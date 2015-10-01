Бюджетное дизайнерское перевоплощение сельской избы

Самый обычный сельский дом — есть ли надежда на его редизайн и реконструкцию? Конечно есть, считают архитекторы и дизайнеры из DECO CHATA. Этот интересный польский проект покажет, как обычную славянскую избу можно превратить в милый коттедж под дачу или даже для постоянного проживания.
Упор в проекте делался на бюджетность, а также желание сохранить оригинальную конструкцию. Дело было не в том, чтобы заставить старый дом измениться, а просто хотелось помочь ему избавиться от элементов, которые не идут ему на благо.
Живописные окрестности, свежий воздух и близость к природе явились решающими факторами в покупке именно этой недвижимости, несмотря на ее плачевное состояние. К счастью, дом оказался в руках настоящих профессионалов, которые вдохнули в него новую жизнь. Сегодня оформленный в стиле рустик он выглядит просто потрясающе. Сохранив свою первоначальную форму, его интерьеры и экстерьер полны современных решений и модных приемов.
В те времена, люди зачастую были сильно ограничены в выборе мебели и красок не только из-за маленького бюджета, сколько просто от послевоенного положения и пустых магазинов. Семьи делали, что могли, хотя и этого было недостаточно, чтобы жить в действительно красивом доме. Сейчас реконструкция сельского дома была бы прекрасным подарком бабушке, которая в свое время так мечтала об этом.
Благодаря природным акцентами в виде дерева и камня этот дом, сохранив первоначальную планировку, выглядит совершенно по-другому. Новая крыша, дополнительные комнаты на мансарде и особое ощущение возрождения выглядят невероятно!
Сейчас здание идеально подходит для климата данного региона Польши и будет надежно защищено от любой непогоды и холодных зим. Обратите внимание, что старые окна были заменены на новые, так что члены семьи не будут беспокоиться о герметичности в зимний период и малом количестве солнечного света. Даже маленькая старая веранда была сохранена, но теперь выглядит, как каменный флигель с панорамным остеклением.
В интерьере было заменено все, исключая стены. Последние были лишь открыты для взора, тщательно вычищены и обработаны для защиты от влаги и разрушения. Теперь стены сруба видны в каждой комнате дома и создают здесь особенную атмосферу брутальной сельской жизни.
В гостиной дизайнеры поставили все на сочетание натурального дерева и темно-синего оттенка, который создает в доме еще более необычное настроение. Узкие окна в пол выглядят особенно нестандартно, ведь в таких домах оригинальные окна были, без преувеличения, в три раза меньше.
Изменения в дизайне интерьера касаются не только новых полов, мебели и декора, но планировки. Так, половина первого этажа превратилась в большую гостиную-столовую с различными цветовыми оттенками и оригинальной перегородкой между комнатами.
Мелкие элементы в декоре поддерживают настроение старого сельского дома. Например, консольный столик у камина является старой швейной машиной с ножным приводом, а плетеные корзинки, изделия и стекла и керамики всегда имеют оттенок ретро.
Особенно эффектная кухня оформлена в эклектичном стиле, с добавлением арабской мозаики на кухонном фартуке. Посмотрите на светильник под потолком, особенно гламурный и французский, который благодаря меткому глазу дизайнера вписался в этот интерьер очень органично.
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