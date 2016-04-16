Мраморная квартира в Москве

Стильная квартира именитого архитектора – мечта многих москвичей, которые ищут в дизайне не только практичность и комфортабельность 21-ого века, но и отражение своего характера. В этом изумительном интерьере, выполненном в эклектичном стиле, мы найдем брутальность урбанизма и природы одновременно – натуральный мрамор здесь прекрасно смотрится на фоне модных кожаных кресел.
Авторы данного проекта – профессионалы homify из архитектурного бюро Александра Иванюшина. Они смотрят на свою работу как на большую ответственность – высокое качество и привлекательный для клиента результат здесь стоят на первом месте.
Шикарная гостиная с отделкой акцентной стены мрамором – настоящая звезда нашей сегодняшней экскурсии по этой московской квартире. 20 лет данное бюро занимается разработкой проектов, которые удивляют и восхищают.
Ранее мы уже писали об их атмосферном проекте «Особняк с водопадом», который особенно понравился нашим читателям неожиданными поворотами событий в контексте дизайна интерьера.
Кухня запроектирована без подвесных шкафов, максимально открывая свободу мраморной стене. Эта акцентная часть интерьера как раз находится напротив мраморной стены в гостиной. Так создается ощущение, будто часть дома действительно выложена из мрамора, а часть (с окнами и напротив них) является предельно современной.
Открытая планировка всей квартиры позволяет с успехом использовать каждый метр пространства. Кажется, что в таком интерьере нет правил, отчего чувствуешь себя гораздо комфортнее.
Дизайн ванной комнаты выполнен с использованием арабских орнаментов – слегка этническая и при этом очень современная она смотрится очень эффектно. Ванная чаша здесь оформлена современной мозаикой, а встроенный слив и подвесной унитаз завершают проект технологичным акцентом.
Дизайн ванной комнаты выполнен с использованием арабских орнаментов – слегка этническая и при этом очень современная она смотрится очень эффектно. Ванная чаша здесь оформлена современной мозаикой, а встроенный слив и подвесной унитаз завершают проект технологичным акцентом.
Интересный вариант оформления душевой тоже взят из арабской традиции. Сплошное оформление натуральным камнем смотрится очень эффектно, особенно – в гостевой душевой городской квартиры. А сантехника и элементы декора в стиле минимализм позволяют подчеркнуть современность интерьера.
В гостиной этой квартиры нашлось место для барной стойки у окна – после присоединения лоджии здесь образовалось потрясающее место для дружеских бесед. Барная стойка выполнена по эксклюзивному проекту архитектора и идеально вписалась в дизайн интерьера.
Чтобы подчеркнуть фактуру мрамора, интерьер всей квартиры выполнен в стиле минимализм. Красота природного камня сочетается с простыми линиями и отделкой в двух цветах – шоколадном и белоснежном.
Особого внимания заслуживает подбор мебели. Черные кожаные диваны и кресла, современный гарнитур с имитацией ценных пород дерева на фасаде и барные стулья с синей обивкой смотрятся прекрасно в этой современной и очень красивой квартире.
Мрамор, естественно, занимает в этом проекте основную роль – для него создана подсветка и именно на нем фокусируется взгляд в каждой из зон квартиры.
Мы благодарим архитектора за предоставленную возможность написать о об этом интересном проекте. Мрамор в интерьере – один из самых модных трендов на международной арене и потому особенно интересен сообществу homify.
Выполненная работа позволяет увидеть целую тенденцию интегрирования натурального мрамора в интерьер. Он создает ощущение роскоши и стабильности городской квартиры на уровне средиземноморской или американской виллы. Такой эффект показывает общий образ работы данного бюро – создать место, которое можно будет назвать «Домом» с большой буквы!
Как говорит сам архитектор Александр Иванюшин: «Каждый проект должен иметь идею, воплощенную в материалах, цветах, фактурах, а главное, в планировочной структуре. Мы не просто создаем дома, мы создаем истории о людях, которые в них живут, интегрируя образы, мысли, мечты и идеи клиентов».
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