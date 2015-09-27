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10 захватывающих дух проектов коттеджей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
SilverWoodHouse, Joao Morgado - Architectural Photography Joao Morgado - Architectural Photography Дома в стиле модерн
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Какой стиль вы любите больше всего? Кантри, минимализм или, может быть, средиземноморский? В этой статье мы покажем вам несколько оригинальных проектов коттеджей в разных стилях, а вы сможете выбрать, какой вам нравится больше всего и определить свой собственный вкус. 

Наша статья будет особенно полезна тем, кто ищет свежие идеи для своего коттеджа и хочет найти что-нибудь оригинальное и модное для воплощения.

Колониальный стиль

Casa Angra I, Escala Arquitetura Escala Arquitetura Дома в стиле кантри
Escala Arquitetura

Escala Arquitetura
Escala Arquitetura
Escala Arquitetura

Первый проект, который мы рассмотрим, является работой компании Escala Arquitetura из Бразилии. Среди густой зелени Ангра-дус-Рейс, на холме с привлекательным видом на округу он имеет открытую планировку первого этажа, а также спальню и ванную комнату с отдельными балконами — на втором.

Такой дом идеально подходит, чтобы отключиться от внешнего мира и просто отдохнуть. Если вам нравится этот проект, обязательно четко определите, что именно зацепило ваше внимание. Ведь в колониальном стиле хороши многие вещи — нестандартный низкий скат черепичной крыши, «башенки» на втором этаже, большая опоясывающая веранда — на первом, открытые проходы и стеклянные двери из дома в сад, а также нестандартная симметричная планировка. А еще вам могли понравиться декоративные приемы в освещении или ощущение тропического особняка, которое сможет повторить опытный архитектор, если вы расскажите ему о своих предпочтениях.

Классика с размахом

Fotografia de Arquitetura | Exteriores, Christiana Marques Fotografia Christiana Marques Fotografia Дома в классическом стиле
Christiana Marques Fotografia

Christiana Marques Fotografia
Christiana Marques Fotografia
Christiana Marques Fotografia

Еще один проект из Бразилии выглядит, как настоящее французское поместье или особняк колониального плантатора в тропическом климате. Здесь особенно развита садово-парковая зона, площадь дома вызывает трепет, а симметричные фасады делают экстерьер очень традиционным. Особенно нежные экстерьеры, окрашенные в оттенке лосося, конечно же, сыграли свою роль в особенном антураже изысканной аристократичности.

Современный, но деревянный

Refúgio de férias, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura Дома в рустикальном стиле
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

Еще одной новой современной мечтой нашего времени может стать деревянный коттедж с использованием новых технологий и материалов. Здесь наравне с атрибутикой стилей шале или рустик мы видим просторные комнаты, панорамное остекление, использование стекла и пластика в отделке. А комфортные интерьеры с современной и удобной мебелью позволяют наслаждаться деревенским шармом каждый день без потери качества.

Передовой минимализм

SilverWoodHouse, Joao Morgado - Architectural Photography Joao Morgado - Architectural Photography Дома в стиле модерн
Joao Morgado – Architectural Photography

SilverWoodHouse

Joao Morgado - Architectural Photography
Joao Morgado – Architectural Photography
Joao Morgado - Architectural Photography

Еще одним модным трендом в загородном строительстве можно назвать передовой минимализм, который зачастую имеет уклон либо в эко-строительство, либо в особый азиатский символизм. Речь идет не просто о современном коттедже, составленном из строгих линий и больших окон, а о минималистичном доме, вид которого настолько современен, что пока не вписывается в обычные рамки семейного коттеджа.

Голливудский шик

Casa Contemporânea, Espaço Cypriana Pinheiro Espaço Cypriana Pinheiro Дома в стиле модерн
Espaço Cypriana Pinheiro

Espaço Cypriana Pinheiro
Espaço Cypriana Pinheiro
Espaço Cypriana Pinheiro

Очарование калифорнийской виллы, где мрамор, темное дерево и позолота вместе поют гимн роскоши, мечта многих из нас. Современные варианты подобных домов обычно выглядят особенно динамично и используют стиль модерн для своей основы.

Немецкая функциональность

Auf Zukunft gesetzt- Wohnhaus in Bruchsal, STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG Дома в стиле модерн
STIEBEL ELTRON GmbH &amp; Co. KG

STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG
STIEBEL ELTRON GmbH &amp; Co. KG
STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG

Еще один современный вариант для загородного дома — немецкий модерн или стиль баухаус, где на пьедестал ставится функционализм. Здесь панорамные окна становятся необходимостью, а иногда целые стены созданы сплошь из стекла, как в этом доме фасад первого этажа.

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Европейский исторический

PROPRIETE SUD FINISTERE, CEDRIN ARCHITECTURE CEDRIN ARCHITECTURE Дома в классическом стиле
CEDRIN ARCHITECTURE

CEDRIN ARCHITECTURE
CEDRIN ARCHITECTURE
CEDRIN ARCHITECTURE

Вглядываясь в историю архитектуры, мы найдем там еще один очень изысканный вариант для загородного дома — в стиле старинного европейского особняка. Обычно он имеет большие размеры, дополнительные комнаты в виде библиотеки, каминной, кабинета и детской игровой, но при этом позиционируется как деревенский дом с собственным садом, огородом, а иногда и конюшней.

Тропики наступают

Casa de Campo - Quinta do Lago - Tarauata, Olaa Arquitetos Olaa Arquitetos Дома в стиле кантри
Olaa Arquitetos

Olaa Arquitetos
Olaa Arquitetos
Olaa Arquitetos

Этот вариант не всегда подойдет для холодного климата, но в определенных рамках может стать очень свежим решением и для северных широт. Эко-настроение, создаваемое в таком тропическом бунгало, может особенно понравиться поклонникам защиты окружающей среды и просто любителям природы.

Ар-деко

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Стиль ар-деко, который в экстерьере выглядит, как гламурный модерн, является очень нестандартным решением для Европы в наше время, но оттого не менее лакомой альтернативой обычному коттеджу. Стиль ар-деко особенно популярен в американском штате Флорида, в виллах Египта, а также в Латинской Америке. Такая география вовсе не означает, что северные страны не могут позволить себе такой роскоши.

Контейнер-стайл

Loft-Container 20', Ferraro Habitat Ferraro Habitat Дома в стиле минимализм
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

Все больше и больше людей выбирают жизнь в контейнерах вместо «прелестей» 30-летней ипотеки. Их приоритеты позволяют им отказаться от зависимости от своей заработной платы, но имеют свои последствия. Так, например, контейнерное домостроение для большей части населения земли выглядит слишком бедным на вид, но те, кто живут в этих домах, обычно не сильно заботятся о чужом мнении и просто наслаждаются жизнью без кредитов.

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