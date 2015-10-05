Дом, который может позволить себе каждый

Сбежать на природу с минимумом средств? Жить на новой волне? Нарушать правила? Правильно расставить приоритеты? Найти «свое место» в жизни и мире в целом? Посмотрите интересный, инновационный и просто нетипичный проект небольшого домика для отдыха от студии дизайна OBOO-OUTDOOR.

Настоящие мастера своего дела, каждая из работ которых пропитана эко-идеологией, они создали модель-каркас для мечт рядового городского жителя. Построенный с минимальным бюджетом и максимумом функциональности этот дом может быть новым типом дачи в стиле релакс, а вовсе не хардворкинг.

Студия дизайна находится в Монпелье, Франция, прямо на южном солнечном берегу. Здесь в какой-то мере и есть родина средиземноморской сиесты и особого стиля жизни с вниманием к простым наслаждениям типа солнца, лета и окружающих нас чудес.