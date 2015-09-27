Коттедж с видом на озеро

В немецком районе Баден-Вюртемберг, на юго-западной оконечности страны, стоит уникальный дом одной необычной семьи. Архитектурная фирма Spaett Architekten GmbH помогла им воплотить особенную мечту — иметь современный коттедж с определенной планировкой, которая позволила бы главным комнатам приподняться и иметь шикарный вид на ближайшее озеро. Так и получился этот трехуровневый коттедж, с одной стороны которого мы видим внутренний дворик с террасой, два балкона, гараж с крышей для барбекю и мансардные панорамные окна в сторону озера.

Необычная форма участка требовала от профессионалов использования ряда конструктивных решений нетрадиционного характера. Эффектный проект получился на основе тесной связи архитекторов и хозяев, которая помогла хорошо понять друг друга по каждому вопросу.