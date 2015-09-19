Дизайнерские фантазии: 10 стильных лестниц

Что самое главное в дизайне лестницы? Мода, сочетание со стилем интерьера или нестандартный подход? Конечно же, в первую очередь она должна быть удобной и безопасной, но если вы уже наняли архитектора, который позаботится об этих факторах, пора подумать и о визуальных бонусах существования лестницы в вашем доме.
В этой статье мы рассмотрим различные материалы и их сочетания, которые вы сможете использовать в дизайне своей лестницы. У каждого подхода есть свои плюсы и минусы, поэтому наши замечания и фотографии помогут вам среди разнообразия вариантов выбрать ваш собственный.
Польские дизайнеры из студии BRODA schody-dywanowe показывают нам, как древесина может вести себя по-новому в стиле минимализм. Если вы ищите альтернативу дереву для того, чтобы создать более модный дизайн, помните, что это не обязательно. Современные деревянные лестницы тоже могут быть очень оригинальными, стильными и просто красивыми.
Если вы хотите выйти за пределы даже современных стандартов, подумайте об инновационных материалах, которые раньше не использовались в дизайне лестницы. Например, стеклянные ступени только начинают набирать популярность в мире, тогда как каменные являются традиционными.
Одно из самых популярных сочетаний в современном интерьере в стилях модерн или минимализм является парой из стекла и металла. Трехслойные ступени из закаленного стекла с металлическими перилами или же металлические ступени со стеклянными перилами или экранами прямо сейчас находятся на пике моды.
Металлическая лестница, полностью составленная из одного материала, выглядит особенно элегантно в современном интерьере. Ее блеск добавляет брутальному ощущению немного гламура, а практичность такого варианта может посоревноваться со всеми другими.
Бетонная лестница выглядит гораздо более интересной, если применить к ней новые дизайнерские приемы. Например, ступени, будто парящие в воздухе, присоединенные лишь одним краем к стене, выглядят сюррелистично. Поэтому не стоит сбрасывать такой материал, как бетон, со счетов, если он вам нравится.
Мы уже привыкли к кованым перилам, но о традиции создания кованых ступеней мы уже забыли, ведь им на смену давно пришло дерево. На самом же деле, возрождая эту моду, можно получить особенно интересный результат, который к тому же подойдет под классические интерьеры.
Основательные и роскошные лестницы из мрамора и гранита идеально подойдут для коттеджей в стиле европейского особняка. Здесь существует свой, почти исторический минимализм в отделке.
Предельно лаконичный вариант лестницы тоже может стать для вас идеальным решением проблемы, если вы не хотите акцентировать на этой части интерьера внимание гостей. Лестница может быть практически незаметной, если сделать ее в тон основному цветовому решению в интерьере.
Добавить дизайну оригинальности сможет не только конкретный интересный материал, но и визуальные игры с формами, пролетами, поворотами, нестандартными перилами. Экспериментировать и подбирать идеи можно вместе с архитектором или дизайнером интерьера, которые дополнительно расскажут вам о характеристиках того или иного материала, его практичности и цене.
Имитировать лестницу старого замка, греческого маяка или особняка шато может помочь обычный камень, который с помощью профессионального архитектора будет уложен в традиционном стиле конкретной страны или временного периода.
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— Особняк, построенный с шиком и блеском;