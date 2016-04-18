Как обустроить идеальный рабочий кабинет

Если ваша работа требует уединенных мыслей или деловых встреч на дому, то наличие кабинета становится на один уровень с потребностью обустройства кухни или спальни. Чтобы эргономика и выбранный интерьерный стиль вашего кабинета приносили вам максимальную рабочую пользу, следует быть в курсе нескольких «кабинетных» нюансов.
Планируя интерьер рабочего пространства, задумайтесь о функциональной составляющей. Для чего предназначен домашний кабинет: для постоянной работы, для домашней библиотеки, для любимого хобби или творческой работы? Определившись с направлением, приступайте к обустройству, а мы вам в этом поможем.
Не забудьте про разные виды освещения. Светильники выполняют не только практическую, но и декоративную функцию. Если позволяет место, можно расположить в кабинете торшер и бра. Разумеется, должна быть возможность качественно осветить стол и клавиатуру.
Желательно, чтобы на рабочее место был направлен прямой свет, а вокруг имелось фоновое освещение. Оптимальный вариант – кабинет освещен при помощи рассеянного потолочного освещения, а на рабочее место направлен свет в два-три раза ярче.
Не стоит использовать мощные лампы. А все потому, что интенсивный свет утомителен. Кроме того, нельзя устанавливать лампы на уровне глаз.
Центральной фигурой домашнего кабинета является рабочий стол. Функциональный стол в домашнем кабинете должен соответствовать роду занятий работающего за ним.
В современном домашнем офисе практически никак нельзя обойтись без компьютера – традиционного десктопа или ноутбука. Техника должна размещаться на столе так, чтобы это было удобно пользователю. Например, если компьютер используется постоянно, лучше поставить его на стол, учитывая медицинские нормы для офисной техники и личные предпочтения. В этом помогут выдвижные полки для клавиатуры, надстройки или полки для монитора, принтера или других элементов. Если техника используется нечасто и необходима свободная поверхность стола, пригодятся дополнительные столешницы или поворотные надстройки, чтобы ненужные для основной работы предметы можно было разместить подальше или отодвинуть при необходимости.
Если в домашний кабинет заглядывают клиенты или партнеры, особое внимание следует уделить внешнему виду стола, ведь от первого впечатления, полученного от дизайна кабинета, во многом зависит отношение к его владельцу.
Уделите особое внимание выбору рабочего кресла. Жесткий офисный стул совершенно не годится, ведь основную часть своего времени вы будете проводить сидя, а ведь потом посещения массажного салона выльются в немалые инвестиции.
Отдайте предпочтение креслам с развитой боковой поддержкой и с обивкой из натуральных материалов. Винил и кожзам не обладают хорошим теплопоглащением, поэтому вы будете испытывать постоянные перегревы в области поясницы, особенно это опасно при сквозняках и перепадах температур.
Чтобы ваша работа была максимально комфортной кресло должно регулироваться по высоте и наклону спинки. В моделях подороже есть функции расслабляющего вибромассажа и даже подогрева. Если у вас часто устают спина, плечи и шея, обязательно купите кресло с подголовником.
Внешний вид рабочего кресла тоже имеет большое значение. Его обивка может быть яркой, даже с рисунком — например, в цветочек или как имитация окраса зебры. Для кабинета в стиле минимализм приобретите однотонное кресло белого или черного цвета. Для классического стиля лучший выбор — офисное кресло с кожаной обивкой.
Книжный шкаф со стеклянными дверцами или открытые стеллажи дают общую оценку вашей библиотеки в глазах друзей, коллег или партнеров. Литература должна быть сугубо деловой, профильной, о личностном росте. Несколько книг, журналов могут быть посвящены хобби или классике. Все детективные или любовные романы лучше спрятать в дальний угол или переместить в гостиную.
Если количество книг достаточно скромное, а отведенные под них полки большие, можно разместить на них ваши фотографии особой гордости с детьми или известными личностями, а также обустроить собственную «алею славы» со спортивными достижениями, профессиональными дипломами и грамотами. Это будет отличным напоминанием старых побед и стимулом к достижению новых.
В домашнем кабинете совсем не лишним будет небольшой диванчик или дополнительные удобные кресла для гостей, чтобы и самому можно было расслабиться, и посетителя принять. Также в кабинете можно разместить телевизор, зеркало.
Оптимальное расположение мебели — в L- или U-образной форме. Наиболее удобным местом для работы за компьютером большинство людей считают угол или у окна.
Если вам необходим творческий настрой, если от вас требуются оригинальные идеи и нетривиальные решения, выбирайте яркие цвета. Причем лучше не один, а несколько. Например, можно скомбинироватьжелтый и голубой, зеленый и персиковый, желтый и красный.
Прохладные тона помогают сосредоточиться, но не очень способствуют настрою на работу. И наоборот: теплые цвета помогут быстрее погрузиться в работу, но не слишком глубоко.
Выбирайте цвета, которые будет решать ваши индивидуальные задачи. Если вам сложно сосредотачиваться, можно взять белый, серый, холодный бежевый, легкий зеленый, светло-голубой, жемчужный, черный, пастельный лавандовый.
Если же ваша сложность — включиться в процесс, отдайте предпочтение желтому, персиковому, абрикосовому, оранжевому, теплому бежевому. Красные оттенки (терракота, розовый, каштановый, коралловый) тоже хороши, но в небольшом количестве — в комбинации с нейтральными или очень легкими.
Вне зависимости от вида деятельности хозяина кабинета, перед началом ремонта обязательно проводят звукоизоляцию пола, стен и потолка. Для этого на поверхностях устанавливают легкие каркасы, которые далее облицовывают звукопоглощающими и выравнивающими материалами. Дополнительным плюсом этой процедуры является создание идеально ровных поверхностей для последующих работ.
Также следует установить пластиковые окна и кондиционер (если вы не хотите открывать окна в жаркую погоду, то спасти вас сможет именно кондиционер). А для поглощения шума от техники можно поставить ее на резиновые маты, которые снижают вибрацию и громкость звука.