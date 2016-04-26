Натуральные ноты классики под старину в интерьере

Классическое сочетание пастельный оттенков как никогда актуально в этом году, и конечно, этой весной. Нежная гамма цветов превалирует и в базовой отделке интерьеров, и в использовании акцентов на нейтральном фоне. Вы можете сами выбирать приемлемую для себя концентрацию розовых, сиреневых, бежево-пудровых, голубовато-серых и звонко-желтых оттенков в интерьере, но любой из них привнесет в комнату гарантированно ощущение весны, свежести и наверное, поможет вам решиться на дальнейшие эксперименты с декором.