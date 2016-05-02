Рустик + современный стиль = выигрышная комбинация!

Рустикальный стиль характеризуется объектами, мебелью, декоративными элементами, которые так или иначе связаны с темой природы. Это значит, что цветовые решения будут преимущественно состоять из коричневых оттенков, бежевого цвета, зеленого, оранжевого, серого. Отличительная черта этих цветов – чувство покоя, напоминание о дикой природе. Стиль рустик также предполагает применение материалов, встречающихся в природе, таких как дерево, камень, кожа. Этот стиль несет в себе идею, заключающуюся в том, что можно жить простой, но полноценной жизнью, в единении с природой.

Что же касается современного стиля, то довольно часто он ассоциируется с городским и быстрым темпом жизни, который требует эффективных и современных жилых помещений. Современный стиль состоит из гладких линий, непрерывных поверхностей, угловатых форм и минималистского декора. Выбор цвета современного стиля может быть любым из всего цветового спектра. Материалы, используемые для этого стиля, тоже могут варьироваться, и они, как правило, включают сталь, бетон, ламинат и стекло. В этой статье вы узнаете, как можно удачно совместить эти два стиля, которые на первый взгляд могут показаться столь далекими друг от друга. Сочетание двух различных стилей может создать результат, который превращает дом в уютную безопасную гавань. Лучшее из двух стилей соединяется, и подчеркиваются все преимущества.