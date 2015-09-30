Эффективное использование углового участка

Хотите жить в центре, но удобные места уже разобрали? Нестандартные угловые, бывшие коммерческие или здания легкой промышленности тоже могут быть удобными, если с ними как следует поработать!

Новый проект корейских архитекторов на треугольном и невероятно маленьком участке всего в 200 квадратных метров (2 сотки) находится за гранью оценок и критики. Такое, в принципе, сделать очень сложно, а создать из такого дома уютное пространство, в котором можно наслаждаться жизнью, и вовсе могут только лучшие из профессионалов.

В целом перестройка любого дома — весьма хлопотное занятие. Лишь архитектор, имеющий специализацию именно на данной направлении, сможет сразу оценить все плюсы и минусы объекта, рассмотреть планировку и коммуникации и решить — а стоит ли проект затраченных средств и времени. Поэтому затевая подобную реконструкцию, всегда начинайте с поиска профессионала. Быть может, он даже знает подобный объект в вашем городе, нуждающийся в глотке свежего воздуха или даже в подаренной второй жизни.