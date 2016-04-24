Спальня 14 кв. м: где же хранить вещи?

Спальня, казалось бы, комната в которой не подразумевается складирование большого количества каких – то предметов и вещей. Однако необходимость удобно и компактно расположить все самое нужное и используемое, конечно же, возникает. И когда помещение спальни просторное и объемное, то трудностей с размещением вещей, в равной степени и мебели, для этого нисколько не возникает.
Другое дело если квадратура спальной комнаты невеликих размеров, а вещей естественно от этого не становится меньше, и также возникает потребность их с удобством расположить. Места хранения для спальни 14 кв. м, прежде всего, должны быть встроенными, дабы не загромождать полезного пространства, иметь легкий и удобный доступ, обладать удовлетворительной вместимостью. Как же обставить маленькую спальню?
Кровать – это самый важный предмет мебели для малометражной спальной комнаты, и в выборе ее следует руководствоваться некоторыми особенностями. Покупая кровать для заведомо маленькой спальни, разумнее всего подбирать такую модель, которая имеет внутри просторные выдвижные ящики. Именно они впоследствии станут местом хранения для спальни 14 кв. м.
По сути, все «подкроватное» пространство можно занять с целью хранения там вещей, постельного белья и принадлежностей. Туда же можно определить и упомянутые выше декоративные корзины, если их в комнате накопилось слишком много. С такой кроватью – хранилищем в спальне никогда не будет лишних, мешающих передвижению по комнате вещей.
Поэтому, пожалуй, лучшим советом для компактного хранения вещей в спальной комнате, будет использование выдвижных ящиков. Как уже встроенных непосредственно в конструкцию кровати, так и вообще всего пространства под кроватным каркасом, как места хранения для спальни 14 кв. м, где располагаются корзины или контейнеры с вещами.
Основным для спальной комнаты малой площади является организация свободного и как можно большего пространства вокруг кровати. Огромнейшим подспорьем в этом может стать применение встроенных ящиков, складных полок и стеллажных конструкций. Главной задачей при этом надо считать сведение к минимуму выступающих частей мебели, что позволит существенно высвободить полезное пространство комнаты. А места хранения для спальни 14 кв. м эргономично и с практичностью разместить у изголовья и подножия кровати, вдоль боковых стен.
Традиционно стоящие у изголовья кровати тумбочки, даже будучи умеренных размеров, в совокупности с самой кроватью, отнимают некоторую часть площади комнаты. Поэтому их с успехом могут заменить полки у изголовья кровати. На них аналогично расположатся ночники, рамки с фотопортретами и прочие предметы, обычно лежащие у вас на прикроватных тумбах. Продолжением данной идеи будет сооружение угловых полок.
Вообще идея размещения полок в комнате с небольшой площадью не нова. Обычную мебель разместить в подобной комнате не представляется возможным, это сильно уменьшит ее пространство. И полки на стенах эффективно заменяют собой шкафы и антресоли, являясь универсальным местом хранения для спальни 14 кв. м.
Местом хранения для спальни 14 кв. м в качестве оптимального варианта можно считать шкаф для одежды. Имея прекрасную вместимость и многосекционность, шкаф позволит хранить большое количество одежды и предметов постельного белья.
Но так как даже самый узкий по параметрам шкаф, все равно станет занимать такой «драгоценный» метраж комнаты, то стоит предусмотреть возможность его встраивания. Внутренние перегородки в доме обыкновенно имеют полую структуру. Эти полости идеально подойдут для размещения в них шкафов для одежды. Многообразие внутри шкафов полок, отсеков, выдвижных ящиков, тумб – то, что нужно для размещения обширного количества самых разнообразных вещей.
При необходимости, занять под встроенные шкафы получится всю стену, и может быть даже не одну. В итоге вы будете иметь спальную комнату, со свободным пространством вокруг кровати и полнофункциональным компактным местом хранения для спальни 14 кв. м, целым комплексом из шкафов, стеллажей, полок и тумб с удобным доступом к ним.
Декоративные корзины для вещей стали достаточно популярными среди мировых дизайнеров интерьера. Ведь это еще одно удобное и практичное место хранения для спальни 14 кв. м. Они бывают самых разнообразных форм и цветовых исполнений. Количество таких корзин в спальне должно быть по насущной потребности, чтобы комнату для ночного отдыха невзначай ни получилось превратить в складское помещение. Обычно декоративные корзины служат для хранения каких – то небольших по размеру вещей.
Корзины выполняют во многом двойное предназначение, как хранилище для необходимых в обиходе предметов и своеобразный элемент декора спальни. Приобрести такие корзины можно в магазине, ассортимент их достаточно разнообразен. Либо же сделать своими руками уникальные, авторские образцы, в любом устраивающем вас стиле. Корзины располагают на полу, желательно ближе к углам, чтобы они не мешали при перемещении по пространству спальни.
Для экономии пространства в спальне, все возможные способы хороши. Может случиться так, что вокруг кровати проходы достаточно узкие, и там просто физически невозможно поставить даже пусть и небольшой аккуратный столик.
А он, к слову, очень даже может быть полезен в спальной комнате. И в этой ситуации имеется замечательное и простое решение этой проблемы. Подобно как складные полки, тонкий складной столик крепится к стене и в сложенном состоянии находится столешницей вертикально, вдоль поверхности стены. В нужный момент столешница раскладывается в горизонтальное положение, и вы получаете в свое распоряжение комфортабельный столик.
Местом хранения для спальни 14 кв. м легких и подручных предметов, несомненно, станет и он. Так, очень актуальным будет расположить на таком столике какие – то мобильные устройства, тот же самый планшетный компьютер или же ноутбук.
При ненадобности, столик простым движением складывается в свое прежнее положение и становится почти незаметным, особенно при должном декорировании. Для максимального удобства, конечно же, монтаж раскладного столика нужно произвести как можно ближе к кровати.
Шкаф в спальне кроме предметов одежды, постельных принадлежностей, подобно гардеробной комнате, подходит для хранения аксессуаров и обуви. Но что делать, когда в маленькой спальне по проекту не предполагается наличие встроенного шкафа, а хранить легкую обувь и многочисленные аксессуары все же где – то нужно?
В спальне делать это можно не хуже, чем в предназначенных для того гардеробных, и отсутствие шкафа тому не помеха. Места хранения для спальни 14 кв. м вне шкафа, обычно представляют собой стеллажи с неширокими полками, в нижней части которых расположены выдвижные ящики. Обувь вполне гармонично впишется в нижние ряды пристенных стеллажей.
Средние и верхние ярусы лучше всего подойдут для хранения таких аксессуаров, как женские сумочки, шарфы, шляпки, перчатки, ремни и проч. Для небольших по размеру аксессуаров подойдут и декоративные корзины. Соответственно даже такая малогабаритная спальня площадью до двадцати квадратных метров, кроме своего основного предназначения, станет параллельно и местом хранения нужных и востребованных предметов и вещей.