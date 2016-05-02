Рустик + современный стиль = выигрышная комбинация!

Рустикальный стиль характеризуется объектами, мебелью, декоративными элементами, которые так или иначе связаны с темой природы. Это значит, что цветовые решения будут преимущественно состоять из коричневых оттенков, бежевого цвета, зеленого, оранжевого, серого. Отличительная черта этих цветов – чувство покоя, напоминание о дикой природе. Стиль рустик также предполагает применение материалов, встречающихся в природе, таких как дерево, камень, кожа. Этот стиль несет в себе идею, заключающуюся в том, что можно жить простой, но полноценной жизнью, в единении с природой.
Что же касается современного стиля, то довольно часто он ассоциируется с городским и быстрым темпом жизни, который требует эффективных и современных жилых помещений. Современный стиль состоит из гладких линий, непрерывных поверхностей, угловатых форм и минималистского декора. Выбор цвета современного стиля может быть любым из всего цветового спектра. Материалы, используемые для этого стиля, тоже могут варьироваться, и они, как правило, включают сталь, бетон, ламинат и стекло. В этой статье вы узнаете, как можно удачно совместить эти два стиля, которые на первый взгляд могут показаться столь далекими друг от друга. Сочетание двух различных стилей может создать результат, который превращает дом в уютную безопасную гавань. Лучшее из двух стилей соединяется, и подчеркиваются все преимущества.
Когда кухня имеет элементы рустик стиля, она становится более уютной и теплой. Но в связи с современным укладом жизни в таком помещении, как кухня, должны быть актуальные предметы интерьера, бытовая техника. На этом фото мы прекрасно видим как хорошо сочетается и кухонный деревянный островок, и современная бытовая техника. Благодаря этому кухня приобретает традиционный и комфортный вид, которого всегда стремятся достичь дизайнеры.
При желании обновить комнату в доме не всегда необходимо полностью изменять весь декор и мебель в указанной комнате. Иногда единственное, что нужно, это один или два ярких элемента определенного стиля и дизайна. Даже с помощью всего лишь нескольких дополнений новая атмосфера будет установлена в помещении, а стили гармонично объединятся. Гостиная на этом фото основана именно на такой идее. Современный подход комнаты воплощен в современном стильном розово-красном диване и другой мебели в комнате. Рустик стиль здесь представлен только 2 элементами, такими как журнальный столик и каменные стены. Столик сделан из дерева, который был лакирован, отполирован и тонирован. Один или два ключевых элемента могут многое сделать, чтобы преобразовать пространство, как показано здесь.
Для ванной комнаты, чтобы объединить безыскусственность и современность, декор должен содержать определенные элементы, присущие обоим соответствующим стилям интерьера. Изображение этой ванной является идеальным примером того, как эти стили могут быть объединены гармонично.
Округлые деревянные бревна в качестве стен обычно находятся в деревенских и загородных домах. Выбор шоколадно-коричневого цвета мебели и стен также является индикатором рустик стиля. Современный подход заключается в элегантной белой фарфоровой ванной, которая успешно включена в эту ванную комнату. Эти оба стиля могут показаться противоположными, но в сочетании друг с другом они создают гостеприимную и уютную атмосферу. Используя лучшие элементы данных стилей, может быть отличным способом, чтобы обновить комнату.
Частью рустикального стиля в этой спальне является стена. выложенная из камня. Основным элементом современного стиля, который был смешан с рустиком в этой спальне, является стильная и элегантная кровать с гладкими и прямыми линиями. И в конечном итоге эти стили дополняют друг друга и предлагают другой подход в том, как украсить и разнообразить спальню.
В сарае или любом здании, которое были построены более ста лет назад, потолки, как правило, возводились довольно высоко. На этом фото комната спроектирована именно согласно этой идее. Изысканные деревянные потолки являются ошеломляющим дополнением к этому дому, они являются четким идентификатором данного стиля. Использование древесины теплого каштанового цвета для потолка и лестницы подчеркивает схожесть этого дома с деревенским.
Современные элементы наблюдаются в включении гладких прямых стен и балок, а также современной мебели и электронных устройств, таких как телевизор и система домашнего кинотеатра. Оба стиля, как правило, очень разные, но их сочетание создает гармоничный и стильный декор для дома. Наличие такого потолка отлично подходит как для современного, так и деревенского стиля.
На этом фото мы видим красивый деревенский элемент, который можно добавить к любому дому. Даже сама по себе эта лестница приносит индивидуальность и оригинальность в помещение. Лестница на этом фото является красивым деревянным объектом, который был сформирован, отшлифован и сделан специально для этого пространства. Он хорошо сочетается с остальной частью декора помещения. Когда каменная стена находится рядом с элементом из дерева, как показано на рисунке, то они всегда хорошо сочетаются.
В том числе можно использовать такую деревянную мебель, которая произведет рустикальный эффект и сделает вас ближе к природе. Почему если такая мебель привлекает внимание, не включить ее в интерьер помещения? Всю комнату или ее часть можно создать в одном стиле, но также неплохо и добавить и декоративные элементы другого стиля. Важно придерживаться баланса, чтобы все предметы были в гармонии между собой.