Уникальный дом из дерева

Древесина является одним из самых современных, популярных и универсальных материалов, которые когда-либо были использованы в строительстве. Обеспечивая гармонию с природой, он гарантирует здоровый образ жизни. Именно дерево дарит дому особенную атмосферу тепла и уюта, а дизайнерские приемы и работа архитектора заставляют дом принять определенную форму.

Сегодня мы хотели бы познакомить вас с очень современным проектом деревянного дома, который далеко ушел от традиционных срубов. Его четкие прямые линии иногда даже наводят на мысль о том, что деревянной здесь является лишь облицовка, но это не так.