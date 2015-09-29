Французский коттедж

Сегодня мы покажем вам, как на старом фундаменте сельского дома архитекторы построили новый дом в аналогичном стиле. И с каким изяществом в отделке экстерьера использованы традиционные приемы данной местности.

Команда архитекторов и дизайнеров из IN2HOME базируется в городе Бельско-Бяла в Польше и предлагает нам рассмотреть их проект как прекрасное сочетание современной и традиционной жизни, на границе различных вех в истории человечества. Так, в интерьере мы чувствуем силу традиций, а просторные комнаты комфортных размеров, новый удобный ремонт и изящный дизайн позволяют создать «вкусный» интерьер на стыке классики и современности.

Наслаждаясь нашим виртуальным туром, не забудьте, что этот дом построен на старом фундаменте и был из-за этого ограничен в размерах. К тому же архитекторов попросили в дизайне экстерьера скопировать старую постройку, сделав ее просто более опрятной и увеличив высоту потолков.