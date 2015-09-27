Коттедж с видом на озеро

В немецком районе Баден-Вюртемберг, на юго-западной оконечности страны, стоит уникальный дом одной необычной семьи. Архитектурная фирма Spaett Architekten GmbH помогла им воплотить особенную мечту — иметь современный коттедж с определенной планировкой, которая позволила бы главным комнатам приподняться и иметь шикарный вид на ближайшее озеро. Так и получился этот трехуровневый коттедж, с одной стороны которого мы видим внутренний дворик с террасой, два балкона, гараж с крышей для барбекю и мансардные панорамные окна в сторону озера.
Необычная форма участка требовала от профессионалов использования ряда конструктивных решений нетрадиционного характера. Эффектный проект получился на основе тесной связи архитекторов и хозяев, которая помогла хорошо понять друг друга по каждому вопросу.
С этой стороны особенно видно, что все главные комнаты в доме обращены в сторону Баденского озера. Сам дом стоит на склоне, и первый этаж со стороны дороги имеет земляные стены за бетонными. Второй этаж является первым со стороны холма, а мансарда помогает создать дополнительные спальни. Общая площадь дома в 250 квадратных метров кажется странной — ведь коттедж выглядит гораздо просторней из-за панорамных окон и современного дизайна.
Со стороны холма у гостиной и столовой расположено большое патио для отдыха. Здесь, на зеленой полянке есть полноценный диван, столовая группа, место для игр детей и небольшой сад с декоративными цветами хозяйки. Отсюда видны установленные солнечные панели, хозяйственное здание во дворе и оригинальный балкон на мансарде с полностью остекленной стеной под крышу.
На первом (не цокольном) этаже образовалось открытое пространство для всей семьи. Здесь гостиная, столовая и кухня находятся очень близко друг к другу и оформлены в единой, мягкой цветовой палитре на основе различных оттенков бежевого и коричневого.
Эта часть первого этажа может похвастаться оригинальной лестницей из темного дерева со стеклянным экраном. Особо эффектно она смотрится благодаря ее расположению напротив абстрактного полотна в столовой. Элегантность здесь основывается вовсе не на популярных тенденциях, но на вкусе самого дизайнера, и поэтому будет современной еще долгое время.
Заглядывая на мансарду, мы видим, что одно из тех огромных и длинных окон, врезанных в крышу, отведено под хозяйскую ванную комнату. Здесь большой простор, обилие солнечного света и оригинальное освещение создают волшебную атмосферу в течение всего года, даже в середине холодной зимы. Обратите внимание на сауну, встроенную в конце комнаты в отдельный бокс, и душевую с едва заметным сливом прямо в полу.
В этой комнате мы видим тот балкон, отмеченный нами ранее, с панорамным остеклением стены под крышу. Здесь царит готическая атмосфера из-за резкого ската кровли и игры темных оттенков — черного, оливкового и коричневого.
Эта спальня подходит не только для сна, но и для приватного отдыха, чтения, медитаций, занятий йогой и просто долгого утра в погожий воскресный денек. Благодаря большой площади и нестандартному остеклению комната становится не просто спальней, а неким внутренним миром во всем доме, с особой энергетикой. Расположение в боковом фасаде позволяет иметь вид на собственный сад с многоуровневыми клумбами и террасами, а вдали — на холмы и закатное солнце.
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