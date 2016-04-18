Как обустроить идеальный рабочий кабинет

Если ваша работа требует уединенных мыслей или деловых встреч на дому, то наличие кабинета становится на один уровень с потребностью обустройства кухни или спальни. Чтобы эргономика и выбранный интерьерный стиль вашего кабинета приносили вам максимальную рабочую пользу, следует быть в курсе нескольких «кабинетных» нюансов.

Планируя интерьер рабочего пространства, задумайтесь о функциональной составляющей. Для чего предназначен домашний кабинет: для постоянной работы, для домашней библиотеки, для любимого хобби или творческой работы? Определившись с направлением, приступайте к обустройству, а мы вам в этом поможем.