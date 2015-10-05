Дом с видом на лес

Рядом с Берлином есть один красивый и тихий уголок, в котором архитекторы homify из студии CARLOS ZWICKARCHITEKTEN решили реализовать этот удивительный дизайнерский проект.

Близость парка является главным преимуществом участка и причиной, почему хозяева купили землю именно здесь. Молодой активный район, с новыми коттеджами, близкий к природе изначально подразумевал современную постройку с эко-настроением.