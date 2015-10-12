Ночники в детской комнате – сказка наяву

Детство – это прекрасная и счастливая пора, когда каждый день приносит интересные открытия, а все неизведанное интересно и необычно. Уложить детей спать очень трудно и это понятно, им ведь так много хочется узнать! Для того чтобы ребенок уснул быстро и крепко, нужна сказка на ночь и необычный ночник в детской комнате.
Ночники в детской комнате могут быть самыми разными – начиная от тех, что крепятся на стену и заканчивая настольными лампами. Неважно, где будет находиться источник света, важно, как он будет выглядеть.
Первым и самым главным правилом при выборе ночника в детскую комнату является сам свет. Он ни в коем случае не должен быть ярким, иначе глаза и мозг не будут отдыхать и это приведет к неврозам и недосыпам. Свечение должно быть мягким и убаюкивающим.
Месторасположение и направление источника света должны быть такими, чтобы лампа не светила прямо в глаза. Она может стоять рядом с кроватью, но находится немного правее или левее для того, чтобы не напрягать глаза ребенка. Лучше всего, если яркость можно регулировать – тогда будет целесообразно делать ее тусклее, чем ближе подходит время сна. В таком случае сама обстановка будет располагать к погружению в ночные приключения. После того как ребенок заснет, ночник можно выключить и ничто не будет мешать маленькому искателю приключений набираться сил.
Миледи
Вообще, если задуматься о сне с включенным светом, врачи неоднократно говорят о негативных последствиях. Дело в том, что мозг при включенном свете не отдыхает, а продолжает бодрствовать, это приводит к недосыпу и быстрой утомляемости. Для детей очень важен здоровый и крепкий сон, так как днем они тратят очень много энергии. Поэтому врачи не рекомендуют разрешать спать малышам с включенным светом. Но вот засыпать с ночником никто не запрещает. Красивые и необычные ночники в детской комнате будут способствовать быстрому приходу сна к маленьким затейникам.
Даже самая простая лампа может легко превратится в волшебный источник света. Для это всего лишь необходимо посадить под нее героев из любимых сказок, как это сделали ECO SHINING HOME, разместив под лампой плюшевого мишку. Мягкий свет в сочетании с нежной шерсткой и теплым плюшем будут навевать только самые сладкие и нежные сны. А детки смогут любоваться любимыми друзьями перед сном и сразу после пробуждения, ведь их игрушки всегда находятся на глазах. Но при приобретении такого ночника важно соблюдать правила пожарной безопасности – слишком горячая лампа и неаккуратное расположение игрушки могут привести к возгоранию и пожару! Поэтому лучше или выбирать противопожарные лампы или ставить игрушки на безопасное расстояние от источников света.
Очень оригинальным способом оформления люстры будет создание абажура с дырками. Имитация сыра точно не оставит равнодушным ни одного ребенка. А если поместить сверху еще и мышку, сходство будет неоспоримое. Какому чаду не хочется иметь в комнате собственный светящийся сыр, да еще и с мышкой в придачу? Однозначно животное сразу же получит имя и станет любимым предметом интерьера. К тому же дырки в сыре будут прекрасным способом распространения света по всей комнате, а их величина и количество будут регулировать исходящие лучи.
Ночники в детской комнате – это непросто источник света, это целый мир для детей. Очень оригинальным и неординарным решение будет выполнение светильника в форме скворечника. Например, на стене в детской комнате рисуется дерево, на одной из веток которого располагается уютный ночник-скворечник. В первую очередь этот домик для птичек будет приучать ребенка любить и ценить природу. А вторым положительным моментом приобретения такого ночника будет небольшая хитрость. Скворечник – это дом, где живут птицы и когда в нем выключается свет, все обитатели ложатся спать, в том числе и ребенок. Конечно, это будет «работать» только для детей маленького возраста, но со временем у них выработается привычка засыпать в темноте и отход ко сну станет легким и быстрым процессом. Поэтому ночник-скворечник – это не только красивый светильник, но и помощь в воспитании.
Ночники для детских комнат могут быть обычными светильниками у кровати. Они мягко и ненавязчиво будут освещать кровать, давать глазам отдых, но в то же время не допускать темноты в комнате. Пожалуй, прикроватные лампы – это самый простой вариант освещения детских комнат.
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Угол комнаты может стать не только местом для наказания детей за шалости, но и магическим местом. Если сделать в комнате светящийся угол, ребенок обязательно поверит в то, что это место в его комнате волшебное. Дальше все зависит от фантазии и воображения – это может быть угол исполнения желаний или место переноса людей в другую вселенную. А сделать такое магическое пространство очень просто – нужно всего лишь разместить в углу полоску со светодиодными лампами. Кстати, такая полоска будет освещать комнату совсем немного и не навредит чуткому сну, что даст возможность ребенку полноценно набраться сил за ночь. С другой стороны, чадо не будет бояться спать один в комнате, она ведь формально освещена. Это нехитрый прием научит ребенка без страхов и уговоров спать в комнате без включенного света и, конечно, будет таинственным и магическим местом в квартире.
Ночники для детских комнат это полет фантазии для родителей и осуществимая мечта для детей. Прекрасным и оригинальным приемом освещения детской комнаты будет подсветка полки с любимыми игрушками. Можно не класть с собой в кровать игрушки, особенно если они слишком маленькие или могут быстро поломаться. Можно посадить их на полку, которая ночью освещается мягким нежным светом. Это позволит детям засыпать, наслаждаясь любимыми героями. Такая картина перед сном расположит ребенка к приятным и интересным сновидениям. Еще эти предметы можно укладывать спать на маленькие кроватки и тогда ребенок не будет переживать, что его друзьям будет скучно ночью, ведь они тоже легли спать. Куда приятней засыпать, зная, что игрушки тоже уже спят.
Ночники в детских комнатах тем лучше, чем они оригинальней. Детки растут очень быстро и не менее быстро меняются их вкусы и предпочтения. Правильно, когда родители успевают оперативно отреагировать на все эти изменения.
Для лучшего развития детей врачи и психологи рекомендуют заниматься с ребенком творчеством – рисовать, петь или развивать другие таланты. Так, почему бы не смастерить ночник для детской комнаты своими руками? Мало того что он будет сделан исходя из пожеланий его будущего обладателя, так еще и принесет колоссальную пользу для развития маленьких гениев.
Неважно, какими будут ночники в детской комнате. Важно, чтобы они не вредили здоровью их хозяев и радовали глаз каждый вечер перед сном!