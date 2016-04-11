Путешествие в Альпы: дом в стиле шале

Наше альпийское шале — это 600 кв. метра роскошной жилой площади, для которой характерно объёмно-планировочное решение. Собственность имеет частный центр красоты и здоровья, расположенный на цокольном этаже. Он включает в себя зону отдыха и состоит из домашнего кинотеатра, каминной и SPA зоны с бассейном, сауной и хамамом, парной, душевых и солярия. Здесь же установлен пристенный вариант камина, который занимает доминирующее место, организуя пространство вокруг себя.