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Уникальный дом из дерева

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Haus S, k² Architektur k² Architektur Деревянные дома
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Древесина является одним из самых современных, популярных и универсальных материалов, которые когда-либо были использованы в строительстве. Обеспечивая гармонию с природой, он гарантирует здоровый образ жизни. Именно дерево дарит дому особенную атмосферу тепла и уюта, а дизайнерские приемы и работа архитектора заставляют дом принять определенную форму.

Сегодня мы хотели бы познакомить вас с очень современным проектом деревянного дома, который далеко ушел от традиционных срубов. Его четкие прямые линии иногда даже наводят на мысль о том, что деревянной здесь является лишь облицовка, но это не так.

Северный фасад

Haus S, k² Architektur k² Architektur Деревянные дома
k² Architektur

k² Architektur
k² Architektur
k² Architektur

Дом построен командой из K² ARCHITEKTUR для семьи, мечтающей жить у леса и родника. Первый пункт был реализован участком возле смешанного леса, а второй — с помощью ландшафтного дизайна.

Сам дом оформлен в стиле эко-минимализма с использованием натуральных материалов и природных оттенков. Проект представляет собой свежий взгляд на деревянное зодчество в целом, ведь такой формат коттеджа до сих пор является модной новинкой.

Южный фасад

Haus S, k² Architektur k² Architektur Деревянные дома
k² Architektur

k² Architektur
k² Architektur
k² Architektur

Площадь в 240 квадратных метров — хорошая основа для жизни семьи с одним-двумя детьми. Со всех сторон здание окружено зеленью — лесным массивом и искусственными насаждениями. В таком чудном месте хозяевам захотелось дополнить проект отдельным зданием с сауной и комнатой отдыха, которое мы видим справа.

Парадный вход

Haus S, k² Architektur k² Architektur Деревянные дома
k² Architektur

k² Architektur
k² Architektur
k² Architektur

Дом тепло приветствует хозяев и всех гостей еще издали. На парадном фасаде особый интерес представляют раздвижные деревянные элементы, которые обеспечивают надлежащую защиту частной жизни при необходимости. Своего рода инновационные ставни существуют здесь на каждом окне и передвигаются с помощью собственных навесных рельс. Интересно, что если все элементы будут закрыты, то здание превратится в сплошной однотонный куб.

Гостиная

Haus S, k² Architektur k² Architektur Гостиная в стиле модерн
k² Architektur

k² Architektur
k² Architektur
k² Architektur

Мы заходим в дом, чтобы обнаружить его интригующий интерьер очень привлекательным по современным меркам. Как вы можете видеть, дизайн основан на естественных приглушенных цветах, таких как белый или серый, и обилии солнечного света. Древесина является главной особенностью дома, так как в интерьере абсолютно отсутствуют ее заменители. То же самое можно сказать и про экстерьер здания. В проекте нашлось место для уютного камина и аналога зимнего сада на внутреннем балконе второго уровня. А вся комната излучает атмосферу простора и близости к природе.

Кухня

Haus S, k² Architektur k² Architektur Кухня в стиле модерн
k² Architektur

k² Architektur
k² Architektur
k² Architektur

Кухня отделена от столовой раздвижной дверью, что очень удобно и экономит не только место, но и время хозяйки. Она очень важна для того, чтобы кулинарные запахи при готовке не распространялись по всему дому. Горизонтальные окна, которые находятся в этой комнате, позволяют вам взглянуть на внутренний дворик, сауну и лес. Декор всей этой зоны очень современный и минималистичный, в основном представлен деревянными элементами и изящной столешницей.

Лестница

Haus S, k² Architektur k² Architektur Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
k² Architektur

k² Architektur
k² Architektur
k² Architektur

Наконец, мы можем посмотреть на лестницу на второй этаж, в приватную зону. Конечно же, она полностью сделана из дерева и напоминает многие азиатские проекты, где с особым удовольствием используется данный материал. И здесь есть одно интересное дополнение — рамки для фотографий особенно ярких раскрасок висят на стене вдоль ступеней, напоминая нам, что этот дом создан с расчетом на семейную жизнь.

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