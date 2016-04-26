Натуральные ноты классики под старину в интерьере

Красота природных материалов, солнечная теплота древесины и нежность флористических узоров неподвластна времени, такой интерьер находится вне моды и времени. И в просторном загородном доме, и в тихой городской квартире можно создать такую атмосферу, используя дизайнерские приемы актуализации предметов старины и классических интерьеров.
Мода приходит и уходит, а классика остается неизменной – так вполне можно сказать об использовании цветочных узоров для обивки диванов в английском стиле. Это уже стало своеобразной визитной карточкой традиционного английского стиля в интерьере: широкий, объемный диван и обязательный флористический мотив в обивке. В зависимости от капризов моды может варьироваться расцветка (от пестрой до нейтральной) или даже видоизменяться сам цветок (сегодня в моде мелкие полевые цветы, завтра – крупные розы). Однако сама тема цветочного принта актуальная всегда.
Классическое сочетание пастельный оттенков как никогда актуально в этом году, и конечно, этой весной. Нежная гамма цветов превалирует и в базовой отделке интерьеров, и в использовании акцентов на нейтральном фоне. Вы можете сами выбирать приемлемую для себя концентрацию розовых, сиреневых, бежево-пудровых, голубовато-серых и звонко-желтых оттенков в интерьере, но любой из них привнесет в комнату гарантированно ощущение весны, свежести и наверное, поможет вам решиться на дальнейшие эксперименты с декором.
Мягкие волны текстиля для оформления оконных проемов – элемент безупречной классики в интерьере, столь же вечный, сколь и актуальный. А если вы хотите еще активнее приблизить образ вашей комнаты к природным истокам, используйте тонкие струящиеся материалы, романтичные расцветки цветочных узоров, создавая вокруг светлых окон лавандово-розовые облака с помощью драпировок, складок и кружевных шнуров для штор.
Подмосковное кантри
Классические интерьеры умеют подчеркивать красоту природы и натуральных материалов, этому стоит поучится у них для любого стилевого направления. Мягкие линии, отполированные гладкие поверхности, резные узоры – все это подчеркивает естественную красоту древесины, придает респектабельный сдержанный лоск интерьеру и домашний уют комнате.
Персидские ковры – шерстяные, теплые, с тонкими сплетениями узоров, из года в год дают о себе знать в модных интерьерах. Этот аксессуар обыгрывает по-разному, но неизменное качество и уют шерстяного коврика под ногами заставляет регулярно возвращаться к классике. Такое коврик может стать ключевым звеном в интерьере сдержанно-классическом, а может – дополнить яркую эклектику комнаты в стиле фьюжн.
Багетные рамы с позолотой – неизменный признак классического понимания красоты и роскоши. Использование этого элементы в декоре сразу придает простому интерьеру более высокое звучание, не позволяет воспринять нейтральную спокойную цветовую гамму скучной, а комнату – безликой.
Мелкий цветочный рисунок для оформления интерьеров можно смело назвать одним из лучших вариантов для декора в классическом стиле. Именно такие естественные, природные мотивы позволяют придать комнате с традиционной деревянной мебелью, оформленной в нейтральных сдержанных тонах – романтичную и спокойную, уютную и гостеприимную атмосферу. Обратите внимание при выборе узора на размер элементов: крупные флористические мотивы могут быть излишне вычурными, особенно для небольших помещений, а вот мелкие цветы в акварельных оттенках – подойдут для любых габаритов комнаты.