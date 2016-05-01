Мировая история в 6 материалах

Дух старины всегда вдохновлял людей на создание удивительных шедевров. Несмотря на популярность минималистичных стилей, многие предметы мебели, аксессуары и материалы из прошлого все же находят место в современном интерьере. Они несут в себе особое благородство и дарят чувство причастности к чему-то важному, великому.

Homify сделал для вас подборку материалов, которые использовались человечеством много тысяч лет назад и стали не только эстетическим достоянием цивилизации, но и настоящими архетипами, символизирующими прогресс. Используя их в своем интерьере, вы создадите в доме настоящую живую историческую карту.