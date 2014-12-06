Это так минималистично – выражение, которое мы нередко слышим от других и произносим сами. Однако большинство из тех, чья профессиональная жизнь не связана с дизайном, не смогут дать четкого ответа на вопрос, что же такое минимализм в дизайне интерьера? В лучшем случае мы услышим нечто вроде минималистичный интерьер – это когда квартира не перегружена мебелью или это максимум пространства и минимум предметов . Оба ответа окажутся верными, однако… слегка поверхностными. Чтобы глубже и точнее разобраться в ньюансах этого стиля, давайте обратимся к его истории.

Направление минимализм возникло в послевоенные 60-ые и к концу декады окончательно оформилось в самостоятельный стиль. На заре появления минимализма дизайнеры стремились как можно дольше сохранить чистоту стиля и избегали экспериментов. Шло время, минимализм развивался, оказывал влияние на другие стили и сам постепенно впитывал элементы популярных в те времена направлений в дизайне. Главный принцип минимализма – сохранение чистоты формы – постепенно претерпевал изменения, наделяя аскетичный стиль все большей эклектичностью. Однако обо всем по порядку.