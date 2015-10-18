Дом на всю жизнь

Современный дизайн и прочные материалы являются лучшим рецептом для дома, который будет стоять неизменным в течение многих лет! Эта комбинация гарантирует, что не только останется в своей первоначальной форме, обеспечивая превосходное жилье для хозяев, но и не потеряет актуальность по стилю или характеру со временем.

Данный проект студии ATZ-STUDIO построен для семейной пары и их детей на всю жизнь. Хозяева строили дом с учетом сегодняшнего дня и будущей пенсии, хотя ее время наступит только через пару десятилетий.