Спальня 14 кв. м: где же хранить вещи?

Спальня, казалось бы, комната в которой не подразумевается складирование большого количества каких – то предметов и вещей. Однако необходимость удобно и компактно расположить все самое нужное и используемое, конечно же, возникает. И когда помещение спальни просторное и объемное, то трудностей с размещением вещей, в равной степени и мебели, для этого нисколько не возникает.

Другое дело если квадратура спальной комнаты невеликих размеров, а вещей естественно от этого не становится меньше, и также возникает потребность их с удобством расположить. Места хранения для спальни 14 кв. м, прежде всего, должны быть встроенными, дабы не загромождать полезного пространства, иметь легкий и удобный доступ, обладать удовлетворительной вместимостью. Как же обставить маленькую спальню?