HOMIFY 360°: Современный загородный дом

Перед тем как попрощаться с этим необычным загородным домом, мы решаем исследовать его заднюю часть и не разочаровываемся. Перед нами предстают простота и четкость прямых линий и строгие прямоугольники стеклянных дверей и окон, стирающие грани между домом и окружающей его со всех сторон природой.

Чем дольше мы приглядывались к этой современной загородной постройке, тем очевиднее мы понимали сложность архитектурных и дизайнерских решений, с которыми пришлось столкнуться специалистам студии С95 и то, как успешно им удалось реализовать поставленную задачу.