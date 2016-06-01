Настенные росписи в повседневности: точки пересечения

Стены, кажется, почти всегда не слишком устраивали домовладельцев: то есть, если не считать нескольких аскетичных или слишком строгих эпох, во всю свою историю “домашнее” человечество стремилось эти самые стены как-то задекорировать, скрыть или вовсе “растворить”.
Роспись стен сегодня, вопреки ожиданиям и радикальным переменам в жизни человечества, удивительным образом продолжает оставаться очень популярным средством решения дизайна интерьера. Огромное количество средств, техник, материалов, стилей, жанров – то есть крайняя свобода самовыражения в этой области делает муралы совершенно универсальным и при этом, парадоксальным образом, очень личным, уникальным декоративным приёмом.
Настенная живопись появилась не с бухты-барахты, и процесс появления, развития и нынешнего бытования её сложен и не однозначен, как и культура во всей своей полноте. Но посмотрим на неё под одним только углом: в чём её сущностное значение лично для каждого из нас?
Можно сформулировать ответ на этот вопрос примерно таким образом: мы вынужденно поселены в стенах, какими мы их видим каждый день – прямоугольных и глухих, и вынужденно же мы продолжаем жить среди одного и того же пейзажа – по крайней мере такое можно сказать об абсолютном большинстве. Вынуждение это может быть и не слишком агрессивным, и не насильственным, но, скажем, всегда ли всё, что творится кругом нас, зависит от нашей воли?
Настенные росписи – это вариант проявления той воли, которую нам приходится нет-нет, да подавлять в себе. Это способ смоделировать видимый мир по лекалу, которое почему-либо не применимо к миру за стенами. Отсюда и самые частые мотивы росписей – широкоохватные пейзажи и “удивительное”.
По мере того, как технологии настенных росписей совершенствовались (или, точнее, упрощались), сами росписи становились всё более и более демократичными. Сегодня они уже не могут считаться прерогативой исключительно владельцев огромных особняков. Впрочем, наряду со множеством доступных техник продолжают существовать и традиционные манеры, требующие определённых условий изготовления и содержания.
Место монументально-декоративной живописи в современном интерьере не ограничено исключительно залом или другими “парадными” пространствами. Мало того, акриловые и силикатные краски дают возможность сегодня преодолеть и главную условность: в прежние времена живопись не помещали на стены ванных комнат, например, ввиду чрезмерной чувствительности красочных материалов к влажности и недостатку свежего воздуха. Сегодня всё это в прошлом. Стенные росписи, выполненные современными материалами, при условии, что технология тщательно соблюдается, могут совершенно безо всяких проблем переносить и влажность, и мойку, и высокие температуры – то есть, не испытывать никаких трудностей с “квартирование” – росписи уместно и возможно делать везде, где ваша душа пожелает.
Как же определиться с тем, что, где и как может быть изображено на стенах вашего дома?
Сперва не худо было бы ответить себе на прямой вопрос: а чего вы ожидаете от росписи? Здесь неминуемо возникнет вопрос о месте. Какую бы конкретную комнату вы не выбрали на роль “расписного подноса”, можно говорить о важном условии, определяющем место расположения росписи. Оно связано с тем, желаете ли вы, чтобы живопись была композиционным центром помещения или сопровождающим декором.
Так, декоративная роспись может быть рассредоточена по всем стенам помещения и не иметь строгого центра, вступая в диалог с мебелью и прочим декоративным наполнением комнаты. В то время, как роспись, являющаяся смысловым центром композиции интерьера комнаты, должна занимать место, позволяющее её рассмотреть, пускай бы и с расстояния. В таком случае, необходимо задуматься о сценарии продвижения по комнате именно в связи с живописью: подход и отход от росписи, выгодное положение с максимально возможного количества точек зрения.
Следующее, о чём стоит позаботиться - колористическое решение. Совершенно очевидно, что здесь приоритет на стороне общего решения интерьера. Монументально-декоративные росписи, даже в том случае, если им отводится особое место и значение в помещении, не могут разрушать общего впечатления. В этом смысле колорит живописи играет существеннейшую роль по инкорпорации росписи в дизайн пространства.
Однако, нельзя говорить о том, что роспись обязательно должна дословно вторить доминирующим цветам. Здесь можно вспомнить о теории цвета, предлагающей в наше распоряжение по крайней мере дополнительный к основному цвет со всеми его близкими вариациями. В свою очередь дополнительный цвет, то есть тот, который располагается напротив главного в цветовом кругу (например, дополнительный к красному – зелёный), вызывает к жизни третий, составляя таким образом цветовую триаду, что существенно расширяет колористическую свободу будущей росписи.
Определившись с местоположением и палитрой, недурно остановиться и на одном конкретном мотиве. В случае росписи мотив важен не только по тому, что он представляет собой наличное и явное воплощение того, чего мы в первую очередь ждём от живописи. Именно мотив – будь то пейзаж, или растительный орнамент, или граффити-тег – определяет пластику росписи.
Разумеется, мотив может быть исполнен совершенно по-разному, и в этом случае мы говорим о различии стиля, манеры, композиции и проч. Однако, если конкретные детали решения сотит обсуждать с художником и дизайнером. Профессионалы в своих областях без особого труда смогут найти общий язык и предложить вам на выбор несколько вариантов разработанных эскизов росписи в интерьере.
Собственно, здесь мы необходимо вспоминаем об ансамбле. Именно творческое взаимодействие дизайнера интерьера и художника способно произвести такой органичный сплав. Нужно понимать, что ансамбль требует обширнейших знаний в разных областях изобразительных дисциплин, а кроме того, в случае с дизайном, ещё и знаний наличного рынка.
Со своей стороны, вы можете регулировать предложения специалистов, обозначая им свои предпочтения по формальным признакам. Например, определившись с предпочтительным “референтным” стилем, можно изучить примеры и полюбопытствовать о конкретных образцах. Специалисту как правило достаточно будет просто сообщить, что образец принадлежит работе того-то или находится в там-то – хороший творческий дуэт без труда разберётся с такой отсылкой, и вы достигнете взаимопонимания.
Итак, последний шаг – и наиболее ответственный! – поиск и выбор художника. Как определиться? Конечно, пожалуй, самый первый вопрос – цена.
Труд художника может оцениваться в совершенно разных пределах, от бесплатного рабского труда до работы признанного и заслуженного корифея, не имеющего чётко обозначенного “потолка”. Нужно сказать, что слишком за дёшево могут взяться работать только совсем молодые, неопытные художники. Следовательно и результат едва ли вас устроит. Но и гнаться за дороговизной не стоит. Средняя цена росписи сегодня (без “надбавок за выслугу”) может составлять от 10 до 20 тысяч за квадратный метр живописи, в зависимости от трудоёмкости, времени и некоторых других факторов. Кроме того, выбирать придётся из двух основных категорий: художник-исполнитель и художник-автор – не нужно говорить, что работа второго будет стоить дороже. Определившись с ценой, достаточно будет исследовать портфолио художников, предлагающих свои услуги в вашем регионе, и на этом основании сделать свой выбор.