Спроектируйте лестницу для вашего дома как профессионал!

У англичан, которые славятся своим тонким юмором, есть байка, где повествуется об одном обеспеченном, но не очень умном господине. В связи с пополнением своего семейства он решил построить новый просторный дом, а проект составил сам, будучи уверенным в своих архитекторских способностях. Когда работники, которым предстояло строить здание, пытались высказывать свои возражения, хозяин, окрыленный мечтами о будущем жилище, даже не стал их слушать. В итоге, когда огромный трехэтажный дом был готов, новоселы обнаружили, что горемыка-инженер в творческом порыве совсем забыл про лестницы.

О том, что было дальше, история умалчивает, но вывод очевиден – нужно трезво оценивать свои способности и подходить к делу ответственно. Поэтому, если вы как раз планируете заняться проектированием лестницы для своего дома, рекомендуем прислушаться к нашим советам.