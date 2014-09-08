HOMIFY 360°: Современный загородный дом

Для тех, кто предпочитает придерживаться собственного стиля во всем, загородный дом – это отличная возможность превратить свои самые смелые архитектурные идеи в реальный проект. Сегодня в рубрике homify 360° мы подробно рассмотрим творение немецкой архитектурной студии C95, перед которой была поставлена задача спроектировать загородный дом, идеально вписывающийся в пространство леса.
На первый взгляд, архитекторы спроектировали дом, который вовсе не сливается с окружающим его лесом, а наоборот, выделяется. Агрессивный черный цвет и бескомпромиссная кубическая форма постройки резко контрастируют с плавными хаотичными линиями лесной природы. Но стоит присмотреться повнимательнее, и мы заметим, что дом совсем не разрывает пространство, а вносит в него некую упорядоченность и строгость. В старом, привыкшем существовать по своим правилам лесу, вдруг появляется новый житель, цель которого – не вступать в противоречие с установившейся на протяжении веков гармонией, а разнообразить ее.
Если сначала нам показалось, что солидность этой постройки может производить подавляющий эффект, то при ближайшем рассмотрении это впечатление абсолютно рассеялось. На боковой части здания присутствуют тонкие, горизонтальные линии, напоминающие узоры на коре деревьев. В больших окнах отражаются небо и ветви деревьев, благодаря которым заплутавший в лесу турист, может и вовсе не заметить, что впереди него – необычный загородный дом. Подобная эфемерность разрушает обманчивую строгость этого дома и более чем огранично вписывает его в пространство природы.
Как вы думаете, как может выглядеть этот дом изнутри? Когда мы вошли в него, от немного настороженного состояния, в которое нас погрузил интровертированный фасад здания, не осталось и следа – белый цвет стен, просторные широкие комнаты и огромные квадратные окна от пола до потолка, из которых струится ослепляющий свет. Дизайнеры интерьера намерянно не перегружали комнаты мебелью и не экспериментировали с отделкой. Потрясающий вид из окна, создающий прекрасное настроение и заражающий нас оптимизмом, – вот, главное достоинство этого дома, которое не должно соперничать с предметами интерьера. Минимализм интерьера с лихвой компенсируется разнообразием пейзажей, которое подарит смена сезонов года.
Этот дом отвечает духу времени не только внутри, но и снаружи. Интерьер комнат напоминает городской лофт и свидетельствует о том, что хозяину этого здания вовсе не чужды все прелести цивилизации. Он всего лишь решил сменить шум и суету мегаполиса на свежий воздух и широкое пространство леса, оставшись при этом верным рациональному минимализму в огранизации интерьера комнат.
В подтверждение сказанному, давайте посмотрим на этот книжный шкаф, дизайн которого выполнен в духе открытого пространства лофта. Сквозь полки в помещение проникает яркий солнечный свет, что было бы невозможно, если бы дизайнеры решили оставить на этом месте сплошную стену. Хаотичность книжных полок превосходно сочетается с непосредственностью веток и листвы деревьев, форма которых так подчеркнуто далека от строгих геометрических фигур.
Дизайнеры решили отказаться от белого цвета в ванной, покрыв стены этой комнаты мелкой плиткой черного, серого и белого цветов. Монохромная цветовая комбинация отлично сочетается как с общим дизайном интерьера в стиле лофт, так и с цветом ветвей деревьев, выглядывающих из окна. Никакой замкнутости и конспирации – пространство ванной также просторно и открыто, как и пространство всех остальных комнат.
Перед тем как попрощаться с этим необычным загородным домом, мы решаем исследовать его заднюю часть и не разочаровываемся. Перед нами предстают простота и четкость прямых линий и строгие прямоугольники стеклянных дверей и окон, стирающие грани между домом и окружающей его со всех сторон природой.
Чем дольше мы приглядывались к этой современной загородной постройке, тем очевиднее мы понимали сложность архитектурных и дизайнерских решений, с которыми пришлось столкнуться специалистам студии С95 и то, как успешно им удалось реализовать поставленную задачу.