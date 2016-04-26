6 советов, как выбрать правильную лестницу для дома!

В то время как лестница, представляющая собой путь нашей жизни, может быть неравномерной и непредсказуемой, в собственном доме нужно сделать идеальную лестницу. Хорошая лестница является связующим звеном между двумя частями дома. Она часто соединяет между собой общие комнаты и и помещения для своего личного пространства. Так что если вам нужна новая лестница для вашего дома, то предлагаем ознакомиться с 6 советами, которые помогут сделать правильный выбор. Итак, в этой статье вы узнаете, как выбрать лестницу, на какие критерии следует обратить внимание.
Первое, с чем нужно определиться, прежде чем инвестировать в новую лестницу, является то, какую функцию она будет нести в вашем доме? Вы собираетесь ходить вверх и вниз по лестнице десятки раз в день, потому что, к примеру, ваш офис или рабочее место находится на 2 этаже? В этом случае вам нужна лестница, которая была бы удобной и прочной, изготовленной из цемента или дерева с перилами. Или же наверху расположена только ваша спальня и у вас нет маленьких детей?
В этом случае вы можете выбрать креативную стеклянную лестницу. Если ваша лестница является частью вашей гостиной, то вы можете сделать минимальный изящный дизайн для нее. В то время как, если это будет отдельное пространство, то вы можете выбрать традиционные лестницы со шкафом под ними.
Нужно подумать и о компонентах лестницы. Они зависят от того, будет ли это закрытая лестница или открытая. Каждая лестница состоит из марша (прямой участок со ступеньками, соединяющий площадки лестницы или этажи). Составными частями ступенек являются подступенок (вертикальная часть ступени) и проступь (горизонтальная поверхность, на которую опирается нога). Забежные ступени – проступи неправильной формы, чаще трапецевидной, использующиеся для подъема с одновременным поворотом. Есть также ограждения, к примеру, перила (решетчатые из дерева и металла, экранные – из пластика и стекла), балюстрада, поручни. Из несущих конструкций стоит отметить косоуры, тетиву и больцы.
При выборе новой лестницы всегда обращайте внимание на такой критерий, как вес. Тяжелая лестница может быть сделана из цемента и дерева. Она подходит для тех домов, где есть отдельное пространство для лестницы. Если же лестница будет частью небольшого пространства в доме, то лучше остановиться на деревянном или стеклянном варианте.
Перед тем как устанавливать лестницу в доме, нужно произвести кое-какие расчеты, например, такие как количество ступенек, высота подступенок, высота лестницы и ее длина. Дизайнеры рекомендуют тщательно продумать дизайн лестницы, какой вид она будет иметь, какого эффекта вы хотите достичь. В зависимости от стиля интерьера выбирайте более креативные или более традиционные варианты.
Также вам нужно оценить все плюсы и минусы того или иного материала для лестницы. Если вы выберете металлическую лестницу, изготовленную из стали или кованого железа, то вы получите весомое преимущество, так как она будет чрезвычайно прочной, податливой, что даст возможность сделать любую интересную и оригинальную форму. Сталь, в частности, очень устойчива к коррозии, даже лестница из кованого железа имеет более длительный срок службы, чем из дерева. Тем не менее, они являются более дорогостоящими, чем деревянные варианты. Если металлическая лестница сделана из железа или бронзы, то со временем ее цвет может поменяться, также она может быть небезопасной для маленьких детей.
Конечно, лестница из металла или дерева намного лучше и прочнее, чем хрупкая стеклянная лестница или вариант из невзрачного цемента. Если вы хотите деревянный лестничный пролет, то помните, что он выглядит потрясающе, занимает меньше времени для монтажа, легкий и безопасный, особенно для малышей. Но он также является более дорогим, чем лестница из цемента, имеет срок службы 70 или 80 лет и постепенно становится все слабее и пожароопаснее.
Таким образом, вы узнали, на что нужно обратить внимание при выборе лестницы, какие нюансы важны и о них не стоит забывать. Надеемся, что советы придадут вам сил и вдохновения для создания идеальной лестницы.