Маленький фонтан для дома: дизайнерские решения

Чтобы увеличить полезные свойства маленьких фонтанов для дома следует руководствоваться небольшими правилами китайского учения. Ведь, как известно, восток – дело тонкое, и мудрецы плохого не посоветуют. Энергия воды в фонтане – всем известный символ богатства и процветания. А Чтобы такой элемент декора стал не только модным украшением интерьера, но и принес максимальную пользу, прислушайтесь к простым советам.

Фонтаны благотворно влияют на обстановку в рабочем кабинете и гостиной. Располагать их лучше у входной двери, на востоке или на юго-востоке. Эти зоны отвечают за здоровый микроклимат в семье и достаток. Также можно расположить фонтан в коридоре дома, рядом с лестницей. Он придаст пространству необычный вид и будет работать как источник положительной энергии, не впуская в дом негативные эмоции.

Если же в доме совсем нет места, то можно обустроить небольшой фонтан во дворе дома. Он также будет отгонять негативную энергию.