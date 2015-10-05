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Дом, который может позволить себе каждый

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Studio jardin, .oboo-outdoor .oboo-outdoor Гараж в стиле модерн
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Сбежать на природу с минимумом средств? Жить на новой волне? Нарушать правила? Правильно расставить приоритеты? Найти «свое место» в жизни и мире в целом? Посмотрите интересный, инновационный и просто нетипичный проект небольшого домика для отдыха от студии дизайна OBOO-OUTDOOR.

Настоящие мастера своего дела, каждая из работ которых пропитана эко-идеологией, они создали модель-каркас для мечт рядового городского жителя. Построенный с минимальным бюджетом и максимумом функциональности этот дом может быть новым типом дачи в стиле релакс, а вовсе не хардворкинг.

Студия дизайна находится в Монпелье, Франция, прямо на южном солнечном берегу. Здесь в какой-то мере и есть родина средиземноморской сиесты и особого стиля жизни с вниманием к простым наслаждениям типа солнца, лета и окружающих нас чудес.

Ландшафтный дизайн как часть образа

Studio jardin, .oboo-outdoor .oboo-outdoor Гараж в стиле модерн
.oboo-outdoor

.oboo-outdoor
.oboo-outdoor
.oboo-outdoor

В общем комплексе работ по созданию этого дома в стиле релакс подразумевается и профессиональная работа ландшафтных архитекторов. Во-первых, правильно выбранный участок — уже половина работы для создания нужной атмосферы. Во-вторых, задача ландшафтника гораздо более сложная, чем кажется на первый взгляд. Изначально пустой участок более всего нуждается в быстрорастущих и густых кустах и деревьях, чтобы создать тень и уют. Во вторую очередь — в зеленом заграждении от трасс, любопытных взглядов и некоторых видов из окна. Далее следует растительность, непосредственно видимая из окон и создающая будто защитный пузырь вокруг дома.

В стиле релакс

Studio jardin, .oboo-outdoor .oboo-outdoor Сад в стиле модерн
.oboo-outdoor

.oboo-outdoor
.oboo-outdoor
.oboo-outdoor

Компания может предложить и другие варианты планировки, ведь дом по сути построен из нескольких модулей и легко может быть переориентирован на нужды конкретного человека или семьи.

Интересно, что этот дом полностью разбивает все предубеждения насчет малогабаритных квартир или домов, показывая, что настоящий дизайн может существовать в любом пространстве.

Дизайн интерьера

Studio jardin, .oboo-outdoor .oboo-outdoor Балкон и терраса в стиле модерн
.oboo-outdoor

.oboo-outdoor
.oboo-outdoor
.oboo-outdoor

Внутри дизайнерами был выбран стиль минимализм с оттенками ретро и модными яркими раскрасами. Несмотря на то, что комната выглядит очень простой, в ней все-таки уместился полноценный домашний кинотеатр с пятью колонками, кондиционер, а также панорамные окна и выходы на террасу из гостиной сразу с двух сторон.

Различные планировки, студио, с одной или двумя спальнями могут быть полезными для любой семьи с разным количеством детей. Такой дом можно использовать как дачу вместе со старшими родственниками, разделяя работы в огороде и отдых с помощью зонирования на участке.

Террасы и солнечный свет

Studio jardin, .oboo-outdoor .oboo-outdoor Балкон и терраса в стиле модерн
.oboo-outdoor

.oboo-outdoor
.oboo-outdoor
.oboo-outdoor

Далее следует организовать сад для визуального наслаждения, с террасы или из беседки, а также прогулочную зону. И только потом ландшафтный дизайн переходит в разряд конкретных клумб и цветов, включая парадную. В данном проекте работа ландшафтного архитектора принципиально важна, так как сад кроме всего прочего должен иметь именно расслабляющий эффект, поэтому был выбран восточный сад камней в качестве опоры для стиля.

Это не дом, а образ жизни

Studio jardin, .oboo-outdoor .oboo-outdoor Ванная комната в стиле модерн
.oboo-outdoor

.oboo-outdoor
.oboo-outdoor
.oboo-outdoor

Кроме того, сад должен требовать минимального ухода, ведь хозяин не хочет тратить выходные на подстригание кустов или перекопку участка. Гораздо правильнее полежать в гидромассажной ванне с видом на многолетники, красиво разложенные камни, полевые травы и суккуленты, чем добиваться чуть большей пышности за счет времени, которое можно было бы провести с пользой, например, со своими детьми. И большая гидромассажная ванна, как глазурь на торте, является апогеем комфорта этого загородного дома .

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