Пять тайн дома с пурпурной дверью

Что делать, если муж склонен к минимализму, а жена — к гламуру? Где найти для традиционной пары из Кореи золотую середину, если она вообще существует, если к тому же они не хотят нарушать ни одну из национальных традиций в загородном строительстве?

Местные архитекторы долго разбирали ситуацию, продумывали варианты и в итоге остановились на одном из самых консервативных, но тем не менее приятном и очень семейном.

Просматривая фотографии этого проекта, не забудьте, что он оформлен в стиле традиционного корейского минимализма, который для европейцев выглядит очень аскетичным. На самом деле такова привычка целой нации, которая старается держать в порядке и чистоте свою жизнь, свой уклад и также свой интерьер. Минимальные предметы декора, отсутствие нарочитой роскоши, блеска и позолоты абсолютно типично для такого образа жизни, спокойного и тихого.