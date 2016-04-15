Проект летнего дома из бревен

Удивительный проект, который мы с вами можем увидеть на разных этапах реализации, является строительством летнего домика из древен. В оригинале он является пристройкой к существующему коттеджу, но может быть использован и отдельно, как дача, летний домик, гостевой домик или мини-коттедж.

Этот проект летнего дома является прекрасным доказательством того, что альтернативы бетонным блокам (и смежным материалам) есть, и они очень интересны!

Авторы данного проекта – профессионалы homify из архитектурного бюро Александра Иванюшина – имеют большой опыт работы с проектами загородных резиденций. В их портфолио есть фотографии не только результатов, но и всех этапов строительства – прозрачная работа является залогом доверия между профессионалом и клиентом.

Архитектор Александр Иванюшин лично следил за строительством пристройки, оформлением фасадов основного здания и дизайном интерьера. Точность и внимание к деталям – главные элементы авторского надзора.