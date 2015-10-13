Современная турецкая вилла

Если вы думаете, что яркая роскошная вилла не может иметь дружественную и теплую атмосферу, то этот проект может стать для вас приятным сюрпризом. Дом, где декор выполняет сразу несколько функций, может особенно понравиться любителям интерьеров с изюминкой. Дело в том, что современный турецкий дизайн интерьера основан сразу на нескольких вещах — на модных фасонах и цветовых трендах, функциональности и красивом дизайне, а также психологическом воздействии на атмосферу в доме и, как следствие, создание определенного образа жизни.
Современный турецкий дизайн можно смело выделять в отдельную категорию стилей. С каждым годом он ставится все более и более самостоятельной единицей, благодаря собственным мебельным и текстильным производствам. Главным достоинством их подхода стало качественное копирование мировых трендов, со знанием дела и технологий. В противовес Китаю, где часто экологичность в принципе не является приоритетом, турецкая мебель и текстиль гораздо ближе к эко-идеалу современности.
Сегодня мы познакомим вас с проектом виллы от студии дизайна Hiba iç mimari ve dekorasyon, которая специализируется на современном стиле. Стоит отметить, что современный турецкий дизайн всегда имеет нотки гламура, минимализма и арабской этники вместе взятых. Это интересное сочетание прослеживается в большинстве новых проектов, но при этом всегда выглядит неожиданно.
Внешне этот белый дом аккуратен и дружелюбен и в любую погоду остается таким, благодаря продуманному дизайну. Несмотря на то, что Турция является теплой субтропической страной, зима в ней все же присутствует, ветреная и дождливая. Поэтому, рассматривая этот проект, не думайте, что на этой вилле живут лишь летом. Она согревает и создает уют семье даже при температуре ниже нуля.
Комбинация геометрических форм создает непривычный образ частной виллы и доказывает любовь к мелким, но реальным экспериментам в дизайне экстерьера в этой стране.
Природный камень и дерево уже множество веков являются практически единственными материалами для строительства в этой местности. В современное время к ним подключился еще и бетонный блок, позволяющий резко уменьшить затраты на строительство и потому позволить практически каждой семье жить в просторных квартирах и домах.
Каждый из эстетичных интерьеров этой виллы способен вдохновить своим выдержанным стилем и особой философией. Превосходная жизнь по-турецки выглядит именно так — вилла в пригороде, с большим открытым пространством внизу и спальнями наверху, включая такие, чисто национальные бонусы, как большое количество санузлов и встроенных гардеробных, широкие балконы и практически повсеместное использование частных бассейнов.
Как в практически каждом турецком доме, гостиная здесь объединена со столовой, и это вовсе не новомодный тренд, пришедший в последнее десятилетие из Европы. Многие мебельщики даже создают линейки продуктов в едином дизайне для гостиной и столовой, зная, что все будет расположено в одной комнате и должно одновременно и сочетаться, и аккуратно контрастировать.
В гостиной главным фокусом в украшении помещения стала дружественная атмосфера теплого дома. Удобные кресла, ковер из разноцветных нитей и элегантные элементы декора позволяют ощущать столь красивое место не просто музеем, а своим собственным домом, отождествляя себя со всей этой красотой.
Спальня, оформленная в спокойных тонах, выглядит очень уютно. Для любой турчанки она является очень важной комнатой, которая декорируется с особым трепетом и заботой.
Все чаще в турецких домах на кухне применяется следующих ход — использование двухцветных гарнитуров как главного декоративного эффекта в интерьере. Такой прием сразу задает настроение комнате и позволяет создать именно вокруг него целый образ.
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