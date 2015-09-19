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Дизайнерские фантазии: 10 стильных лестниц

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
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Что самое главное в дизайне лестницы? Мода, сочетание со стилем интерьера или нестандартный подход? Конечно же, в первую очередь она должна быть удобной и безопасной, но если вы уже наняли архитектора, который позаботится об этих факторах, пора подумать и о визуальных бонусах существования лестницы в вашем доме.

В этой статье мы рассмотрим различные материалы и их сочетания, которые вы сможете использовать в дизайне своей лестницы. У каждого подхода есть свои плюсы и минусы, поэтому наши замечания и фотографии помогут вам среди разнообразия вариантов выбрать ваш собственный.

Дерево и минимализм

NOWOCZESNE SCHODY DYWANOWE Z SZKLANĄ BALUSTRADĄ, BRODA schody-dywanowe BRODA schody-dywanowe Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
BRODA schody-dywanowe

BRODA schody-dywanowe
BRODA schody-dywanowe
BRODA schody-dywanowe

Польские дизайнеры из студии BRODA schody-dywanowe показывают нам, как древесина может вести себя по-новому в стиле минимализм. Если вы ищите альтернативу дереву для того, чтобы создать более модный дизайн, помните, что это не обязательно. Современные деревянные лестницы тоже могут быть очень оригинальными, стильными и просто красивыми.

Инновационные материалы

Schody Wspornikowe Szklane SW-02, KAISER Schody Sp. z o.o. KAISER Schody Sp. z o.o. Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
KAISER Schody Sp. z o.o.

KAISER Schody Sp. z o.o.
KAISER Schody Sp. z o.o.
KAISER Schody Sp. z o.o.

Если вы хотите выйти за пределы даже современных стандартов, подумайте об инновационных материалах, которые раньше не использовались в дизайне лестницы. Например, стеклянные ступени только начинают набирать популярность в мире, тогда как каменные являются традиционными.

Пара стекла и металла

Escalera de madera recta., Enesca Enesca Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
Enesca

Enesca
Enesca
Enesca

Одно из самых популярных сочетаний в современном интерьере в стилях модерн или минимализм является парой из стекла и металла. Трехслойные ступени из закаленного стекла с металлическими перилами или же металлические ступени со стеклянными перилами или экранами прямо сейчас находятся на пике моды.

Металл соло

Residenza privata 2, Ignazio Buscio Architetto Ignazio Buscio Architetto Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
Ignazio Buscio Architetto

Ignazio Buscio Architetto
Ignazio Buscio Architetto
Ignazio Buscio Architetto

Металлическая лестница, полностью составленная из одного материала, выглядит особенно элегантно в современном интерьере. Ее блеск добавляет брутальному ощущению немного гламура, а практичность такого варианта может посоревноваться со всеми другими.

Парящий бетон

Zwevende betonnen trappen, Allstairs Trappenshowroom Allstairs Trappenshowroom Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
Allstairs Trappenshowroom

Allstairs Trappenshowroom
Allstairs Trappenshowroom
Allstairs Trappenshowroom

Бетонная лестница выглядит гораздо более интересной, если применить к ней новые дизайнерские приемы. Например, ступени, будто парящие в воздухе, присоединенные лишь одним краем к стене, выглядят сюррелистично. Поэтому не стоит сбрасывать такой материал, как бетон, со счетов, если он вам нравится.

Кованое железо

Лестница. Мария Остроумова Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
Мария Остроумова

Лестница.

Мария Остроумова
Мария Остроумова
Мария Остроумова

Мы уже привыкли к кованым перилам, но о традиции создания кованых ступеней мы уже забыли, ведь им на смену давно пришло дерево. На самом же деле, возрождая эту моду, можно получить особенно интересный результат, который к тому же подойдет под классические интерьеры.

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Мрамор и гранит

Luxury Design - Ville - Private Residence, DECORMARMI SRL DECORMARMI SRL Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
DECORMARMI SRL

DECORMARMI SRL
DECORMARMI SRL
DECORMARMI SRL

Основательные и роскошные лестницы из мрамора и гранита идеально подойдут для коттеджей в стиле европейского особняка. Здесь существует свой, почти исторический минимализм в отделке.

Мини-минимализм

homify Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
homify

homify
homify
homify

Предельно лаконичный вариант лестницы тоже может стать для вас идеальным решением проблемы, если вы не хотите акцентировать на этой части интерьера внимание гостей. Лестница может быть практически незаметной, если сделать ее в тон основному цветовому решению в интерьере.

Игра с формами

PLAZA COMERCIAL LOS ANDES, ARQUITECTURA EN PROCESO ARQUITECTURA EN PROCESO Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
ARQUITECTURA EN PROCESO

ARQUITECTURA EN PROCESO
ARQUITECTURA EN PROCESO
ARQUITECTURA EN PROCESO

Добавить дизайну оригинальности сможет не только конкретный интересный материал, но и визуальные игры с формами, пролетами, поворотами, нестандартными перилами. Экспериментировать и подбирать идеи можно вместе с архитектором или дизайнером интерьера, которые дополнительно расскажут вам о характеристиках того или иного материала, его практичности и цене.

Каменный исторический

homify Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
homify

homify
homify
homify

Имитировать лестницу старого замка, греческого маяка или особняка шато может помочь обычный камень, который с помощью профессионального архитектора будет уложен в традиционном стиле конкретной страны или временного периода.

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