Что нужно учесть при выборе сборного дома?

В последние годы сборные (или каркасные) дома пользуются огромной популярностью. Они практичны, быстро возводятся, имеют хорошую тепло- и шумоизоляцию, а также сравнительно невысокую стоимость. Такие здания строятся из готовых панелей, поэтому бригаде работников достаточно всего пары недель, чтобы соорудить всю конструкцию.
Однако, несмотря на то, что построить каркасный дом куда проще, чем обычный, он все равно имеет свои нюансы. Поэтому, проектируя здание, непременно обратитесь к хорошему архитектору и учтите все, даже самые мелкие, детали.
Одно из весомых преимуществ сборных домов – отсутствие специфических «мокрых» работ. Это позволяет заниматься строительством в любое время года.
Тем не менее, лучше выбирать период с невысокой влажностью воздуха и минимумов осадков. Фундамент же для будущего здания следует заложить до первых морозов.
Еще одно достоинство сборных домов – экономичность. При их возведении используется в 2-3 раза меньше различных материалов, чем при строительстве бетонных или бревенчатых конструкций. Однако, к выбору стройматериалов нужно подойти очень ответственно, так как процесс сборки каркасного здания имеет свои особенности.
Поскольку сам каркас здания не виден снаружи, многие стараются сэкономить на нем, выбирая дешевые пиломатериалы. Это неплохой вариант, но будьте начеку – дерево должно быть идеально сухим, чтобы будущая конструкция не начала гнить и деформироваться. Лучший выбор для каркаса, сочетающий доступную цену и прочность – клееный брус.
Невозможно создать по-настоящему уютное семейное гнездышко, не позаботившись о хорошей защите от холода и посторонних звуков. Стена сборного дома имеет многослойную структуру, состоящую из нескольких прослоек, служащих для звуко-, ветро-, гидро- и пароизоляции. В разрезе она напоминает эдакий бургер, и вам нужно позаботиться о хорошей начинке для него.
Серьезно подойдите к выбору изоляционных материалов. Лидируют в этой области минеральная вата, стекловолокно, пенопласт и пенополистирол. Для того, чтобы защитить мягкие слои изоляции от сырости и плесени, используются пленочные мембраны из поливинилхлорида или полипропилена.
Вам непременно нужно проверить выбранные изоляционные материалы на предмет соответствия ряду критериев.
К ним относится пожаробезопасность, проводимость тепла (чем ниже – тем лучше), экологичность, долговечность и устойчивость к влаге. Большую часть информации по этой части вы можете узнать у продавца или производителя, а некоторые факторы стоит проверить самостоятельно, используя для этого образцы.
Вопрос выбора окон для будущего здания необходимо решить заранее, четко определившись с их габаритами, направлением открывания и другими деталями. От их размера, расположения и качества будет зависеть не только эстетика, но и температура в доме, шумоизоляция, освещение и удобство.
Вы можете выбрать окна из дерева, ПВХ или металлопластика. Первый вариант более красив и экологичен, второй – наиболее доступен в финансовом плане, а третий имеет высокие изоляционные показатели, устойчивость к внешним воздействиям и долгий срок эксплуатации.
Особенности сборных зданий позволяют монтировать коммуникационные составляющие внутри стен, под полом, под плинтусом, в конструкциях перекрытий. Рассмотрите каждый из этих вариантов, чтобы выбрать оптимальный.
К расположенным под полом или внутри перекрытий инженерным системам довольно трудно добраться в случае необходимости. Особенно серьезная проблема может возникнуть, если вдруг прорвет трубу. Установленные внутри стены, коммуникации могут затруднить укладку изоляционных слоев. А вот монтаж систем в пространстве между стеной и внутренней отделкой – лучший вариант в долгосрочной перспективе, но сам процесс довольно труден и требует участия специалиста.