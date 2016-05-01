Мировая история в 6 материалах

Дух старины всегда вдохновлял людей на создание удивительных шедевров. Несмотря на популярность минималистичных стилей, многие предметы мебели, аксессуары и материалы из прошлого все же находят место в современном интерьере. Они несут в себе особое благородство и дарят чувство причастности к чему-то важному, великому.
Homify сделал для вас подборку материалов, которые использовались человечеством много тысяч лет назад и стали не только эстетическим достоянием цивилизации, но и настоящими архетипами, символизирующими прогресс. Используя их в своем интерьере, вы создадите в доме настоящую живую историческую карту.
Разве можно в современном дизайне обойтись без железа? Вопрос риторический. В нем чувствуется особенная сила и надежность. Недаром в народе популярны такие выражения, как «железный аргумент» и «железная хватка».
Используйте железо в оформлении веранды или крыльца – ваше жилище одним своим видом будет внушать спокойствие и уверенность. Металлические детали – крупные или мелкие – прекрасно впишутся в стиль модерн, пользующийся ныне большой популярностью.
Солнечная опушка
Дерево – один из первых материалов, которые человек стал использовать для строительства своего жилища. Наверное, именно поэтому интерьеры, в которых присутствуют детали из грубого неотесанного дерева, вызывают у нас такой трепет. Чувство уюта и безопасности приходит к нам почти на инстинктивном уровне. А разве может в доме быть место более уютное, чем кухня?
Столешницы с естественным древесным рисунком, массивные стулья и даже подставки для кастрюль – все это подчеркнет атмосферу тепла и защищенности. Если вы боитесь переборщить с деревом и сделать из кухни деревенскую избу, всегда можно обратиться к дизайнеру, который сделает интерьер естественным, непринужденным и, в то же время, элегантным.
В отличие от кухонь, в интерьере ванных комнат дерево встречается редко. Вызвано это двумя причинами. Первая – стереотип о том, что в ванной все должно быть белым, бледно-зеленым или голубым. Классические древесные цвета в эту концепцию никак не вписываются. Вторая причина – склонность дерева впитывать влагу и быстро портиться.
Долой стереотипы и опасения! Современные методы обработки древесины минимизируют гигроскопичность материала. Так почему бы не облагородить свою ванную… красным деревом? Его элегантность пленит вас с первого взгляда и прекрасно разбавит стерильную скуку ванной комнаты.
Помните смешной мультфильм про семейство Флинстоунов, живущее в каменном веке? Каменный стол, каменный автомобиль, каменная кровать… Последняя деталь кажется нам особенно парадоксальной, ведь в представлении современного человека ложе должно быть мягким.
Тем не менее, кровать из камня – натурального или искусственного – может выглядеть по-настоящему стильно, делая вашу спальню особенной. Кстати, матрас для нее стоит подбирать не слишком пышный – врачи-ортопеды утверждают, что сон на твердой поверхности очень полезен для позвоночника.
Медь – один из тех материалов, которые просто обязаны выглядеть, словно экспонат из антикварной лавки. Медным изделиям можно простить царапины, тусклость, налет, неравномерность цвета и вычурность. Более того – все эти черты придают им особый шарм.
Наиболее эффектно выглядят осветительные приборы из меди – люстры, торшеры, подсвечники, настенные фонари и тому подобное. Сочетая в себе строгость и теплоту, они подарят вашей гостиной особенный шик.
Бронзовые скульптуры в саду – классика, которая вряд ли когда-нибудь потеряет актуальность. Различные статуи, огромные цветочные кадки с узорами, имитирующими творчество времен бронзового века, или даже массивный гонг в восточном стиле – все это сделает ваш сад сказочным.
Самое главное – обеспечить украшениям должный уход. Как и декоративные изделия из камня, они, при всей своей прочности, требуют бережного отношения.