной квартиры, г. Москва, Анна Теклюк Анна Теклюк Гостиная в стиле кантри
Анна Теклюк

Дизайн-проект 4-х комнатной квартиры, г. Москва

Анна Теклюк
Анна Теклюк
Анна Теклюк

Мелкий цветочный рисунок для оформления интерьеров можно смело назвать одним из лучших вариантов для декора в классическом стиле. Именно такие естественные, природные мотивы позволяют придать комнате с традиционной деревянной мебелью, оформленной в нейтральных сдержанных тонах – романтичную и спокойную, уютную и гостеприимную атмосферу. Обратите внимание при выборе узора на размер элементов: крупные флористические мотивы могут быть излишне вычурными, особенно для небольших помещений, а вот мелкие цветы в акварельных оттенках – подойдут для любых габаритов комнаты.

Особняк нового 21-ого века!
Теплые и светлые - нравятся вам такие интерьеры?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо