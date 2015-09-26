Маленький фонтан для дома: дизайнерские решения

21 век – время суеты и шумных городских будней. Так хочется, чтобы было укромное местечко, где можно отдохнуть душой и телом. Для человека нет ничего надежней и любимей, чем собственный дом. В своей квартире или коттедже хочется создать уют и комфорт, учитывая модные тенденции. Помочь в этом может маленький фонтан для дома.
Маленький фонтан для дома – это в первую очередь украшение интерьера. В любой комнате, независимо от размеров, небольшой фонтан станет центром внимания. Именно он будет притягивать взоры гостей, а мысль о том, что дома вас ждет расслабляющая фонтанотерапия, в рабочие будни заставит время бежать быстрее. Правильно расположив фонтан в дизайне интерьера, вы сможете сделать любое помещение уютным и красивым. Кроме этого такой водоем в квартире - прекрасный увлажнитель и очиститель воздуха.
Он поможет сделать воздух в любом помещении чище. Согласитесь, приятно, а главное, полезно, заходить в квартиру, где пахнет свежестью и чистотой! Фонтан для дома, как терапевт. Не зря говорят, что человек может бесконечно смотреть на воду. Учеными доказано, струящийся поток воды благотворно воздействует на организм человека, расслабляет мышцы, укрепляет нервную систему.
Дизайнеры разработали огромное количество возможных вариантов оформления домашних фонтанов, при выборе которые, можно легко найти именно то, что удачно впишется в ваш интерьер. Вот несколько практических советов.
Чтобы увеличить полезные свойства маленьких фонтанов для дома следует руководствоваться небольшими правилами китайского учения. Ведь, как известно, восток – дело тонкое, и мудрецы плохого не посоветуют. Энергия воды в фонтане – всем известный символ богатства и процветания. А Чтобы такой элемент декора стал не только модным украшением интерьера, но и принес максимальную пользу, прислушайтесь к простым советам.
Фонтаны благотворно влияют на обстановку в рабочем кабинете и гостиной. Располагать их лучше у входной двери, на востоке или на юго-востоке. Эти зоны отвечают за здоровый микроклимат в семье и достаток. Также можно расположить фонтан в коридоре дома, рядом с лестницей. Он придаст пространству необычный вид и будет работать как источник положительной энергии, не впуская в дом негативные эмоции.
Если же в доме совсем нет места, то можно обустроить небольшой фонтан во дворе дома. Он также будет отгонять негативную энергию.
Если вы хотите установить фонтан в просторной гостиной, лучше всего выбрать напольный мини-фонтан. Он станет изюминкой интерьера и не потеряется в метрах помещения. При наличии большого пространства удачно будет смотреться целая композиция. Дизайнеры разработали варианты от ниспадающих струй до капельных потоков воды. Такие маленькие фонтаны для дома не только придадут помещению необычный вид, но и создадут уют.
При выборе такого рода элемента декора для дома следует учитывать материал стены, к которому возле которой он будет установлен. Обычно напольные фонтаны изготавливают из чугуна, меди или камня, поэтому пол должны быть прочными и надежными.
К интерьеру каждого помещения необходим свой подход. Чтобы даже маленький фонтан в доме смотрелся гармонично и стильно, следует обратить внимание на материал, из которого он изготовлен. Дизайнеры советуют приобретать маленькие фонтаны для дома из стекла, а также искусственного камня. Такие композиции только дополнят декор практически любого интерьера.
Если помещение оформлено в стиле хай-тек или минимализм, удачно будет смотреться в интерьере фонтан «мокрая стена» или фонтан-картина. Эти необычные композиции оживят помещение, особенно если окружить их комнатными растениями. Создастся впечатление домашнего райского сада.
Как ухаживать за маленькими фонтанами для дома? Главное следить, чтобы вода в нем была всегда свежей и чистой. Выбирая композицию для своего интерьера, проверьте не слишком ли шумный у него мотор. Работа мотора не должна заглушать приятное журчание жидкости. Ведь фонтан – это маленькая приятная роскошь, которая принесет массу положительных эмоций и пользу. Приобретая такой элемент декора вы оживляете интерьер помещения, делаете его стильным, улучшаете микроклимат во всем доме, приглашаете в гости удачу и богатство.
Кроме этого, наши специалисты собрали самые интересные идеи оформления фонтанов в Книге Идей
Современные садовые и парковые фонтаны, с которыми при желании вы можете также ознакомиться.
Оживить интерьер сада также помогут мини-фонтаны. В дизайнерском отношении на открытую территорию лучше всего выбрать скульптурные композиции, например, в виде грота, мельницы. Или, включив фантазию, подобрать что-то свое.
Однако, простой на вид вариант оформления фонтана от… будет весьма кстати любителям естественного минимализма. Так как ничего особенного с первого взгляда и не заметишь в такой журчащей емкости. Однако, правильной формы конструкция, вдобавок, заполненная натуральным камнем, создает впечатление естественности и гармонии. Этот вариант оценили бы ценители фен-шуя.
Даже в самый маленький фонтан для дома можно добавить аромомасла, кристаллы или минералы. Они будут работать как дополнительный источник положительной энергии, не говоря уже о том, что создадут в помещении комфортную обстановку.
Если вы все же обзавелись маленьким фонтаном для дома, используйте его как можно чаще. Проводите время, глядя на воду. Так, фонтанчик станет более сильным талисманом вашего жилища.
Дополнить дизайн фонтана можно самостоятельно, следуя великой науке фэн-шуй. Поместите на композицию лягушку с монетой во рту. Это усилит силу притяжения богатства.
Если в доме есть рабочий кабинет обязательно поместите туда фонтан. Именно это рекомендуют многие специалисты по фен-шую. Можно воспользоваться как настольным вариантом маленького фонтана для дома, так и напольным. Здесь все зависит от размера помещения и его оформления. В любом случае он оживит скучную рабочую обстановку, а также поможет расслабиться, даст положительный толчок для принятия правильных решений.
Некоторые советуют ставить фонтаны в детских комнатах или так, чтобы было слышно журчание воды. Считается, что если малыш плохо засыпает и беспокоится ночью, помочь нормализовать сон поможет настольный фонтан с подсветкой. Стекающая вода и легкий приглушенный свет успокоят кроху, подарят приятные сны. В то же время такая композиция удачно впишется в обстановку комнаты.
Если вы решили установить такой элемент декора в спальне, то дизайнеры советуют выбирать компактные настольные композиции. Это могут быть как фонтаны, так и водопады. Хорошо впишутся в интерьер фонтаны с эффектом тумана. Они создадут особый декор помещения, и одновременно обеспечат обстановку уюта, спокойствия и гармонии.
Если площадь спальни позволяет, то нелишним станет также напольный фонтан. Его можно поместить в центре помещения или у стены. Такого рода задумка станет стильным дополнением к интерьеру. Однако, специалисты по фен-шуй советуют быть очень осторожными с установкой такой прелести в комнате, где вы спите. Поэтому прежде чем принять такое решение следует посоветоваться с мастерами этой науки.