Эффективное использование углового участка

Хотите жить в центре, но удобные места уже разобрали? Нестандартные угловые, бывшие коммерческие или здания легкой промышленности тоже могут быть удобными, если с ними как следует поработать!
Новый проект корейских архитекторов на треугольном и невероятно маленьком участке всего в 200 квадратных метров (2 сотки) находится за гранью оценок и критики. Такое, в принципе, сделать очень сложно, а создать из такого дома уютное пространство, в котором можно наслаждаться жизнью, и вовсе могут только лучшие из профессионалов.
В целом перестройка любого дома — весьма хлопотное занятие. Лишь архитектор, имеющий специализацию именно на данной направлении, сможет сразу оценить все плюсы и минусы объекта, рассмотреть планировку и коммуникации и решить — а стоит ли проект затраченных средств и времени. Поэтому затевая подобную реконструкцию, всегда начинайте с поиска профессионала. Быть может, он даже знает подобный объект в вашем городе, нуждающийся в глотке свежего воздуха или даже в подаренной второй жизни.
Внешний облик этого здания лишь по форме напоминает коммерческие офисы, а в своей общей атмосфере интерьеров верхних этажей уже давно сменился на легкий и современный. Первый этаж остался хозяйственным и используется жильцами для общественных нужд.
В целом проект выглядит очень нестандартно, благодаря своей форме треугольника со скошенной вершиной. На каждом этаже в ней находится окно большой гостиной,а на нижнем — парадный вход в здание.
Улица, несмотря на небольшой проезд и ширину, а точнее благодаря столь маленьким габаритам, является очень оживленной. Город не справляется с организацией новых шоссе для удобного транспортного сообщения, поэтому владельцы берут все в свои руки и стараются новыми идеями как-то уладить обстановку нехватки доступного жилья в центре.
Среди мер по защите конфиденциальности на оживленном перекрестке и при плотной застройке архитекторы предусмотрели отсутствие жилых комнат на первом этаже, отражающие стекла внизу и ставни в квартирах, позволяющие сузить обзор, но добиться приватности.
Так, каждая квартира в отдельности имеет максимально удобные условия для существования, приватные зоны, встроенные гардеробные и прочую мебель, которая облегчает процесс покупки под нестандартные габариты.
Самой большой проблемой в угловом доме была разумная конфигурация пространства. Каждая комната была перестроена на новый лад, продуманы заново все коммуникации, включая водопровод, канализацию, электрическую разводу и систему вентиляции.
В целом общественные интерьеры построены на контрасте двух цветов — черного и белого, тогда как приватные — на гармоничном сочетании древесины и молочного оттенка для стен.
Ставни с интересным геометрическим рисунком вы можете легко заметить по тени, которую они дают на пол одной из гостиных. Как видите, нестандартная планировка комнаты максимально сгармонизирована архитекторами для большего уюта и комфорта.
Многие неровности, странные стыковки уровней и просто «оригинальные» решения в конструкции старого здания были использованы архитектором на благо жильцов.
На крыше — «верхняя палуба» этой прекрасной белоснежной каравеллы. Здесь расположен небольшой сад с невысокими кустарниками и зона отдыха с патио и барбекю.
Специально для вас на homify:
— Деревянные веранды: идеи и советы;