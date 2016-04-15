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Проект летнего дома из бревен

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Балконы и веранды в эклектичном стиле
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Удивительный проект, который мы с вами можем увидеть на разных этапах реализации, является строительством летнего домика из древен. В оригинале он является пристройкой к существующему коттеджу, но может быть использован и отдельно, как дача, летний домик, гостевой домик или мини-коттедж.

Этот проект летнего дома является прекрасным доказательством того, что альтернативы бетонным блокам (и смежным материалам) есть, и они очень интересны!

Авторы данного проекта – профессионалы homify из архитектурного бюро Александра Иванюшина – имеют большой опыт работы с проектами загородных резиденций. В их портфолио есть фотографии не только результатов, но и всех этапов строительства – прозрачная работа является залогом доверия между профессионалом и клиентом.

Архитектор Александр Иванюшин лично следил за строительством пристройки, оформлением фасадов основного здания и дизайном интерьера. Точность и внимание к деталям – главные элементы авторского надзора.

​Первый этап: монтаж

Бревенчатая пристройка в моменте монтажа. homify бревно,бревенчатая беседка,сруб
homify

Бревенчатая пристройка в моменте монтажа.

homify
homify
homify

Специально подобранные бревна были составлены в нужной композиции строго по проекту главного архитектора. Здесь мы видим основу для кровли, тогда как стены возводятся из красного кирпича.

Отделка дома

Гостиная, вид на лестницу homify Гостиные в эклектичном стиле лестница
homify

Гостиная, вид на лестницу

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homify
homify

Стильное решение в оформлении дома в стиле модерн смотрится удивительно на фоне брутальных элементов постройки. Такая дача выглядит и провинциальной, и статусной одновременно.

​Интерьер столовой

Терраса из бревен. homify Балконы и веранды в эклектичном стиле Терраса,Бревна,Остекление,Раздвижные двери,Стекло
homify

Терраса из бревен.

homify
homify
homify

Просторная кухня-столовая выглядит просто изумительно – пристроенная к основному зданию она является в летнее время любимым местом для сбора всей семьи. А очень практичная и функциональная кухня смотрится просто потрясающе на контрасте с более светлой древесиной и элементами отделки.

Дизайн кухни и столовой

Печь и кухня на веранде. homify Балконы и веранды в эклектичном стиле печь,кухня,гранит,столешница,камень
homify

Печь и кухня на веранде.

homify
homify
homify

В дизайне кухни были использованы фасады с имитацией ценных пород дерева, а также каменная столешница для гарнитура и кухонного острова. Посмотрев на фотографию выше, вы наверняка заметите контраст современной мебели и бревенчатой основы крыши – такой эффект создан специально и выглядит гармонично из-за использования натуральных материалов.

Рядом с кухней – кирпичный мангал для барбекю и большая столовая в стиле кантри. На такой даче можно не только жить, но и легко отпраздновать шумный День Рождения.

​Лестница

Дубовая лестница homify Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле Перила,Ограждения,Лестница,дуб
homify

Дубовая лестница

homify
homify
homify

После окончания монтажа лестницы, строители установили дубовое ограждение для сохранения природного стиля и общей концепции в дизайне дома. В сочетании с обоями растительной тематики такой интерьер вполне может иметь приставку эко.

​Дизайн интерьера ванной комнаты

Ванная homify Ванная комната в эклектичном стиле Ванна,КАмень,мрамор
homify

Ванная

homify
homify
homify

В основном доме дизайнер занялся и дизайном ванной комнаты для ребенка. Обратите внимание, что ванная чаша и раковина здесь оформлены по эксклюзивному проекту. Сама раковина монтируется на металлический каркас, такой же каркас есть и для чаши, и лишь сверху идет облицовка натуральным мрамором. Очень стильно и роскошно!

Такая пристройка может стать прекрасной основной идеей и для строительства дачи! В ней есть природная брутальность, экологичность, практичность и достаточно большой размах для комфортабельной жизни вне города. А современный кухонный гарнитур решает сразу огромный пласт проблем, которые очень часто появляются на даче будто «сами собой».

Даже если сейчас вы планируете построить дачу самостоятельно, мы советуем вам всегда обращаться за консультацией к профессионалам, архитекторам с большим опытом и достаточными знаниями, они скажут вам, что будет смотреться выигрышно, стоить приемлемо и быть практичнее в вашем случае.

Дизайн раковины

Консольная раковина homify Ванная комната в эклектичном стиле Раковина,Мрамор,Подстольная
homify

Консольная раковина

homify
homify
homify

На homify мы стараемся охватить специалистов из всех регионов, чтобы вы смогли получить нужные сведения, найти проект, подходящий для вашего региона и климата, под определенный бюджет. Авторы данного проекта из бюро Александра Иванюшина находятся в Воронеже и строят в городе и области. Если вы рядом, не стесняйтесь задавать вопросы, приходить на консультацию!

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