Ваш идеальный домик в лесу

Сегодня мы едем в штат Айдахо в Соединенных Штатах, чтобы посетить очень своеобразный дом в лесу. Проект построен в стиле американского ранчо студией дизайна UPTIC и возрождает лучшие традиции США в деревянном домостроении.
Особенный стиль жизни, рожденный колонистами в этой части света, связан в первую очередь с большими лесными массивами и огромным пространством нетронутой природы, а также добычей пушнины, золота и развитым сельским хозяйством. Дом, построенный в стиле Айдахо, априори очень близок к земле и природе, как и все ранчо, и в этом его главная заслуга. «Штат-самоцвет» — официальное прозвище Айдахо — показывает другую сторону местности, где буквально под ногами на всей ее территории вы можете найти уникальные природные ископаемые. Жить в таком месте, как в сказочном лесу из английских сказок, полных фей и эльфов, может быть особенным благословением.
Возвращаясь к истории штата, мы сталкиваемся с племенами индейцев пайютов и не-персе. Как говорил Роберт Оберн: «Нелегальные иммигранты всегда были проблемой для США. Спросите любого индейца». Можно представить, насколько величественным и полностью диким был этот край несколько веков назад.
Этот коттедж буквально пропитан атмосферой штата, с его спокойной и размеренной жизнью, когда ты встаешь без будильника и в первую очередь наслаждаешься жизнью и ее дарами. Большие веранды и террасы показывают, как много времени люди проводят на природе даже в столь северном крае, климат которого является аналогичным Средней Европе.
В интерьерах этого дома мы видим испанские, английские и индейские традиции в оформлении. Особенное их сочетание на фоне новой постройки создает стиль жизни, когда нации больше не являются отдельными кланами, но обмениваются ценной информацией и вместе строят лучший мир.
Большая часть дома имеет явно испанские, почти средиземноморские мотивы в дизайне интерьера. На фоне американского уровня комфорта, с большими комнатами, широкой мебелью и такими мелочами, как двустворчатый холодильник, этот теплый стиль кажется идеальным вариантом для современной жизни.
Наверху ранчо, которое обычно очень редко имеет второй этаж, расположилась вторая гостиная. Здесь можно посидеть с друзьями за игрой в покер, поиграть с сыном в «Монополию» или сделать рождественские венки всей семьей.
Подобные семейные комнаты очень важны в традиции загородного строительства, ведь парадные гостиные очень редко отвечают нуждам детей и семьи в целом для полноценного отдыха, потому что декорируются непрактично и на показ. В стиле ранчо приоритетом является именно семья, и такие дополнительные гостиные есть практически в каждом доме.
Когда-то в Айдахо был избран первый в стране губернатор с еврейским корнями, который сказал про местных жителей так: «Они любят небольшие городки и общины, им по душе свободное пространство, и в их глазах отражается грандиозность горных вершин, а уши заполнены их величественной тишиной». Что еще здесь можно добавить?
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