Борьба с отсыреванием кладки

Когда в квартире отсыревает стена, хозяева, как правило, ищут внешние причины.Нельзя исключать, что так оно и есть и влага попадает снаружи, стекая с крыши по наружной стене или просачиваясь с технического этажа.

Но помимо этого причиной отсыревания стен может быть повышенная влажность внутри помещения. Каждодненые житейские заботы, комнатные растения, аквариумы – влажность может происходить ото всего, и уровень её будет повышаться совершенно не заметно глазу. В свою очередь, недостаточная вентиляция помещений и завышенная температура становятся причиной проникания водяных паров в стены,а всевозможные огрехи наружной изоляции дома зачастую не дают этой влаги спокойно мигрировать наружу, закупоривая её внутри кладки, где под воздействием перепадов температуры она постепенно учиняет своё вредоносное действие.

Влажные пятна на стенах, отстающие обои, плесень, неприятный запах, хронические простудные заболевания – отсыревшие стены приносят множество проблем, решать которые “симптоматически” практически бесполезно. Влажность становится причиной коррозии бетона и металлических элементов конструкций, а замерзшая вода, увеличиваясь в объеме, в состоянии повредить даже высокопрочный материал.

Каким образом происходит отсыревание кладки и как с ним бороться – вот главные вопросы, которые стоит задать себе, прежде, чем приниматься за “лечение” своего жилища.