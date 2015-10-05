Дом с видом на лес

Рядом с Берлином есть один красивый и тихий уголок, в котором архитекторы homify из студии CARLOS ZWICKARCHITEKTEN решили реализовать этот удивительный дизайнерский проект.
Близость парка является главным преимуществом участка и причиной, почему хозяева купили землю именно здесь. Молодой активный район, с новыми коттеджами, близкий к природе изначально подразумевал современную постройку с эко-настроением.
Проект был реализован в конце 2008 года и стоил со всеми услугами по проектированию и строительству 515 тысяч евро. В итоге хозяева получили двухэтажный дом в соответствии с самыми высокими стандартами качества. Наши архитекторы любят использовать материалы, которые обеспечивают удивительный и модный вид, а также ощущение «вечного дизайна», поэтому характерность данного проекта видна невооруженным глазом.
Благодаря облицовке натуральным деревом, этот коттедж похож на ультра-модную швейцарскую горную виллу, либо навевает мысли о рыбацких городках на севере Канады и Великобритании. Стоит заметить, что кроме двух жилых этажей в доме также присутствует дополнительный цокольный этаж, гараж и огромный сад, по которому любит гулять вся семья.
Сад этого участка граничит с большим лесным массивом, поэтому имеет такую же чарующую атмосферу дикой природы. Здесь достаточно места не только для отдыха, но и для активных игр и развлечений всей семьи. Дети постоянно играют в волейбол и футбол, а цоколь еще используется для соединения гаража и дома.
Самое сердце дома — большая гостиная с камином и несколькими дополнительными местами для отдыха — выглядит, как кабинет писателя. Ностальгические чувства, навеваемые лесом с опавшей листвой, зимой становятся волшебной снежной сказкой, а летом и осенью — взрывом красок.
Со стороны леса на втором уровне дом опоясывает большой балкон при гостиной. Здесь есть место для утренней йоги хозяйки, завтраков на свежем воздухе и чтения у камина.
В этой столовой невозможно не наслаждаться жизнью во время очередной трапезы! Прекрасный вид на лес и ручей, простор и приятный экологичный дизайн, а также цветущие кусты, сменяющие друг друга по сезону, выглядят очень вдохновляюще! Особенно приятно в столовой сидеть во время закатного солнца, когда весь дом озаряется персиково-розовой дымкой.
Главная ванная комната в доме прилегает к спальне родителей и их просторной гардеробной. Все здесь рассчитано на использование двумя супругами, чтобы каждый мог получить максимум комфорта. Кроме ванной чаши здесь есть и душевая зона, а две раковины со встроенными сливами и дополнительной полочкой вдоль стены очень удобны на практике.
Здесь заканчивается наш тур по этому необыкновенному и очень позитивному дому. Солнечный образ современного коттеджа отлично подогревается близостью природы, соседскими елками и тем фактом, что на фотографии выше через стекло вы видите огромную просторную детскую на третьем уровне с балконом. Он полностью безопасен для детей — имеет достаточно высокие и, что гораздо важнее, широкие перила и достаточно места для игр в течение трех теплых сезонов.
Этот дом является настоящим оазисом спокойствия в самом сердце природы. А до офиса главы семьи в Берлине менее часа езды.
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