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Настенные росписи в повседневности: точки пересечения

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Trompe l'oeil elefante, INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI Гостиная в колониальном стиле
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Стены, кажется, почти всегда не слишком устраивали домовладельцев: то есть, если не считать нескольких аскетичных или слишком строгих эпох, во всю свою историю “домашнее” человечество стремилось эти самые стены как-то задекорировать, скрыть или вовсе “растворить”. 

Роспись стен сегодня, вопреки ожиданиям и радикальным переменам в жизни человечества, удивительным образом продолжает оставаться очень популярным средством решения дизайна интерьера. Огромное количество средств, техник, материалов, стилей, жанров – то есть крайняя свобода самовыражения в этой области делает муралы совершенно универсальным и при этом, парадоксальным образом, очень личным, уникальным декоративным приёмом.

Росписи в современном интерьере

Tapety z motywem zwierząt i roślin, Wzorywidze.pl Wzorywidze.pl Стены и пол в стиле модерн
Wzorywidze.pl

Wzorywidze.pl
Wzorywidze.pl
Wzorywidze.pl

Настенная живопись появилась не с бухты-барахты, и процесс появления, развития и нынешнего бытования её сложен и не однозначен, как и культура во всей своей полноте. Но посмотрим на неё под одним только углом: в чём её сущностное значение лично для каждого из нас?

Можно сформулировать ответ на этот вопрос примерно таким образом: мы вынужденно поселены в стенах, какими мы их видим каждый день – прямоугольных и глухих, и вынужденно же мы продолжаем жить среди одного и того же пейзажа – по крайней мере такое можно сказать об абсолютном большинстве. Вынуждение это может быть и не слишком агрессивным, и не насильственным, но, скажем, всегда ли всё, что творится кругом нас, зависит от нашей воли?

Настенные росписи – это вариант проявления той воли, которую нам приходится нет-нет, да подавлять в себе. Это способ смоделировать видимый мир по лекалу, которое почему-либо не применимо к миру за стенами. Отсюда и самые частые мотивы росписей – широкоохватные пейзажи и “удивительное”.

Место живописи

Wisteria Wonderland Diane Marsland Art, Design & Interiors Спальня в стиле кантри
Diane Marsland Art, Design &amp; Interiors

Wisteria Wonderland

Diane Marsland Art, Design & Interiors
Diane Marsland Art, Design &amp; Interiors
Diane Marsland Art, Design & Interiors

По мере того, как технологии настенных росписей совершенствовались (или, точнее, упрощались), сами росписи становились всё более и более демократичными. Сегодня они уже не могут считаться  прерогативой исключительно владельцев огромных особняков. Впрочем, наряду со множеством доступных техник продолжают существовать и традиционные манеры, требующие определённых условий изготовления и содержания.

Место монументально-декоративной живописи в современном интерьере не ограничено исключительно залом или другими “парадными” пространствами. Мало того, акриловые и силикатные краски дают возможность сегодня преодолеть и главную условность: в прежние времена живопись не помещали на стены ванных комнат, например, ввиду чрезмерной чувствительности красочных материалов к влажности и недостатку свежего воздуха. Сегодня всё это в прошлом. Стенные росписи, выполненные современными материалами, при условии, что технология тщательно соблюдается, могут совершенно безо всяких проблем переносить и влажность, и мойку, и высокие температуры – то есть, не испытывать никаких трудностей с “квартирование” – росписи уместно и возможно делать везде, где ваша душа пожелает.

Правильная стена

Trompe l'oeil elefante, INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI Гостиная в колониальном стиле
INTERNO78.IT – DECORAZIONI D&#39;INTERNI

INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI
INTERNO78.IT – DECORAZIONI D&#39;INTERNI
INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI

Как же определиться с тем, что, где и как может быть изображено на стенах вашего дома?

Сперва не худо было бы ответить себе на прямой вопрос: а чего вы ожидаете от росписи? Здесь неминуемо возникнет вопрос о месте. Какую бы конкретную комнату вы не выбрали на роль “расписного подноса”, можно говорить о важном условии, определяющем место расположения росписи. Оно связано с тем, желаете ли вы, чтобы живопись была композиционным центром помещения или сопровождающим декором.

Так, декоративная роспись может быть рассредоточена по всем стенам помещения и не иметь строгого центра, вступая в диалог с мебелью и прочим декоративным наполнением комнаты. В то время, как роспись, являющаяся смысловым центром композиции интерьера комнаты, должна занимать место, позволяющее её рассмотреть, пускай бы и с расстояния. В таком случае, необходимо задуматься о сценарии продвижения по комнате именно в связи с живописью: подход и отход от росписи, выгодное положение с максимально возможного количества точек зрения.

Палитра

Pintura decorativa, Trestepintan Trestepintan Столовая комнатаАксессуары и декор
Trestepintan

Trestepintan
Trestepintan
Trestepintan

Следующее, о чём стоит позаботиться - колористическое решение. Совершенно очевидно, что здесь приоритет на стороне общего решения интерьера. Монументально-декоративные росписи, даже в том случае, если им отводится особое место и значение в помещении, не могут разрушать общего впечатления. В этом смысле колорит живописи играет существеннейшую роль по инкорпорации росписи в дизайн пространства.

Однако, нельзя говорить о том, что роспись обязательно должна дословно вторить доминирующим цветам. Здесь можно вспомнить о теории цвета, предлагающей в наше распоряжение по крайней мере дополнительный к основному цвет со всеми его близкими вариациями. В свою очередь дополнительный цвет, то есть тот, который располагается напротив главного в цветовом кругу (например, дополнительный к красному – зелёный), вызывает к жизни третий, составляя таким образом цветовую триаду, что существенно расширяет колористическую свободу будущей росписи.

Предмет изображения

Bosco, Elena Milani Arti visive e Design Elena Milani Arti visive e Design Детская комнатаАксессуары и декор
Elena Milani Arti visive e Design

Elena Milani Arti visive e Design
Elena Milani Arti visive e Design
Elena Milani Arti visive e Design

Определившись с местоположением и палитрой, недурно остановиться и на одном конкретном мотиве. В случае росписи мотив важен не только по тому, что он представляет собой наличное и явное воплощение того, чего мы в первую очередь ждём от живописи. Именно мотив – будь то пейзаж, или растительный орнамент, или граффити-тег – определяет пластику росписи.

Разумеется, мотив может быть исполнен совершенно по-разному, и в этом случае мы говорим о различии стиля, манеры, композиции и проч. Однако, если конкретные детали решения сотит обсуждать с художником и дизайнером. Профессионалы в своих областях без особого труда смогут найти общий язык и предложить вам на выбор несколько вариантов разработанных эскизов росписи в интерьере.

Ансамбль

homify Детская комнатa в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Собственно, здесь мы необходимо вспоминаем об ансамбле. Именно творческое взаимодействие дизайнера интерьера и художника способно произвести такой органичный сплав. Нужно понимать, что ансамбль требует обширнейших знаний в разных областях изобразительных дисциплин, а кроме того, в случае с дизайном, ещё и знаний наличного рынка.

Со своей стороны, вы можете регулировать предложения специалистов, обозначая им свои предпочтения по формальным признакам. Например, определившись с предпочтительным “референтным” стилем, можно изучить примеры и полюбопытствовать о конкретных образцах. Специалисту как правило достаточно будет просто сообщить, что образец принадлежит работе того-то или находится в там-то – хороший творческий дуэт без труда разберётся с такой отсылкой, и вы достигнете взаимопонимания.

Исполнитель или автор?

Goldwiese, Atelier Wandlungen GbR Atelier Wandlungen GbR Ванная комната
Atelier Wandlungen GbR

Atelier Wandlungen GbR
Atelier Wandlungen GbR
Atelier Wandlungen GbR

Итак, последний шаг – и наиболее ответственный! – поиск и выбор художника. Как определиться? Конечно, пожалуй, самый первый вопрос – цена.

Труд художника может оцениваться в совершенно разных пределах, от бесплатного рабского труда до работы признанного и заслуженного корифея, не имеющего чётко обозначенного “потолка”. Нужно сказать, что слишком за дёшево могут взяться работать только совсем молодые, неопытные художники. Следовательно и результат едва ли вас устроит. Но и гнаться за дороговизной не стоит. Средняя цена росписи сегодня (без “надбавок за выслугу”) может составлять от 10 до 20 тысяч за квадратный метр живописи, в зависимости от трудоёмкости, времени и некоторых других факторов. Кроме того, выбирать придётся из двух основных категорий: художник-исполнитель и художник-автор – не нужно говорить, что работа второго будет стоить дороже. Определившись с ценой, достаточно будет исследовать портфолио художников, предлагающих свои услуги в вашем регионе, и на этом основании сделать свой выбор.

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