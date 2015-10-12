Ночники в детской комнате – сказка наяву

Ночники в детской комнате могут быть самыми разными – начиная от тех, что крепятся на стену и заканчивая настольными лампами. Неважно, где будет находиться источник света, важно, как он будет выглядеть.

Первым и самым главным правилом при выборе ночника в детскую комнату является сам свет. Он ни в коем случае не должен быть ярким, иначе глаза и мозг не будут отдыхать и это приведет к неврозам и недосыпам. Свечение должно быть мягким и убаюкивающим.

Месторасположение и направление источника света должны быть такими, чтобы лампа не светила прямо в глаза. Она может стоять рядом с кроватью, но находится немного правее или левее для того, чтобы не напрягать глаза ребенка. Лучше всего, если яркость можно регулировать – тогда будет целесообразно делать ее тусклее, чем ближе подходит время сна. В таком случае сама обстановка будет располагать к погружению в ночные приключения. После того как ребенок заснет, ночник можно выключить и ничто не будет мешать маленькому искателю приключений набираться сил.