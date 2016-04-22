Борьба с отсыреванием кладки

Когда в квартире отсыревает стена, хозяева, как правило, ищут внешние причины.Нельзя исключать, что так оно и есть и влага попадает снаружи, стекая с крыши по наружной стене или просачиваясь с технического этажа.
Но помимо этого причиной отсыревания стен может быть повышенная влажность внутри помещения. Каждодненые житейские заботы, комнатные растения, аквариумы – влажность может происходить ото всего, и уровень её будет повышаться совершенно не заметно глазу. В свою очередь, недостаточная вентиляция помещений и завышенная температура становятся причиной проникания водяных паров в стены,а всевозможные огрехи наружной изоляции дома зачастую не дают этой влаги спокойно мигрировать наружу, закупоривая её внутри кладки, где под воздействием перепадов температуры она постепенно учиняет своё вредоносное действие.
Влажные пятна на стенах, отстающие обои, плесень, неприятный запах, хронические простудные заболевания – отсыревшие стены приносят множество проблем, решать которые “симптоматически” практически бесполезно. Влажность становится причиной коррозии бетона и металлических элементов конструкций, а замерзшая вода, увеличиваясь в объеме, в состоянии повредить даже высокопрочный материал.
Каким образом происходит отсыревание кладки и как с ним бороться – вот главные вопросы, которые стоит задать себе, прежде, чем приниматься за “лечение” своего жилища.
Вода поступает или находится в кладке в четырех формах: твердой, когда влага замерзает; жидкой, как правило, в виде дождя; в виде пара; и абсорбированной из окружающей среды. Не смотря на происхождение влаги в кладки, она может стать причиной многих трудностей.
Изучение и диагностика этой проблемы может быть совсем не простой задачкой, потому что вода постоянно меняет форму своего присутствия внутри кладки. А выявление причин отсыревания может превратиться в настоящий детектив с выслеживанием хитроумного подозреваемого.
Для того, чтобы своевременно выявить и эффективно предотвратить отсыревание, необходимо знать основные принципы попадания и распространения воды в стенах и перекрытиях. Кроме того, необходимо следить за условиями эксплуатации помещений и предпринимать все возможные и необходимые меры по гидро- и паро-изоляции здания.
Постараемся вкратце изучить природу вопроса, чтобы не попасть врасплох.
Правила, регулирующие движение воды просты. Вода бежит вниз под действием силы тяжести. Воздух, содержащий водяной пар, движется из областей повышенного давления в зоны более низкого давления. Вода в виде пара распространяется от тепла к холоду в зависимости от теплового градиента и сосредотачивается или рассеивается в зависимости от градиента концентрации.
Однако,есть и сложные случаи. Например, вода в пористом материале иногда может двигаться вверх, игнорируя гравитацию. Вода всегда меняет свое поведение, так как её форма не бывает постоянной. Испарение, конденсация, капиллярное всасывание, гравитационный поток, диффузия паров и потоки влажного воздуха – все происходит в одно и то же время изнутри и снаружи здания.
Гидроизоляция фундамента – одно из важнейших условий предотвращения отсыревания кладки здания. Сегодня она осуществляется несколькими основными способами.
Обмазка битумной мастикой – самый дешёвый среди прочих вариант. Используется в случаях, когда необходима защита от капиллярного поднятия подземных вод и возможного проникновения поверхностных вод. Недостаток такой изоляции в её подверженности механическим повреждениям: она не выносит сдвигающих и растягивающих нагрузок.
Гидроизоляции рулонным материалом осуществляется, как правило, с использованием рубероида. Этот вариант более долговечен и прочен, чем обмазочная гидроизоляция, хотя и несколько более затратен. Поверхность сначала обрабатывается горячей битумной мастикой и после этого на нее укладываются два и более слоя рубероида.
Напыляемая гидроизоляция наносится специальным распылителем. Она повторяет все изгибы и выступы основания, не предполагая специальной подготовки поверхности, кроме очистки от пыли. Напыляемая гидроизоляция – материал не дешёвый. Кроме того она нуждается в обязательном армировании термически скрепленным геотекстильным материалом, одновременно выполняющим и защитную функцию. Такую изоляцию применяют для фундаментов сложной формы или с затруднённым доступом к ним.
Материалы проникающего действия, вроде смеси цемента, кварцевого песка и активных добавок так же могут выполнять роль гидроизоляции. Их недостаток – довольно высокая цена на активные добавки к смеси.
В помещения первого этажа, располагающиеся над подвалами, влага проникает через перекрытие и через стены, поднимаясь из земли по фундаменту. Первым делом в таком случае страдает пол помещения, а от него и вещи и стены в помещении.
Существует несколько способов гидроизоляции пола первого этажа. Чаще всего здесь применяется оклеечная и обмазочная гидроизоляции. Чтобы избежать неприятного запаха желательно не применять мастику на основе растворителя. Трещины расшиваются и заделываются гидроизоляционным штукатурным составом. Сверху наносится шпаклевка. Такая гидроизоляция должна покрывать не только пол, но и заходить на стены.
Вода, стекающая с крыши после дождя, часто становится большой проблемой: вырываясь из не справляющейся системы водоотвода, она струями,а иногда и ровной пеленой обволакивает здание, проникая во все щели и впитываясь в материал стен. Гидроизоляция стен от дождя обычно предполагает разного рода пропитки или лако-красочные покрытия.
У всех гидроизоляционных технологий есть свои преимущества и недостатки. Так, обмазочный способ, в процессе которого гидроизоляция достигается нанесением на поверхность материала специальных мастик, равно как и оклеивание стекловойлоком, технологически достаточно просты, но не долговечны.
Более эффективна гидрофобизация – метод придания материалу, с помощью специальных веществ, водоотталкивающих свойств. Глубокая пропитка такими веществами может служить верой и правдой так долго, сколько будет эксплуатироваться здание. Гидрофобизация помогает сэкономить на лаках, красках и пропитках, уменьшает вредность воздействия кислот, повышает прочность материалов. Впрочем, сами гидрофобные пропитки достаточно дороги.
Распространённая и простая, с точки зрения устранения, причина отсыревания кладки надземной части дома – высокая влажность в квартире. Часто появлению очагов сырости предшествует замена окон в помещении. Современные пластиковые окна герметично закрывают проемы, чего прежде не бывало, одновременно ухудшая вентиляцию помещений.
В некоторых случаях, для того чтобы избежать отсыревания стен квартиры, достаточно лишь чаще проветривать комнату. Если этого оказывается недостаточно, или же проблема возникла в помещении с потенциально высокой влажностью, например, кухне, то можно попробовать улучшить качество вентиляции установкой принудительной приточно-вытяжной системой с большей производительностью.
Качественно выполненная гидроизоляция дома обеспечит значительно более продолжительный срок жизни здания и элементов его конструкции.