Дом на всю жизнь

Современный дизайн и прочные материалы являются лучшим рецептом для дома, который будет стоять неизменным в течение многих лет! Эта комбинация гарантирует, что не только останется в своей первоначальной форме, обеспечивая превосходное жилье для хозяев, но и не потеряет актуальность по стилю или характеру со временем.
Данный проект студии ATZ-STUDIO построен для семейной пары и их детей на всю жизнь. Хозяева строили дом с учетом сегодняшнего дня и будущей пенсии, хотя ее время наступит только через пару десятилетий.
Положительное первое впечатление для гостей создает милый палисадник, оформленный в духе всей постройки. Для прохожих он закрыт невысоким сплошным забором, который вы можете увидеть ниже, а для гостей представлен несколькими клумбами, изысканно оформленными камнем.
В этом ракурсе вы можете также увидеть и нестандартное панорамное остекление под крышей коттеджа, которое связано с балконом на втором этаже. На первом этаже таких больших окон нет, поэтому есть возможность сохранить полную приватность, все-таки наслаждаясь пейзажем.
Площадь этого современного двухэтажного дома 360 квадратных метров. Внешний фасад является удачным сочетанием элегантных и практичных материалов. В целом его стены оштукатурены белым, но для расстановки акцентов, отделки стен гаража и других металлических частей также была использована и местная древесина. А в зоне подъезда машины, в облицовке цоколя и других местах вы можете увидеть натуральный камень.
Доминирующая цветовая палитра из белых и коричневых оттенков создает идеальный холст, который будет наполнен уже самими владельцами на их вкус. Такой ход также оправдан, если у заказчика уже есть мебель. На этом фото вы видите комнату на втором этаже с окнами даже на крыше! И не просто с одним световым мансардным окном, а с настоящей панорамой неба над головой.
Кухня расположена очень хорошо с практической точки зрения. Всю левую стену до потолка занимают деревянные кухонные шкафы. Их гладкие фасады красиво подчеркивают блеск природного материала в искусственном свете.
Большие окна над столешницей создают для хозяйки возможность любоваться собственным садом и цветниками во время работы, а интерьер щедро освещен лучами солнца. Кухонный остров становится здесь особенно функциональным благодаря встроенной газовой горелке. Так на небольшой площади достигается удобство, а все элементы оказываются под рукой.
В конце нашего путешествия мы посмотрим интерьер ванной комнаты, которая была декорирована с использованием изысканных материалов и элегантной мебели. Белая керамическая ванная чаша овальной формы фантастически сочетается с деревянными шкафами и окном, создавая тайское тропическое настроение. Большое зеркало над раковинами отражает почти все помещение, создавая приятный эффект простора и глянца.
Этот коттедж строился в первую очередь с упором на долговечность и «вневременный» дизайн, и можно с твердой уверенностью сказать, что архитектор справился со своей задачей на славу.
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