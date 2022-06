Минимализм в дизайне интерьера

Людвигу Мис Ван Дер Роэ принадлежит выражение Less is more (Меньше значит больше), которое как нельзя лучше определяет суть этого направления и указывает на его основную цель – выразить как можно больше с наименьшими затратами.

Для достижения этой цели минимализм следует следующим принципам: использование чистых цветов и простых геометрических форм, выполненных с механической точностью, приоритет целого над частью, работа с простыми природными отделочными материалами с грубой фактурой (кирпич, бетон или дерево), цветовая палитра основана на преобладании белого, черного и серого. Минимализм стремится к абсолютной монохромности, избегая прозрачных цветов и световых решений, делающих акцент на детали.