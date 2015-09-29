Французский коттедж

Сегодня мы покажем вам, как на старом фундаменте сельского дома архитекторы построили новый дом в аналогичном стиле. И с каким изяществом в отделке экстерьера использованы традиционные приемы данной местности.
Команда архитекторов и дизайнеров из IN2HOME базируется в городе Бельско-Бяла в Польше и предлагает нам рассмотреть их проект как прекрасное сочетание современной и традиционной жизни, на границе различных вех в истории человечества. Так, в интерьере мы чувствуем силу традиций, а просторные комнаты комфортных размеров, новый удобный ремонт и изящный дизайн позволяют создать «вкусный» интерьер на стыке классики и современности.
Наслаждаясь нашим виртуальным туром, не забудьте, что этот дом построен на старом фундаменте и был из-за этого ограничен в размерах. К тому же архитекторов попросили в дизайне экстерьера скопировать старую постройку, сделав ее просто более опрятной и увеличив высоту потолков.
Так, на старом фундаменте был выстроен новый дом, отличающийся по цвету от предыдущего. Пепельный оттенок вкупе с черной крышей и деревянными окнами выглядит провинциально, но в то же время очень аккуратно. Позволяют придать дому традиционный характер и расстекловка окон, и арочный вход в дом.
В интерьере этого дома преобладает высококачественная мебель из салонов, модные аксессуары и проверенные отделочные материалы. На полу в гостиной мы видим не дерево, а керамическую плитку, что является наиболее практичным вариантом для сельского дома. В целом интерьер выполнен в стиле минимализм, в монохромной гамме, что дает возможность сделать небольшую угловую комнату просторнее и светлее.
Очень маленькая столовая, рассчитанная на двух человек, приютилась в одном из углов гостиной. Такое местечко отлично подходит для двоих, но стол может быть и разложен, когда придут гости. Супружеская пара, живущая в доме, хотела обязательно отделить столовую от кухни, чтобы трапезничать в более изысканной и расслабленной обстановке.
Элегантные стулья и картина в позолоченной раме идеально передают задумку дизайнера о парадной традиционной столовой, и при этом являются максимально бюджетным способом ее воплощения.
Эклектичная кухня представляет собой идеальное сочетание традиций и современности. Отделка «под дерево» и блестящие белые фасады контрастируют, создавая приятный эффект как теплоты дерева, так и глянца.
Еще одним интересным помещением в этом доме является коридор, имеющий полукруглый свод и доступный прямо с улицы. Здесь хранятся некоторые хозяйственные вещи и по сути данное помещение заменяет стандартную веранду в загородном доме. Вход сюда, как мы отмечали в самом начале статьи, является арочным, а свод — лишь продолжение этой идеи.
В оформлении спальни достигнут идеальный баланс между простором маленькой комнаты и уютом мансарды. Акцентной шоколадной стеной стала лишь одна, а вот остальные остались светлыми. Стильная кровать покрыта атласными простынями и является главной особенностью комнаты, придавая ей уникальный характер.
Отдельный санузел на первом этаже оформлен в стиле шале с использованием декоративного облицовочного кирпича и темного дерева. Небольшое окно с расстекловкой немного напоминает традиционные альпийские дома, а вот сантехника и встроенный слив выдают современную постройку.
Главная же хозяйская ванная комната тоже находится на мансарде, прямо возле спальни, и оформлена в пряно-шоколадной цветовой гамме. А скос стен только помог дизайнеру реализовать идею асимметричной душевой кабины.
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