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Мировая история в 6 материалах

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
homify Гостиная в средиземноморском стиле
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Дух старины всегда вдохновлял людей на создание удивительных шедевров. Несмотря на популярность минималистичных стилей, многие предметы мебели, аксессуары и материалы из прошлого все же находят место в современном интерьере. Они несут в себе особое благородство и дарят чувство причастности к чему-то важному, великому.

Homify сделал для вас подборку материалов, которые использовались человечеством много тысяч лет назад и стали не только эстетическим достоянием цивилизации, но и настоящими архетипами, символизирующими прогресс. Используя их в своем интерьере, вы создадите в доме настоящую живую историческую карту.

Вход: железо

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Дома в классическом стиле
AGRAFFE design

Дом в г.Калининграде

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

Разве можно в современном дизайне обойтись без железа? Вопрос риторический. В нем чувствуется особенная сила и надежность. Недаром в народе популярны такие выражения, как «железный аргумент» и «железная хватка».

Используйте железо в оформлении веранды или крыльца – ваше жилище одним своим видом будет внушать спокойствие и уверенность. Металлические детали – крупные или мелкие – прекрасно впишутся в стиль модерн, пользующийся ныне большой популярностью.

Кухня: грубая древесина

"Солнечная опушка", Alena Zakharova Alena Zakharova Кухня в стиле кантри
Alena Zakharova

Солнечная опушка

Alena Zakharova
Alena Zakharova
Alena Zakharova

Дерево – один из первых материалов, которые человек стал использовать для строительства своего жилища. Наверное, именно поэтому интерьеры, в которых присутствуют детали из грубого неотесанного дерева, вызывают у нас такой трепет. Чувство уюта и безопасности приходит к нам почти на инстинктивном уровне. А разве может в доме быть место более уютное, чем кухня?

Столешницы с естественным древесным рисунком, массивные стулья и даже подставки для кастрюль – все это подчеркнет атмосферу тепла и защищенности. Если вы боитесь переборщить с деревом и сделать из кухни деревенскую избу, всегда можно обратиться к дизайнеру, который сделает интерьер естественным, непринужденным и, в то же время, элегантным.

Ванная: красное дерево

Дом в Ленинградской области, Студия интерьерного дизайна НИША Студия интерьерного дизайна НИША
Студия интерьерного дизайна НИША

Дом в Ленинградской области

Студия интерьерного дизайна НИША
Студия интерьерного дизайна НИША
Студия интерьерного дизайна НИША

В отличие от кухонь, в интерьере ванных комнат дерево встречается редко. Вызвано это двумя причинами. Первая – стереотип о том, что в ванной все должно быть белым, бледно-зеленым или голубым. Классические древесные цвета в эту концепцию никак не вписываются. Вторая причина – склонность дерева впитывать влагу и быстро портиться.

Долой стереотипы и опасения! Современные методы обработки древесины минимизируют гигроскопичность материала. Так почему бы не облагородить свою ванную… красным деревом? Его элегантность пленит вас с первого взгляда и прекрасно разбавит стерильную скуку ванной комнаты.

Спальня: камень

Gestaltungsideen von KwiK – Qualität aus der Region, KwiK Designmöbel GmbH KwiK Designmöbel GmbH Спальная комната Кровати и изголовья
KwiK Designmöbel GmbH

KwiK Designmöbel GmbH
KwiK Designmöbel GmbH
KwiK Designmöbel GmbH

Помните смешной мультфильм про семейство Флинстоунов, живущее в каменном веке? Каменный стол, каменный автомобиль, каменная кровать… Последняя деталь кажется нам особенно парадоксальной, ведь в представлении современного человека ложе должно быть мягким.

Тем не менее, кровать из камня – натурального или искусственного – может выглядеть по-настоящему стильно, делая вашу спальню особенной. Кстати, матрас для нее стоит подбирать не слишком пышный – врачи-ортопеды утверждают, что сон на твердой поверхности очень полезен для позвоночника.

Гостиная: медь

Ferrari Drive Residence, LA, USA homify Гостиная в средиземноморском стиле
homify

Ferrari Drive Residence, LA, USA

homify
homify
homify

Медь – один из тех материалов, которые просто обязаны выглядеть, словно экспонат из антикварной лавки. Медным изделиям можно простить царапины, тусклость, налет, неравномерность цвета и вычурность. Более того – все эти черты придают им особый шарм.

Наиболее эффектно выглядят осветительные приборы из меди – люстры, торшеры, подсвечники, настенные фонари и тому подобное. Сочетая в себе строгость и теплоту, они подарят вашей гостиной особенный шик.

Сад: бронза

Купание Апполона, ArtForm ArtForm Сад Аксессуары и декор
ArtForm

Купание Апполона

ArtForm
ArtForm
ArtForm

Бронзовые скульптуры в саду – классика, которая вряд ли когда-нибудь потеряет актуальность. Различные статуи, огромные цветочные кадки с узорами, имитирующими творчество времен бронзового века, или даже массивный гонг в восточном стиле – все это сделает ваш сад сказочным.

Самое главное – обеспечить украшениям должный уход. Как и декоративные изделия из камня, они, при всей своей прочности, требуют бережного отношения.

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