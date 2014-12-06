Это так минималистично – выражение, которое мы нередко слышим от других и произносим сами. Однако большинство из тех, чья профессиональная жизнь не связана с дизайном, не смогут дать четкого ответа на вопрос, что же такое минимализм в дизайне интерьера? В лучшем случае мы услышим нечто вроде
минималистичный интерьер – это когда квартира не перегружена мебелью или
это максимум пространства и минимум предметов. Оба ответа окажутся верными, однако… слегка поверхностными. Чтобы глубже и точнее разобраться в ньюансах этого стиля, давайте обратимся к его истории.
Направление минимализм возникло в послевоенные 60-ые и к концу декады окончательно оформилось в самостоятельный стиль. На заре появления минимализма дизайнеры стремились как можно дольше сохранить чистоту стиля и избегали экспериментов. Шло время, минимализм развивался, оказывал влияние на другие стили и сам постепенно впитывал элементы популярных в те времена направлений в дизайне. Главный принцип минимализма – сохранение чистоты формы – постепенно претерпевал изменения, наделяя аскетичный стиль все большей эклектичностью. Однако обо всем по порядку.
Как несложно догадаться, слово
минимализм происходит от латинского Minimus, что означает
наименьший. Чем меньше мебели и аксессуаров, тем минималистичнее. Слово впервые ввел в обиход британский философ Ричард Уоллхейм в 1965 году для обозначения произведений искусства, которые при минимальном количестве материалов и выразительных средств, обладали высоким интеллектуальным содержанием. В качестве примера Уоллхейм приводил
готовые вещи Марселя Дюшана (
Велосипедное колесо,
сушилка для бутылок,
фонтан), которые стали считаться художественным объектом только благодаря воли и поставленной на них подписи автора.
Позже немецкий архитектор Людвиг Мис Ван Дер Роэ, бывший директор школы искусств и дизайна Баухаус, позаимствовал термин и начал применять его для описания сочетания баухаус с азиатским стилем в дизайне и архитектуре. Эстетику минимализма – направления, которое огранизует большое пространство с помощью минимального количества предметов и, в котором основным доминирующим цветом является белый, – впервые переняли дизайнерские бутики Нью-Йорка и Лондона.
Людвигу Мис Ван Дер Роэ принадлежит выражение
Less is more (Меньше значит больше), которое как нельзя лучше определяет суть этого направления и указывает на его основную цель – выразить как можно больше с наименьшими затратами.
Для достижения этой цели минимализм следует следующим принципам: использование чистых цветов и простых геометрических форм, выполненных с механической точностью, приоритет целого над частью, работа с простыми природными отделочными материалами с грубой фактурой (кирпич, бетон или дерево), цветовая палитра основана на преобладании белого, черного и серого. Минимализм стремится к абсолютной монохромности, избегая прозрачных цветов и световых решений, делающих акцент на детали.
Максимальная точность и лаконичность выразительных средств, простота пространственных и световых решений, природные и промышленные материалы, – вот, основы основ минимализма. Никаких традиционных художественных материалов, которые несут с собой сплошные излишества. Главные выразители стиля в минимализме- полированный бетон, стекло, камень, дерево, кирпич, пробка и рельефная штукатурка.
При оформлении пола и приобретении мебели делайте выбор в пользу дерева, для отделки стен подойдут рельефная штукатурка, декоративный кирпич и камень. Шторы, подушки и обивочные ткани лучше всего будут смотреться, если выдержать их в белом цвете или цвете слоновой кости. Максимум цветового разнообразия, которое вы можете себе позволить, – это простые, прямые линии желательно черного и серого цвета. Избегайте тканей с узорами, ведь, несмотря на все метаморфозы, которые минимализм претерпел за последние несколько десятилетий, он по-прежнему остался консервативным стилем, в котором нет самостоятельных элементов. Все предметы в комнате формируют единство композиции и являются частью целого без права на автономию.
При оформлении помещения в стиле минимализм нередко применяют метод зонирования помещения. Зонирование предполагает разделение пространства на зоны различного назначения (рабочее пространство, уголок для отдыха и тд.) при помощи освещения, а также изменение пропорций отдельных зон для создания визуальных иллюзий. Сочетание различных источников света, игра с яркостью и направленностью света помогут добиться эффекта оптического обмана и иллюзорно увеличить потолок и расширить пространство.
Например, в спальне можно разместить несколько светодиодных ламп позади шкафа с одеждой, тем самым отделив гардеробную зону от спального места. Если в квартире нет кухни, выделить обеденный стол можно за счет низкого повешенного светильника. Освещение в гостиной должно быть равномерным. Квартира в стиле минимализм хорошо смотрится, если интерьер дополняют большие окна. В противном случае всегда уместными окажутся шторы однотонных холодных цветов, жалюзи или роллеты. Для темного времени суток идеально подойдет потолочная подсветка из галогенных и неоновых ламп.
Поддержание чистоты минимализма, как и поддержание чистоты любого стиля, требует усилий. Здесь вам не обойтись без дициплины и умения рассавлять приоритеты. Чем дольше мы живем в помещении, тем большим количеством вещей обрастаем. Есть золотое правило, если вещь не понадобилась вам в течении года, скорее всего, она не понадобится вам никогда. Придерживайтесь этого правила и избавляться от ненужных предметов будет значительно проще.
Постоянно ищите пространства, в которых можно незаметно спрятать какие-то никуда не помещающиеся предметы. Такие незаметные кладовки можно найти или искусственно создать на стенах или под кроватью. Не забывайте, что углы помещения должны оставаться максимально свободными от предметов. Ведь, именно они создают основу композиции стиля минимализм. Несмотря на строгость и консерватизм, присущий минимализму, креативное мышление дизайнеров интерьера не позволяют минимализму стоять на месте. Стиль развиватеся, впитывает в себя новые тендеции дизайна интерьера, переосмысливает и перееиначаивет их на свой лад. Как бы тяжело не было минимализму расстаться со своим любимым белым цветом, делать это приходится. Белые стеклянно-стальные интерьеры вышли из моды и на смену им пришла мебель рустикальных форм, олицетворяющая экологический минимализм. Это мебель приглушенных осенних тонов, которую, кстати, непросто совместить с холодным характером минимализма. Особенно преуспели в этом скандинавские дизайнеры, которым удалось огранично вписать типичные цвета рустикального стиля молочно-белый, бежевый и светло-желтые цвета в минималистичную композицию пространства.
Мебель должна быть предельно простой и функциональной. Не забывайте основной принцип Less is more и обзаводитесь многофункциональными мебельными конструкциями-трансформерами. Кровать должна иметь возможность вместить в себя постельное белье и одежду, шкаф-трансформер может вместить в себя архив из важных (или не очень) бумаг и документов, а также служить письменным столом, а в обычном диване может поместиться выдвижной мини-бар.
Что касается самого стиля мебели, то тут совершенно неуместна фрезеровка, придерживайтесь плоских фасадов, и вам не грозит допустить ошибку. Часто в минималистичных интерьерах можно заметить бронзовые и графитовые зеркала, а также шкафы с зеркальными стенками, задача которых – визуально увеличить пространство и добавить в помещение света. Мебель должна иметь простые геометрические формы, для ее отделки можно применить пластик монохромных цветов или цвета натурального дерева.
Мягкая мебель также должна смотреться строго и
твердо, поэтому выбирайте мягкую мебель простых и строгих геометрических форм. Поставьте рядом с диваном столешницу или журнальный столик из искусственного камня, это позволит эффектно завершить композицию.
Для тех, кто скептически относится к минимализму и считает, что этот стиль лишь ограничивает креативность и ему уже давно пора на покой, напомним, что современные мобильные устройства и интерфейсы их программного обеспечения, спроектированы по основным законам минимализма, так что в ближайшем будущем этому стилю вряд ли грозит забвение.
Если бы минимализм был направлением в поэзии серебрянного века, он был бы акмеизмом. Четкие линии, прямолинейность, никаких намеков и символов. Однако это вовсе не значит, что если вы решили оформить свою квартиру в стиле минимализм, вы не имеете права нарушать правила. Не бойтесь неожиданных порывов вдохновения. Добавьте чуть-чуть красного или зеленого с помощью маленького коврика или подушки. Но не забывайте, штихов яркого цвета не должно быть слишком много. Главное преимущество минимализма – ваша квартира всегда будет выглядеть больше и просторнее, чем она есть на самом деле и, даже при наличии небольшого художественного беспорядка, будет производить впечатление, что ее хозяин регулярно делает в ней генеральную уборку.