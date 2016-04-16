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Мраморная квартира в Москве

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Ванная комната в стиле минимализм
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Стильная квартира именитого архитектора – мечта многих москвичей, которые ищут в дизайне не только практичность и комфортабельность 21-ого века, но и отражение своего характера. В этом изумительном интерьере, выполненном в эклектичном стиле, мы найдем брутальность урбанизма и природы одновременно – натуральный  мрамор здесь прекрасно смотрится на фоне модных кожаных кресел.

Авторы данного проекта – профессионалы homify из архитектурного бюро Александра Иванюшина. Они смотрят на свою работу как на большую ответственность – высокое качество и привлекательный для клиента результат здесь стоят на первом месте.

​Дизайн гостиной

homify Гостиная в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Шикарная гостиная с отделкой акцентной стены мрамором – настоящая звезда нашей сегодняшней экскурсии по этой московской квартире. 20 лет данное бюро занимается разработкой проектов, которые удивляют и восхищают.

Ранее мы уже писали об их атмосферном проекте «Особняк с водопадом», который особенно понравился нашим читателям неожиданными поворотами событий в контексте дизайна интерьера.

​Дизайн кухни и столовой

Большой потолочный светильник в гостиной homify Гостиная в стиле минимализм
homify

Большой потолочный светильник в гостиной

homify
homify
homify

Кухня запроектирована без подвесных шкафов, максимально открывая свободу мраморной стене. Эта акцентная часть интерьера как раз находится напротив мраморной стены в гостиной. Так создается ощущение, будто часть дома действительно выложена из мрамора, а часть (с окнами и напротив них) является предельно современной.

Открытая планировка всей квартиры позволяет с успехом использовать каждый метр пространства. Кажется, что в таком интерьере нет правил, отчего чувствуешь себя гораздо комфортнее.

​Ванная комната

Яблоки homify Кухня в стиле минимализм
homify

Яблоки

homify
homify
homify

Дизайн ванной комнаты выполнен с использованием арабских орнаментов – слегка этническая и при этом очень современная она смотрится очень эффектно. Ванная чаша здесь оформлена современной мозаикой, а встроенный слив и подвесной унитаз завершают проект технологичным акцентом.

Ванная комната

Ванная homify Ванная комната в стиле минимализм
homify

Ванная

homify
homify
homify

Дизайн ванной комнаты выполнен с использованием арабских орнаментов – слегка этническая и при этом очень современная она смотрится очень эффектно. Ванная чаша здесь оформлена современной мозаикой, а встроенный слив и подвесной унитаз завершают проект технологичным акцентом.

Стильная душевая

Гостевой санузел homify Ванная комната в стиле минимализм
homify

Гостевой санузел

homify
homify
homify

Интересный вариант оформления душевой тоже взят из арабской традиции. Сплошное оформление натуральным камнем смотрится очень эффектно, особенно – в гостевой душевой городской квартиры. А сантехника и элементы декора в стиле минимализм позволяют подчеркнуть современность интерьера.

Столешница для барной стойки

Консольный стол homify Гостиная в стиле минимализм
homify

Консольный стол

homify
homify
homify

В гостиной этой квартиры нашлось место для барной стойки у окна – после присоединения лоджии здесь образовалось потрясающее место для дружеских бесед. Барная стойка выполнена по эксклюзивному проекту архитектора и идеально вписалась в дизайн интерьера.

Чтобы подчеркнуть фактуру мрамора, интерьер всей квартиры выполнен в стиле минимализм. Красота природного камня сочетается с простыми линиями и отделкой в двух цветах – шоколадном и белоснежном.

Особого внимания заслуживает подбор мебели. Черные кожаные диваны и кресла, современный гарнитур с имитацией ценных пород дерева на фасаде и барные стулья с синей обивкой смотрятся прекрасно в этой современной и очень красивой квартире.

Мрамор, естественно, занимает в этом проекте основную роль – для него создана подсветка и именно на нем фокусируется взгляд в каждой из зон квартиры.

​Архитектор Александр Иванюшин

Архитектор Александр Иванюшин homify Гостиная в стиле минимализм
homify

Архитектор Александр Иванюшин

homify
homify
homify

Мы благодарим архитектора за предоставленную возможность написать о об этом интересном проекте. Мрамор в интерьере – один из самых модных трендов на международной арене и потому особенно интересен сообществу homify.

Выполненная работа позволяет увидеть целую тенденцию интегрирования натурального мрамора в интерьер. Он создает ощущение роскоши и стабильности городской квартиры на уровне средиземноморской или американской виллы. Такой эффект показывает общий образ работы данного бюро – создать место, которое можно будет назвать «Домом» с большой буквы!

Как говорит сам архитектор Александр Иванюшин: «Каждый проект должен иметь идею, воплощенную в материалах, цветах, фактурах, а главное, в планировочной структуре. Мы не просто создаем дома, мы создаем истории о людях, которые в них живут, интегрируя образы, мысли, мечты и идеи клиентов».

Далее на homify:

— 10 проектов домов с панорамным остеклением;

— Дизайн гостиной в стиле минимализм.

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