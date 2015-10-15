Пять тайн дома с пурпурной дверью

Что делать, если муж склонен к минимализму, а жена — к гламуру? Где найти для традиционной пары из Кореи золотую середину, если она вообще существует, если к тому же они не хотят нарушать ни одну из национальных традиций в загородном строительстве?
Местные архитекторы долго разбирали ситуацию, продумывали варианты и в итоге остановились на одном из самых консервативных, но тем не менее приятном и очень семейном.
Просматривая фотографии этого проекта, не забудьте, что он оформлен в стиле традиционного корейского минимализма, который для европейцев выглядит очень аскетичным. На самом деле такова привычка целой нации, которая старается держать в порядке и чистоте свою жизнь, свой уклад и также свой интерьер. Минимальные предметы декора, отсутствие нарочитой роскоши, блеска и позолоты абсолютно типично для такого образа жизни, спокойного и тихого.
В современности азиатский минимализм стал очень популярным, но не в своем традиционном варианте, а в более глянцевым. Западному человеку очень понравилась эстетика простых линий, функциональность и практичность таких пространств, которые с помощью легкой руки европейского или американского дизайнера становятся еще и изысканными.
Здесь нарочито простой и глухой фасад позволяет сохранить конфиденциальность частной жизни в корейской семье, даже при самой плотной городской застройке, а пурпурная дверь делает дом модным и стильным.
Заходя внутрь, мы понимаем, что оказались еще не в главном здании, а лишь в небольшом эркере перед входом в прихожую. В холодном климате дополнительная комната между улицей и домом никогда не бывает лишней.
Сама прихожая очень проста и напоминает многие другие азиатские проекты, которые мы уже публиковали на homify. Главным акцентом здесь является натуральное дерево, прекрасное в своей естественной красоте.
Вид из дальнего угла коридора на эркер и входную дверь помогает оценить масштабы конструкции и площадь помещений.
Теперь мы плавно переходим к раскрытию главных секретов этого проекта, которых мы в редакции насчитали как минимум 5 штук.
Первая тайна — вместо гостиной главным помещением в этом доме является кухня-столовая без дивана, которая и является местом для общения всей семьи.
Вторая тайна — внутренний дворик. Он со всех сторон окружен другими строениями и используется для игр детьми.
Небольшая кухня в стиле минимализм на корейский манер имеет множество очень лаконичных мелочей, которые всегда на виду. В небесно-голубой конструкции под потолком встроена вытяжка, а американский формат холодильника отлично вписался в азиатскую кухню.
Третья тайна — традиционный корейский стиль внутри, не всегда понятный европейцам, но создающий для приверженцев атмосферу родного дома, куда бы они ни направились.
Четвертая тайна — наличие выходного эркера с двусветным освещением. Именно в него попадет человек сразу после открытия пурпурной двери снаружи. В этом помещении нет отопления, но тем не менее оно имеет крышу. А хозяевам можно выйти из спален и посмотреть, кто пришел.
Пятая тайна — в оригинале крыша имеет скат для снега, несмотря на то что фасад выглядит как экстерьер дома с плоской крышей. Так, практичная вещь становится на вид очень модной благодаря декоративной «ширме».
Специально для вас на homify:
— Универсальный декор для кухни;