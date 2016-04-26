6 советов, как выбрать правильную лестницу для дома!

Первое, с чем нужно определиться, прежде чем инвестировать в новую лестницу, является то, какую функцию она будет нести в вашем доме? Вы собираетесь ходить вверх и вниз по лестнице десятки раз в день, потому что, к примеру, ваш офис или рабочее место находится на 2 этаже? В этом случае вам нужна лестница, которая была бы удобной и прочной, изготовленной из цемента или дерева с перилами. Или же наверху расположена только ваша спальня и у вас нет маленьких детей?

В этом случае вы можете выбрать креативную стеклянную лестницу. Если ваша лестница является частью вашей гостиной, то вы можете сделать минимальный изящный дизайн для нее. В то время как, если это будет отдельное пространство, то вы можете выбрать традиционные лестницы со шкафом под ними.