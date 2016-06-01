Настенные росписи в повседневности: точки пересечения

Настенная живопись появилась не с бухты-барахты, и процесс появления, развития и нынешнего бытования её сложен и не однозначен, как и культура во всей своей полноте. Но посмотрим на неё под одним только углом: в чём её сущностное значение лично для каждого из нас?

Можно сформулировать ответ на этот вопрос примерно таким образом: мы вынужденно поселены в стенах, какими мы их видим каждый день – прямоугольных и глухих, и вынужденно же мы продолжаем жить среди одного и того же пейзажа – по крайней мере такое можно сказать об абсолютном большинстве. Вынуждение это может быть и не слишком агрессивным, и не насильственным, но, скажем, всегда ли всё, что творится кругом нас, зависит от нашей воли?

Настенные росписи – это вариант проявления той воли, которую нам приходится нет-нет, да подавлять в себе. Это способ смоделировать видимый мир по лекалу, которое почему-либо не применимо к миру за стенами. Отсюда и самые частые мотивы росписей – широкоохватные пейзажи и “удивительное”.