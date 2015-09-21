Как сделать косметический ремонт в квартире

Капитальный ремонт всегда начинают с ванной и частично – кухни, но речь о косметическом ремонте можно начать и с входной комнаты. Главное – следовать принципу делать ремонт с дальней комнаты. Мы привыкли, что коридор – это та небольшая часть квартиры, где имеется минимум пространства, комфорта и уюта. Но на этом фото мы видим совершенно иную обстановку.

Удобнейший диванчик и мягкие сидения в месте, где обычно размещают шкаф для одежды. Максимум удобства при самом входе в квартиру. Не хватает только коврика с длинным ворсом, но он наверняка есть в следующей комнате. Примечательно, что этот коридор обустроен в апартаментах, которые всегда отличаются повышенным уровнем комфорта.