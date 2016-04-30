Что нужно учесть при выборе сборного дома?

В последние годы сборные (или каркасные) дома пользуются огромной популярностью. Они практичны, быстро возводятся, имеют хорошую тепло- и шумоизоляцию, а также сравнительно невысокую стоимость. Такие здания строятся из готовых панелей, поэтому бригаде работников достаточно всего пары недель, чтобы соорудить всю конструкцию.

Однако, несмотря на то, что построить каркасный дом куда проще, чем обычный, он все равно имеет свои нюансы. Поэтому, проектируя здание, непременно обратитесь к хорошему архитектору и учтите все, даже самые мелкие, детали.