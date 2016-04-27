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Спроектируйте лестницу для вашего дома как профессионал!

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Techne, Fontanot Fontanot Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
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У англичан, которые славятся своим тонким юмором, есть байка, где повествуется об одном обеспеченном, но не очень умном господине. В связи с пополнением своего семейства он решил построить новый просторный дом, а проект составил сам, будучи уверенным в своих архитекторских способностях. Когда работники, которым предстояло строить здание, пытались высказывать свои возражения, хозяин, окрыленный мечтами о будущем жилище, даже не стал их слушать. В итоге, когда огромный трехэтажный дом был готов, новоселы обнаружили, что горемыка-инженер в творческом порыве совсем забыл про лестницы. 

О том, что было дальше, история умалчивает, но вывод очевиден – нужно трезво оценивать свои способности и подходить к делу ответственно. Поэтому, если вы как раз планируете заняться проектированием лестницы для своего дома, рекомендуем прислушаться к нашим советам.

Сделайте быстрый поиск понравившихся вариантов

PROJETO ARQUITETÔNICO DA RESIDÊNCIA PRUNER, ArchDesign STUDIO ArchDesign STUDIO Коридор, прихожая и лестница в рустикальном стиле
ArchDesign STUDIO

ArchDesign STUDIO
ArchDesign STUDIO
ArchDesign STUDIO

В поисках вдохновения не стесняйтесь подглядывать идеи в журналах и каталогах – именно для этого они и существуют. Homify предоставит вам массу вариантов – от классических лестниц до необычных дизайнерских решений.

Посоветуйтесь с домочадцами – пусть они тоже выберут модели, которые им понравятся. Можете даже провести семейное голосование. Но не забывайте, что будущая конструкция, при всей своей возможной красоте и вычурности, должна быть прочной, надежной и удобной.

Изучите правила строительства лестниц в вашей стране

Techne, Fontanot Fontanot Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
Fontanot

Techne

Fontanot
Fontanot
Fontanot

В каждом государстве есть свои нормы проектирования лестниц, обусловленные, в первую очередь, безопасностью. Даже если вы собираетесь проявить всю свою креативность и создать нечто совершенно необычное, позаботьтесь о том, чтобы ваше детище соответствовало этим нормам. В противном случае вас могут привлечь к ответственности – особенно, если на лестнице, не ровен час, кто-нибудь травмируется.

Используйте формулу

Vivienda Palafrugell, Brick Serveis d'Interiorisme S.L. Brick Serveis d'Interiorisme S.L. Коридор, прихожая и лестница в средиземноморском стиле
Brick Serveis d&#39;Interiorisme S.L.

Brick Serveis d'Interiorisme S.L.
Brick Serveis d&#39;Interiorisme S.L.
Brick Serveis d'Interiorisme S.L.

Вы можете выбрать любой тип лестницы – прямой, витой, маршевый. Для них всех существует одна формула расчета общего подъема. В частных домах он, как правило, равен высоте между первым и вторым этажами, либо между цокольным и первым.

После этого устанавливается удобная высота ступеней, и с помощью несложных вычислений вы узнаете их количество.

Определите общую высоту и длину

Schuurwoning Leusden, Kwint architecten Kwint architecten Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Kwint architecten

Kwint architecten
Kwint architecten
Kwint architecten

При вычислении высоты ступеней и их количества обязательно учитывайте то, какое на них будет напольное покрытие. Если вы планируете класть на лестницу керамическую плитку, деревянные доски или другие материалы, влияющие на высоту ступеней, непременно сделайте поправки в своих расчетах.

Позаботьтесь об оптимальной длине ступеней – она должна обеспечивать комфортный подъем и спуск. В идеале, эта цифра превышает длину ступни. И если в многоквартирных домах в качестве эталона берется средний показатель размера человеческой ноги, то в своем собственном жилище мерой должна быть самая большая стопа в семье. 

Определите высоту каждой ступени

Modern country house, Artem Glazov Artem Glazov Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Artem Glazov

Modern country house

Artem Glazov
Artem Glazov
Artem Glazov

Согласно требованиям, минимальная высота ступени составляет 12 см, а максимальная – 19-20 см для жилых домов. Более точную цифру вам необходимо вычислить самостоятельно, отталкиваясь от высоты общего подъема и вопросов комфорта. Если у вас есть (или планируются в будущем) маленькие дети или домашние любимцы, не стоит делать ступеньки чересчур высокими.

Возможно, из-за низких ступеней придется делать лестницу с маленьким уклоном, которая может занимать довольно много места. Но это не должно вас расстраивать – под ней можно сделать уютный чайный уголок или даже чулан для хранения различных вещей.

Определите ширину каждой ступени

Guitar Staircase, Preetham Interior Designer Preetham Interior Designer Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Preetham Interior Designer

Preetham Interior Designer
Preetham Interior Designer
Preetham Interior Designer

Ширина ступеней зависит от множества факторов – площади самого помещения, эстетики и, конечно же, удобства. 

По правилам, минимальная цифра составляет 0,8 м, а максимальная – 1,4 м. Если исходить из практических соображений, то лестница должна позволять двум людям без проблем разминуться, не столкнувшись плечами, а также при необходимости пронести крупногабаритный предмет.

Теперь можно приступать к строительству!

MELBOURNE- Eleganze Wangentreppe aus Holz, Siller Treppen/Stairs/Scale Siller Treppen/Stairs/Scale Лестницы Дерево Коричневый
Siller Treppen/Stairs/Scale

Siller Treppen/Stairs/Scale
Siller Treppen/Stairs/Scale
Siller Treppen/Stairs/Scale

После того, как проект будущей лестницы наконец-то завершен, можно приступать к строительству. Подобно британцу из истории, поведанной нами в начале, вы можете обратиться за помощью к квалифицированным специалистам. Вы-то уже знаете, что к чему, и непременно будете прислушиваться к более авторитетному мнению.

Но если вы имеете опыт в строительстве и привыкли доверять только себе, можете заняться этим делом самостоятельно – трудоемкое и сложное, оно, тем не менее, принесет вам чувство гордости за свое творение.

Дом, о котором вы мечтаете!
А вы занимались проектированием лестницы в своем доме или просто выбрали понравившуюся модель в каталоге?

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