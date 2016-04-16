Мраморная квартира в Москве

Стильная квартира именитого архитектора – мечта многих москвичей, которые ищут в дизайне не только практичность и комфортабельность 21-ого века, но и отражение своего характера. В этом изумительном интерьере, выполненном в эклектичном стиле, мы найдем брутальность урбанизма и природы одновременно – натуральный мрамор здесь прекрасно смотрится на фоне модных кожаных кресел.

Авторы данного проекта – профессионалы homify из архитектурного бюро Александра Иванюшина. Они смотрят на свою работу как на большую ответственность – высокое качество и привлекательный для клиента результат здесь стоят на первом месте.