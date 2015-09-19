Дизайнерские фантазии: 10 стильных лестниц

Что самое главное в дизайне лестницы? Мода, сочетание со стилем интерьера или нестандартный подход? Конечно же, в первую очередь она должна быть удобной и безопасной, но если вы уже наняли архитектора, который позаботится об этих факторах, пора подумать и о визуальных бонусах существования лестницы в вашем доме.

В этой статье мы рассмотрим различные материалы и их сочетания, которые вы сможете использовать в дизайне своей лестницы. У каждого подхода есть свои плюсы и минусы, поэтому наши замечания и фотографии помогут вам среди разнообразия вариантов выбрать ваш собственный.