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​Пошаговая инструкция по установке подвесного потолка

Перла Вереника Перла Вереника
Penthouse apartment, Vauxhall, Keir Townsend Ltd. Keir Townsend Ltd. Гостиная в стиле модерн
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Подвесной потолок помогает сделать вид комнаты современным, использовать интересные решения по оформлению потолочными светильниками, но не каждый возьмется монтировать такую конструкцию самостоятельно. Пошаговая инструкция по монтажу подвесного потолка на основе деревянного каркаса покажет вам один из наиболее экономичных способов сделать ремонт в доме своими руками. 

Вариант первый: крепление каркаса к несущим балкам перекрытия или базовому потолку

Гостиная tatarintsevadesign Гостиная в стиле модерн Livingroom
tatarintsevadesign

Гостиная

tatarintsevadesign
tatarintsevadesign
tatarintsevadesign

Для того, чтобы установить подвесной потолок непосредственно к несущим балкам, изготавливается деревянный каркас. Он в дальнейшем выполняет роль несущей опоры. Эта деревянная основа монтируется напрямую к базовому потолку или к потолочным балкам. Естественно, способы монтажа нужно выбирать наиболее надежные – длинные, крепкие дюбели. Осложняется установка такой конструкции, если потолочные балки имеют разную толщину. Деревянные брусья каркаса для подвесного потолка устанавливаются на расстоянии 40 см друг от друга, затем можно приступать к креплению потолочных панелей. 

Вариант второй: установка к базовому потолку подвесного каркаса

RESIDENTIAL INTERIOR, MYSORE. (www.depanache.in), De Panache - Interior Architects De Panache - Interior Architects Гостиная в стиле модерн Камень Белый
De Panache – Interior Architects

De Panache - Interior Architects
De Panache – Interior Architects
De Panache - Interior Architects

Чтобы не осуществлять монтаж подвесного потолка непосредственно на базовую основу, делают небольшой отступ с помощью вертикальных балок. Для этого необходимо также установить деревянные брусья  на потолке с шагом 40 см. Далее делают точную разметку – на какой высоте будет находится подвесной потолок.  Для этого отмеряют нужную высоту от пола и делают отметки по всему периметру комнаты. Это служит основой для монтажа конструкции каркаса подвесного потолка.

Установка вертикальных деревянных стоек на балки

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

После нанесения разметки, можно устанавливать вертикальные бруски необходимой длины для крепления потолочных панелей. Вертикальные бруски крепятся  к основным брусьям каркаса. Изоляционные плиты обычно имеют ширину 60 см. Поэтому, если разместить вертикальные бруски на расстоянии 60 см друг от друга, изоляционные плиты точно войдут между ними и не придется обрезать их края.

Установка настенных опор и несущих брусьев

Penthouse apartment, Vauxhall, Keir Townsend Ltd. Keir Townsend Ltd. Гостиная в стиле модерн
Keir Townsend Ltd.

Penthouse apartment, Vauxhall

Keir Townsend Ltd.
Keir Townsend Ltd.
Keir Townsend Ltd.

Монтаж опор также необходимо начинать с точной разметки всех размеров. Для этого с помощью помощью шнура и строительного уровня сделайте отметки расположения настенных опор на стене. Профессиональные строительные бригады используют для этого лазерный уровень, но при размеренном подходе и с помощью строительного уровня можно получить точную разметку.

Далее – расположите нижнюю часть каркаса точно выровняв ее по горизонтали. С помощью шурупов и дюбелей установите по разметке настенные опоры, а затем к нижней части вертикальных брусков прикрепите несущие брусья каркаса. Следите за тем, чтобы несущие брусья были установлены на одинаковой высоте.

Установка изоляции

Квартира "Английский стиль" 72 кв.м, A R C H I T I Z M A R C H I T I Z M Гостиные в эклектичном стиле
A R C H I T I Z M

Квартира Английский стиль 72 кв.м

A R C H I T I Z M
A R C H I T I Z M
A R C H I T I Z M

Когда прочно установлены несущие брусья, можно приступить к следующему этапу работ. Изоляционные плиты должны быть уложены ровным слоем на брусья несущей конструкции. Если вертикальные бруски были установлены с шагом в 60 см, то стандартные изоляционные плиты можно уложить без подрезки. Для обеспечения хорошей сплошной изоляции обязательно нужно проложить материал и между вертикальными брусками основы. Работа с изоляционными материалами должна проводится с нужным уровнем защиты: в респираторе, специальной одежде, защитных очках и перчатках.

Монтаж первого ряда потолочных панелей и подрезка под размер

Gray and yellow, Artichok Design Artichok Design Гостиная в стиле модерн
Artichok Design

Gray and yellow

Artichok Design
Artichok Design
Artichok Design

Первая потолочная панель устанавливается с левой стороны у стены и крепится 25 мм шурупами для гипсокартона с шагом 20 см. Между панелью и стеной необходимо оставить 8 мм зазор для компенсации теплового расширения. Этот зазор впоследствии закроется плинтусом. Вторая панель устанавливается так, чтобы ее короткая сторона примыкала к короткой стороне первой панели, при этом следующая панель должна примыкать к длинной стороне.

В конце ряда замерьте необходимую длину последней панели. Обрежьте последнюю панель ряда, как необходимо. Оставшийся отрезок панели устанавливается в начале следующего ряда. Если следовать этому принципу в последующих рядах, то законченный потолок будет иметь симметричный вид. Для того, чтобы обрезать панель, строительным ножом сделайте прорез с лицевой стороны и затем разломите панель, использовав в качестве опоры деревянный брусок или планку. После этого разрежьте слой картона с другой стороны панели.

Заделка швов и профили

Светло и просторно, Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO Гостиная в стиле минимализм
Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO

Светло и просторно

Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO
Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO
Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO

Перед заделкой швы необходимо очистить от грязи и пыли. С помощью шпателя заполните швы пастой для заделки швов. Дайте шву высохнуть в течение 24 часов, после чего нанесите второй слой, если необходимо, и после высыхания отшлифуйте шкуркой. Для предотвращения растрескивания швов со временем их можно упрочить гибкой армированной сеткой и строительным раствором.

Для того, чтобы аккуратно закрыть стыки между подвесным потолком и стенами, установите потолочный плинтус, прикрепив его с помощью строительного клея. Нанесите клей на плинтус точечно, приложите плинтус к стене и сразу же отлепите его. Дайте клею подсохнуть в течение 5 минут и затем опять установите плинтус на место, прижав его к поверхности. Для того, чтобы углы выглядели аккуратно, лучше делать срез плинтуса под углом 45°.

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