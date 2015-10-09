Уникальный дом из дерева

Древесина является одним из самых современных, популярных и универсальных материалов, которые когда-либо были использованы в строительстве. Обеспечивая гармонию с природой, он гарантирует здоровый образ жизни. Именно дерево дарит дому особенную атмосферу тепла и уюта, а дизайнерские приемы и работа архитектора заставляют дом принять определенную форму.
Сегодня мы хотели бы познакомить вас с очень современным проектом деревянного дома, который далеко ушел от традиционных срубов. Его четкие прямые линии иногда даже наводят на мысль о том, что деревянной здесь является лишь облицовка, но это не так.
Дом построен командой из K² ARCHITEKTUR для семьи, мечтающей жить у леса и родника. Первый пункт был реализован участком возле смешанного леса, а второй — с помощью ландшафтного дизайна.
Сам дом оформлен в стиле эко-минимализма с использованием натуральных материалов и природных оттенков. Проект представляет собой свежий взгляд на деревянное зодчество в целом, ведь такой формат коттеджа до сих пор является модной новинкой.
Площадь в 240 квадратных метров — хорошая основа для жизни семьи с одним-двумя детьми. Со всех сторон здание окружено зеленью — лесным массивом и искусственными насаждениями. В таком чудном месте хозяевам захотелось дополнить проект отдельным зданием с сауной и комнатой отдыха, которое мы видим справа.
Дом тепло приветствует хозяев и всех гостей еще издали. На парадном фасаде особый интерес представляют раздвижные деревянные элементы, которые обеспечивают надлежащую защиту частной жизни при необходимости. Своего рода инновационные ставни существуют здесь на каждом окне и передвигаются с помощью собственных навесных рельс. Интересно, что если все элементы будут закрыты, то здание превратится в сплошной однотонный куб.
Мы заходим в дом, чтобы обнаружить его интригующий интерьер очень привлекательным по современным меркам. Как вы можете видеть, дизайн основан на естественных приглушенных цветах, таких как белый или серый, и обилии солнечного света. Древесина является главной особенностью дома, так как в интерьере абсолютно отсутствуют ее заменители. То же самое можно сказать и про экстерьер здания. В проекте нашлось место для уютного камина и аналога зимнего сада на внутреннем балконе второго уровня. А вся комната излучает атмосферу простора и близости к природе.
Кухня отделена от столовой раздвижной дверью, что очень удобно и экономит не только место, но и время хозяйки. Она очень важна для того, чтобы кулинарные запахи при готовке не распространялись по всему дому. Горизонтальные окна, которые находятся в этой комнате, позволяют вам взглянуть на внутренний дворик, сауну и лес. Декор всей этой зоны очень современный и минималистичный, в основном представлен деревянными элементами и изящной столешницей.
Наконец, мы можем посмотреть на лестницу на второй этаж, в приватную зону. Конечно же, она полностью сделана из дерева и напоминает многие азиатские проекты, где с особым удовольствием используется данный материал. И здесь есть одно интересное дополнение — рамки для фотографий особенно ярких раскрасок висят на стене вдоль ступеней, напоминая нам, что этот дом создан с расчетом на семейную жизнь.
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— Роскошный интерьер в небольшой городской квартире;