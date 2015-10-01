Бюджетное дизайнерское перевоплощение сельской избы

Самый обычный сельский дом — есть ли надежда на его редизайн и реконструкцию? Конечно есть, считают архитекторы и дизайнеры из DECO CHATA. Этот интересный польский проект покажет, как обычную славянскую избу можно превратить в милый коттедж под дачу или даже для постоянного проживания.

Упор в проекте делался на бюджетность, а также желание сохранить оригинальную конструкцию. Дело было не в том, чтобы заставить старый дом измениться, а просто хотелось помочь ему избавиться от элементов, которые не идут ему на благо.