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Топ 5 – Лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Church Farm Barn, Beech Architects Beech Architects Загородные дома
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Этот выпуск лучших проектов недели особенно порадует активных людей, которые с удовольствием проводят время на природе. Весна медленно, но уверенно вступает в свои права, а значит как начинающие, так и заядлые дачники начинают готовиться к новому сезону. Им в помощь мы подготовили подборку из 14 объектов, которые они самостоятельно могут построить на своем участке. Кроме этого, вас ждут небольшой аналитический материал о стоимости деревянных домов, проект идеального коттеджа для пожилых людей и разбор ремонта двушки с минимальным бюджетом. Приятного чтения!

1. ​Сколько стоит построить деревянный дом? 1,3 млн. рублей за «коробку»!

Rear Garden Beech Architects Загородные дома
Beech Architects

Rear Garden

Beech Architects
Beech Architects
Beech Architects

В этой статье мы предоставляем нашим читателям примерную стоимость строительства деревянного дома по стандартному проекту – около 100 кв.м., три небольших спальни, два этажа. Вся смета разбита на небольшие абзацы, чтобы вам было удобнее составить мнение и об этапах стройки, которые вам предстоят.

Также хотим добавить, что данная смета является примерной. Однако вы легко можете сделать ее гораздо более актуальной именно для вашего региона, воспользовавшись заменой цен, которые мы предоставляем, и пересчитав результаты для определенного места (магазина стройматериалов, вашего округа в целом). 

Перед каждой ценой вы можете подставлять слово «около», чтобы не ошибиться в расчетах и не забыть сделать поправку на вашу местность и доступные вам материалы.

Итак, начнем

2. Что можно построить на даче своими руками

homify Сад Беседки и теплицы
homify

homify
homify
homify

Дизайн участка своими руками – дело действительно благородное! В помощь мастерам и профессионалам мы предлагаем коллекцию идей – 14 проектов, которые обязательно порадуют ваше воображение – беседка, терраса, перголы, детская площадка и другие сооружения. Выбирайте, что построить в этом сезоне! 

3. Супер-дом для пенсионеров

Winkelbungalow FILOU, Mihm Thermohaus Mihm Thermohaus Бунгало
Mihm Thermohaus

Mihm Thermohaus
Mihm Thermohaus
Mihm Thermohaus

Необычный проект дома, специально адаптированный для пенсионеров, имеет ультра-ровные полы, по которым легко передвигаться не только в пределах дома, но и выходить на террасу или до машины.

Кроме того, дома для пенсионеров имеют ряд удобных свойств, о которых вы прочтете в нашей статье. В интерьере мы найдем специальные поручни, позволяющие с удобством использовать любую зону в доме – особенно дело касается душевой кабины и других предметов в ванной комнате. Оцените этот продуманный и практичный дизайн

4. ​До и После: Дизайн двушки на минимальный бюджет

Minimalist Home staging, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

Стейджинг – редизайн квартиры, бюджет которого начинается от 150 евро. Кажется, что мало что можно изменить за эту сумму в облике квартире? Это вовсе не так! Главное – найти самые уязвимые места, иметь вкус и дизайнерский талант, и тогда любая квартира будет по плечу!  Убедиться своими глазами, на какие чудеса может творить стейджинг, вы сможете 

5. Домик в деревне в стиле шале

homify Дома в рустикальном стиле Дерево
homify

homify
homify
homify

Как сделать из самого обычного домика в деревне настоящее шале? Изначально альпийские шале были всего лишь семейными домами горных пастухов. Они были построены собственноручно, и с течением времени в таких домах появились характерные признаки – удобные элементы и подходящие приемы, которые копировали все, кто обустраивал свой дом в альпийском регионе.

Сейчас стиль шале имеет сразу три направления. Первый из них подразумевает строительство коттеджей «под шале» во всем мире, где проекты могут быть реализованы даже из блоков. Второй – люксовый, в нем создают бутик-отели и шале для сдачи в аренду туристам и потому заимствуют многие роскошные элементы и из других стилей. Третий же начинается с реконструкции реальных шале – маленьких домиков в деревне, хотя тоже часто имеет отношение к туристической сфере. Сегодня мы покажем вам именно третий вариант, полный оригинального очарования шале.

Целлюлозное волокно, как утеплитель для дома
Какой из проектов понравился вам больше всего?

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