Ваш идеальный домик в лесу

Наверху ранчо, которое обычно очень редко имеет второй этаж, расположилась вторая гостиная. Здесь можно посидеть с друзьями за игрой в покер, поиграть с сыном в «Монополию» или сделать рождественские венки всей семьей.

Подобные семейные комнаты очень важны в традиции загородного строительства, ведь парадные гостиные очень редко отвечают нуждам детей и семьи в целом для полноценного отдыха, потому что декорируются непрактично и на показ. В стиле ранчо приоритетом является именно семья, и такие дополнительные гостиные есть практически в каждом доме.

Когда-то в Айдахо был избран первый в стране губернатор с еврейским корнями, который сказал про местных жителей так: «Они любят небольшие городки и общины, им по душе свободное пространство, и в их глазах отражается грандиозность горных вершин, а уши заполнены их величественной тишиной». Что еще здесь можно добавить?

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