Как известно, косметический ремонт вполне реально сделать в квартире, находящейся даже в самом ужасном состоянии. Если же речь идет о новом или молодом жилье, то освежить обстановку тем более не составит большого труда. Достаточно в полной мере представлять себе конечный результат и следовать советам по ремонту, которые мы предоставим вам в этой статье. Узнайте больше о ремонте и дизайне интерьера из нашей статьи.
Капитальный ремонт всегда начинают с ванной и частично – кухни, но речь о косметическом ремонте можно начать и с входной комнаты. Главное – следовать принципу делать ремонт с дальней комнаты. Мы привыкли, что коридор – это та небольшая часть квартиры, где имеется минимум пространства, комфорта и уюта. Но на этом фото мы видим совершенно иную обстановку.
Удобнейший диванчик и мягкие сидения в месте, где обычно размещают шкаф для одежды. Максимум удобства при самом входе в квартиру. Не хватает только коврика с длинным ворсом, но он наверняка есть в следующей комнате. Примечательно, что этот коридор обустроен в апартаментах, которые всегда отличаются повышенным уровнем комфорта.
Перед началом ремонта в квартире необходимо подготовить помещение под косметические работы: вынести всю крупную мебель, то, что нельзя или не удается переместить, можно просто герметично накрыть полиэтиленовой пленкой.
Обязательно застелите полы, если не планируете их обновлять. Обесточьте всю квартиру, а розетки залепите, к примеру, скотчем или специальной лентой. Помните, что все работы начинаются с потолка и заканчиваются полом или стенами, и это касается не только поклейки обоев.
На фото мы видим, что при ремонте использовались дорогие материалы вроде массива дерева (шкаф) и плитки, паркета (полы). Строгая атмосфера коридора позволяет думать, что жильцы этой квартиры – деловые люди, воспринимающие собственное жилье прежде всего с точки зрения функциональности.
Вопрос, как сделать косметический ремонт в квартире, особенно остро стоит в ванной, поскольку она требует повышенного внимания и особой техники безопасности. В этой комнате почти максимальное количество коммуникаций и много хрупких предметов: от тонкостенной сантехники до зеркал и стекол.
Следующим шагом после подготовки помещения следует демонтаж старых покрытий. Вам нужно будет снять обои, краску и побелку. Шпатель, валик, наждачная бумага и обычная губка помогут вам в этом непростом деле. Это займет сравнительно много времени, но результат того стоит.
Нестандартная планировка верхнего этажа или пентхауса, которую мы видим на фото, требует особого внимания при ремонте. Одни только окна и двери требуют специального подхода благодаря своей нестандартной форме. Большое количество белого цвета в этом интерьере говорит об аккуратной работе мастеров, а изящность дизайна о хорошем вкусе дизайнера.
После того, как вы счистили все ненужное с потолка и стен, можно приступать к подготовке поверхностей. Все обнажившиеся дефекты в виде сколов, трещин и выбоин, необходимо залатать или сделать незаметными. Для этого используется шпаклевка, грунтовка, штукатурка или алебастр. Когда свежие покрытия полностью высохнут, можно приступать к следующему ремонтному этапу. Узнайте
Представленная ванная хоть и находится в апартаментах, выполнена в абсолютно классическом стиле. Типичные черно-белые цвета и немного голубого, почти праздничного оттенка на фоне этой гаммы. Как и полагается для ванных комнат, почти все помещение выложено плиткой буквально до потолка. Витиеватые ножки ванны выдают любовь хозяина/хозяйки к барокко, а жалюзи на окнах напоминают о том, что это все-таки современная квартира.
Наиболее оригинальное решение для ванной, чаще характерное для квартир-студий – это душевая кабина. На фото мы видим, что она полностью прозрачная и разделяет две комнаты. Возможно, это не самый удобный вариант. Но если рядом располагается кухня, то подводить коммуникации к такой душевой будет просто и удобно.
Достаточно обеспечить правильный слив и герметичность кабины. Позаботьтесь о грамотном освещении, вентиляции и теплых полах – ванная комната долго будет радовать вас своей уютностью. Возможно, не стоит делать все стены душевой прозрачными. Вместо тканевых шторок можно использовать затемненное стекло для отделки стен. Тем не менее, смотрится такая альтернатива ванной очень стильно и современно.
После подготовки рабочих поверхностей квартиры, можно переходить к отделке полотка. Как мы помним, ремонт всегда идет сверху вниз: от потолка до пола. Существует несколько вариантов этой работы: побелка, покраска, отделка штукатуркой/обоями/плиткой, так же можно организовать натяжные полотки. Вооружитесь стремянкой, собственно, отделочными материалами и терпением – ваш потолок засияет новизной уже через небольшой промежуток времени.
Представленная кухня действительно смотрится потрясающе: кажется, ремонт здесь закончили делать только-только. Дизайнеры грамотно использовали большое пространство, гармонично совместив кухню и столовую в одном помещении. Натяжные потолки идеальны для такого пространства: небольшие лампы отлично освещают всю кухню и столовую зону. Холодные и металлические оттенки мебели оптимально сочетаются с ярким светом.
Заключительным этапом ремонта, если вы не обновляете полы, будет отделка стен. Есть множество популярных вариантов этого действия. Для отделки можно использовать привычные обои, легкую краску или модную декоративную штукатурку. Все зависит от типа помещения, ваших предпочтений и в целом интерьере квартиры.
Стильная кухня а-ля модерн представляет собой смешение минимализма и элементов других модных направлений. Скучная черно-белая гамма разбавлена крайне оригинальной мебелью (металлический плетеный стул) и тематическими надписями на стене с соответствующими рисунками. Стильные жалюзи и одиночные цветы на подоконнике делают этот интерьер модным и неповторимым.
Безусловно, все выше перечисленные этапы – лишь основные моменты. Помимо них, всегда возникает множество дополнительных нюансов и непредвиденных обстоятельств. Полностью подготовиться к такому делу, как косметический ремонт в квартире, невозможно, но достаточно сделать хотя бы план работ – и ремонт будет двигаться более планомерно и продуктивно.
Стиль кантри в частном доме или таунхаусе идеален, если оформить квартиру в подобном виде позволяет климат. В этой гостиной хочется отдыхать, читать книги, пить чай и просто наслаждаться жизнью. Дерево и камень как основные материалы автоматически облагораживают помещение и делают его уютным и наполненным домашним телом.
Плитка и пластик, а также софитное освещение добавляют комнате камерности и уравновешивают эффект остальных материалов. Несмотря на некоторый минимализм, эта комната словно создана для гостей.
Психологи утверждают, что оттенки белого и голубого благотворно влияют на психику и способствуют успокоению и расслаблению. В такой гостиной колониального стиля действительно тянет к отдыху и даже сну: подушки и плед приветливо разложены на кресле и диване, тяжелые шторы мягко препятствуют солнечному свету.
На потолке и стенах мы не видим какой-либо вычурности или, по крайней мере, необычности. Это говорит о том, что косметический ремонт производился по стандартным лекалам и не требовал особого подхода. Это занимает минимум времени и сил, а, значит, оставляет больше времени на оригинальную обстановку комнаты и простор для дизайнерской фантазии.