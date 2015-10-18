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Дом на всю жизнь

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Dom w Laskach, atz-studio atz-studio Дома в стиле модерн
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Современный дизайн и прочные материалы являются лучшим рецептом для дома, который будет стоять неизменным в течение многих лет! Эта комбинация гарантирует, что не только останется в своей первоначальной форме, обеспечивая превосходное жилье для хозяев, но и не потеряет актуальность по стилю или характеру со временем.

Данный проект студии ATZ-STUDIO построен для семейной пары и их детей на всю жизнь. Хозяева строили дом с учетом сегодняшнего дня и будущей пенсии, хотя ее время наступит только через пару десятилетий.

Уютный дом

Dom w Laskach, atz-studio atz-studio Дома в стиле модерн
atz-studio

atz-studio
atz-studio
atz-studio

Положительное первое впечатление для гостей создает милый палисадник, оформленный в духе всей постройки. Для прохожих он закрыт невысоким сплошным забором, который вы можете увидеть ниже, а для гостей представлен несколькими клумбами, изысканно оформленными камнем.

В этом ракурсе вы можете также увидеть и нестандартное панорамное остекление под крышей коттеджа, которое связано с балконом на втором этаже. На первом этаже таких больших окон нет, поэтому есть возможность сохранить полную приватность, все-таки наслаждаясь пейзажем.

Вечный дизайн

Dom w Laskach, atz-studio atz-studio Дома в стиле модерн
atz-studio

atz-studio
atz-studio
atz-studio

Площадь этого современного двухэтажного дома 360 квадратных метров. Внешний фасад является удачным сочетанием элегантных и практичных материалов. В целом его стены оштукатурены белым, но для расстановки акцентов, отделки стен гаража и других металлических частей также была использована и местная древесина. А в зоне подъезда машины, в облицовке цоколя и других местах вы можете увидеть натуральный камень.

Просторный салон

Dom w Laskach, atz-studio atz-studio Спальня в стиле модерн
atz-studio

atz-studio
atz-studio
atz-studio

Доминирующая цветовая палитра из белых и коричневых оттенков создает идеальный холст, который будет наполнен уже самими владельцами на их вкус. Такой ход также оправдан, если у заказчика уже есть мебель. На этом фото вы видите комнату на втором этаже с окнами даже на крыше! И не просто с одним световым мансардным окном, а с настоящей панорамой неба над головой.

Современная кухня

Dom w Laskach, atz-studio atz-studio Кухня в стиле модерн
atz-studio

atz-studio
atz-studio
atz-studio

Кухня расположена очень хорошо с практической точки зрения. Всю левую стену до потолка занимают деревянные кухонные шкафы. Их гладкие фасады красиво подчеркивают блеск природного материала в искусственном свете.

Большие окна над столешницей создают для хозяйки возможность любоваться собственным садом и цветниками во время работы, а интерьер щедро освещен лучами солнца. Кухонный остров становится здесь особенно функциональным благодаря встроенной газовой горелке. Так на небольшой площади достигается удобство, а все элементы оказываются под рукой.

Роскошная ванная комната

Dom w Laskach, atz-studio atz-studio Ванная комната в стиле модерн
atz-studio

atz-studio
atz-studio
atz-studio

В конце нашего путешествия мы посмотрим интерьер ванной комнаты, которая была декорирована с использованием изысканных материалов и элегантной мебели. Белая керамическая ванная чаша овальной формы фантастически сочетается с деревянными шкафами и окном, создавая тайское тропическое настроение. Большое зеркало над раковинами отражает почти все помещение, создавая приятный эффект простора и глянца.

Этот коттедж строился в первую очередь с упором на долговечность и «вневременный» дизайн, и можно с твердой уверенностью сказать, что архитектор справился со своей задачей на славу.

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