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Коттедж с видом на озеро

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Seestraße, Reichenau, Spaett Architekten GmbH Spaett Architekten GmbH Дома в стиле модерн
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В немецком районе Баден-Вюртемберг, на юго-западной оконечности страны, стоит уникальный дом одной необычной семьи. Архитектурная фирма Spaett Architekten GmbH помогла им воплотить особенную мечту — иметь современный коттедж с определенной планировкой, которая позволила бы главным комнатам приподняться и иметь шикарный вид на ближайшее озеро. Так и получился этот трехуровневый коттедж, с одной стороны которого мы видим внутренний дворик с террасой, два балкона, гараж с крышей для барбекю и мансардные панорамные окна в сторону озера.

Необычная форма участка требовала от профессионалов использования ряда конструктивных решений нетрадиционного характера. Эффектный проект получился на основе тесной связи архитекторов и хозяев, которая помогла хорошо понять друг друга по каждому вопросу.

Вид на Баденское озеро

Seestraße, Reichenau, Spaett Architekten GmbH Spaett Architekten GmbH Дома в стиле модерн
Spaett Architekten GmbH

Spaett Architekten GmbH
Spaett Architekten GmbH
Spaett Architekten GmbH

С этой стороны особенно видно, что все главные комнаты в доме обращены в сторону Баденского озера. Сам дом стоит на склоне, и первый этаж со стороны дороги имеет земляные стены за бетонными. Второй этаж является первым со стороны холма, а мансарда помогает создать дополнительные спальни. Общая площадь дома в 250 квадратных метров кажется странной — ведь коттедж выглядит гораздо просторней из-за панорамных окон и современного дизайна.

Вид с холма

Seestraße, Reichenau, Spaett Architekten GmbH Spaett Architekten GmbH Дома в стиле модерн
Spaett Architekten GmbH

Spaett Architekten GmbH
Spaett Architekten GmbH
Spaett Architekten GmbH

Со стороны холма у гостиной и столовой расположено большое патио для отдыха. Здесь, на зеленой полянке есть полноценный диван, столовая группа, место для игр детей и небольшой сад с декоративными цветами хозяйки. Отсюда видны установленные солнечные панели, хозяйственное здание во дворе и оригинальный балкон на мансарде с полностью остекленной стеной под крышу.

Гостиная

Seestraße, Reichenau, Spaett Architekten GmbH Spaett Architekten GmbH Гостиная в стиле модерн
Spaett Architekten GmbH

Spaett Architekten GmbH
Spaett Architekten GmbH
Spaett Architekten GmbH

На первом (не цокольном) этаже образовалось открытое пространство для всей семьи. Здесь гостиная, столовая и кухня находятся очень близко друг к другу и оформлены в единой, мягкой цветовой палитре на основе различных оттенков бежевого и коричневого.

Кухня и столовая

Seestraße, Reichenau, Spaett Architekten GmbH Spaett Architekten GmbH Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Spaett Architekten GmbH

Spaett Architekten GmbH
Spaett Architekten GmbH
Spaett Architekten GmbH

Эта часть первого этажа может похвастаться оригинальной лестницей из темного дерева со стеклянным экраном. Особо эффектно она смотрится благодаря ее расположению напротив абстрактного полотна в столовой. Элегантность здесь основывается вовсе не на популярных тенденциях, но на вкусе самого дизайнера, и поэтому будет современной еще долгое время.

Ванная с сауной

Seestraße, Reichenau, Spaett Architekten GmbH Spaett Architekten GmbH Ванная комната в стиле модерн
Spaett Architekten GmbH

Spaett Architekten GmbH
Spaett Architekten GmbH
Spaett Architekten GmbH

Заглядывая на мансарду, мы видим, что одно из тех огромных и длинных окон, врезанных в крышу, отведено под хозяйскую ванную комнату. Здесь большой простор, обилие солнечного света и оригинальное освещение создают волшебную атмосферу в течение всего года, даже в середине холодной зимы. Обратите внимание на сауну, встроенную в конце комнаты в отдельный бокс, и душевую с едва заметным сливом прямо в полу.

Спальня родителей

Seestraße, Reichenau, Spaett Architekten GmbH Spaett Architekten GmbH Спальня в стиле модерн
Spaett Architekten GmbH

Spaett Architekten GmbH
Spaett Architekten GmbH
Spaett Architekten GmbH

В этой комнате мы видим тот балкон, отмеченный нами ранее, с панорамным остеклением стены под крышу. Здесь царит готическая атмосфера из-за резкого ската кровли и игры темных оттенков — черного, оливкового и коричневого.

Эта спальня подходит не только для сна, но и для приватного отдыха, чтения, медитаций, занятий йогой и просто долгого утра в погожий воскресный денек. Благодаря большой площади и нестандартному остеклению комната становится не просто спальней, а неким внутренним миром во всем доме, с особой энергетикой. Расположение в боковом фасаде позволяет иметь вид на собственный сад с многоуровневыми клумбами и террасами, а вдали — на холмы и закатное солнце.

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