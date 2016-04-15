Проект летнего дома из бревен

Удивительный проект, который мы с вами можем увидеть на разных этапах реализации, является строительством летнего домика из древен. В оригинале он является пристройкой к существующему коттеджу, но может быть использован и отдельно, как дача, летний домик, гостевой домик или мини-коттедж.
Этот проект летнего дома является прекрасным доказательством того, что альтернативы бетонным блокам (и смежным материалам) есть, и они очень интересны!
Авторы данного проекта – профессионалы homify из архитектурного бюро Александра Иванюшина – имеют большой опыт работы с проектами загородных резиденций. В их портфолио есть фотографии не только результатов, но и всех этапов строительства – прозрачная работа является залогом доверия между профессионалом и клиентом.
Архитектор Александр Иванюшин лично следил за строительством пристройки, оформлением фасадов основного здания и дизайном интерьера. Точность и внимание к деталям – главные элементы авторского надзора.
Специально подобранные бревна были составлены в нужной композиции строго по проекту главного архитектора. Здесь мы видим основу для кровли, тогда как стены возводятся из красного кирпича.
Стильное решение в оформлении дома в стиле модерн смотрится удивительно на фоне брутальных элементов постройки. Такая дача выглядит и провинциальной, и статусной одновременно.
Просторная кухня-столовая выглядит просто изумительно – пристроенная к основному зданию она является в летнее время любимым местом для сбора всей семьи. А очень практичная и функциональная кухня смотрится просто потрясающе на контрасте с более светлой древесиной и элементами отделки.
В дизайне кухни были использованы фасады с имитацией ценных пород дерева, а также каменная столешница для гарнитура и кухонного острова. Посмотрев на фотографию выше, вы наверняка заметите контраст современной мебели и бревенчатой основы крыши – такой эффект создан специально и выглядит гармонично из-за использования натуральных материалов.
Рядом с кухней – кирпичный мангал для барбекю и большая столовая в стиле кантри. На такой даче можно не только жить, но и легко отпраздновать шумный День Рождения.
После окончания монтажа лестницы, строители установили дубовое ограждение для сохранения природного стиля и общей концепции в дизайне дома. В сочетании с обоями растительной тематики такой интерьер вполне может иметь приставку эко.
В основном доме дизайнер занялся и дизайном ванной комнаты для ребенка. Обратите внимание, что ванная чаша и раковина здесь оформлены по эксклюзивному проекту. Сама раковина монтируется на металлический каркас, такой же каркас есть и для чаши, и лишь сверху идет облицовка натуральным мрамором. Очень стильно и роскошно!
Такая пристройка может стать прекрасной основной идеей и для строительства дачи! В ней есть природная брутальность, экологичность, практичность и достаточно большой размах для комфортабельной жизни вне города. А современный кухонный гарнитур решает сразу огромный пласт проблем, которые очень часто появляются на даче будто «сами собой».
Даже если сейчас вы планируете построить дачу самостоятельно, мы советуем вам всегда обращаться за консультацией к профессионалам, архитекторам с большим опытом и достаточными знаниями, они скажут вам, что будет смотреться выигрышно, стоить приемлемо и быть практичнее в вашем случае.
На homify мы стараемся охватить специалистов из всех регионов, чтобы вы смогли получить нужные сведения, найти проект, подходящий для вашего региона и климата, под определенный бюджет. Авторы данного проекта из бюро Александра Иванюшина находятся в Воронеже и строят в городе и области. Если вы рядом, не стесняйтесь задавать вопросы, приходить на консультацию!
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