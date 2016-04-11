Путешествие в Альпы: дом в стиле шале

В этой книге идей мы рассмотрим эмоциональный интерьер, которому авторы придали незыблемый вид семейного достояния. В проекте мы увидим все, что по-настоящему создает домашний комфорт, в частности, обилие дерева в отделке, теплую цветовую палитру, изысканные аксессуары. Стильный интерьер представлен дизайнерской мебелью и ценными предметами искусства. Сегодня наш читатель сможет убедиться, что тандем уюта и роскоши делают все возможное, чтобы поселиться в этом альпийском шале навсегда.
Загородный дом, построенный в стилистике европейских шале, находится в Подмосковье, — в местности с уникальным ландшафтом с перепадом высот в 13 метров. По словам автора проекта Татьяны Стащук, именно такие непростые природные реалии позволили создать нетипичный архитектурный объем с фасадной частью в два этажа с одной стороны, а со стороны крутого спуска — в три.
Техническая сторона тоже не подкачала: благодаря расположению на склоне, создателям удалось повысить энергоэффективность дома, снизить потребление энергии, идущей на обогрев и кондиционирование, а также улучшить уровень шумоизоляции «склонной» части—прекрасное решение для столь масштабного и величественного проекта.
Наше альпийское шале — это 600 кв. метра роскошной жилой площади, для которой характерно объёмно-планировочное решение. Собственность имеет частный центр красоты и здоровья, расположенный на цокольном этаже. Он включает в себя зону отдыха и состоит из домашнего кинотеатра, каминной и SPA зоны с бассейном, сауной и хамамом, парной, душевых и солярия. Здесь же установлен пристенный вариант камина, который занимает доминирующее место, организуя пространство вокруг себя.
На первом этаже с перепадом в плоскостях организована студия, объединяющая гостиную, столовую, кухню, кабинет, а также гостевой санузел и гараж. Однако сердцем дома можно назвать именно каминную зону (здесь установлен подвесной потолочный камин), вокруг которой, согласно планировке, расположились все остальные пространства. Изготовленная по индивидуальному проекту мебель имеет простые формы, грубоватые поверхности — нас это зачаровывает.
Массивные столы и комоды соседствуют с диванами, отделанными кожей. Нашлось место и для кресла-качалки. Элегантный дизайн часов с использованием римских цифр и обрамление из темного дерева великолепно смотрится на фоне уникального древесного орнамента стен. Выбранные декораторами светильники по-особому теплые, для них характерна располагающая к себе «старина». И, как результат, классика в стиле шале наполняет дизайн интерьера всего дома.
Декоративная часть интерьера минимальна. Украшающие мебель металлические детали кованые, кухонная столешница выполнена из натурального камня. Таким образом, создатель проекта подчеркнула естественную красоту натуральных материалов и природное изящество их фактур. Особенный шарм в дизайн привносят светильники, имитирующие огонь свеч.
Второй этаж — приватный, включающий две детские комнаты, гостевую, гардеробную и ванную комнаты. Эстетика шале предполагает рустикальный стиль в оформлении, для которого характерно использование в отделке и декоре исключительно природных материалов. Таким образом, мы видим комбинирование различных пород дерева, которые предварительно были искусственно состарены, тонированы и покрыты воском. В отделке также встречается гранит и мрамор, керамика, натуральные ткани – лен, шерсть и хлопок.
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