Современная турецкая вилла

Если вы думаете, что яркая роскошная вилла не может иметь дружественную и теплую атмосферу, то этот проект может стать для вас приятным сюрпризом. Дом, где декор выполняет сразу несколько функций, может особенно понравиться любителям интерьеров с изюминкой. Дело в том, что современный турецкий дизайн интерьера основан сразу на нескольких вещах — на модных фасонах и цветовых трендах, функциональности и красивом дизайне, а также психологическом воздействии на атмосферу в доме и, как следствие, создание определенного образа жизни.

Современный турецкий дизайн можно смело выделять в отдельную категорию стилей. С каждым годом он ставится все более и более самостоятельной единицей, благодаря собственным мебельным и текстильным производствам. Главным достоинством их подхода стало качественное копирование мировых трендов, со знанием дела и технологий. В противовес Китаю, где часто экологичность в принципе не является приоритетом, турецкая мебель и текстиль гораздо ближе к эко-идеалу современности.

Сегодня мы познакомим вас с проектом виллы от студии дизайна Hiba iç mimari ve dekorasyon, которая специализируется на современном стиле. Стоит отметить, что современный турецкий дизайн всегда имеет нотки гламура, минимализма и арабской этники вместе взятых. Это интересное сочетание прослеживается в большинстве новых проектов, но при этом всегда выглядит неожиданно.