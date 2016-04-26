​Пошаговая инструкция по установке подвесного потолка

Подвесной потолок помогает сделать вид комнаты современным, использовать интересные решения по оформлению потолочными светильниками, но не каждый возьмется монтировать такую конструкцию самостоятельно. Пошаговая инструкция по монтажу подвесного потолка на основе деревянного каркаса покажет вам один из наиболее экономичных способов сделать ремонт в доме своими руками.
Для того, чтобы установить подвесной потолок непосредственно к несущим балкам, изготавливается деревянный каркас. Он в дальнейшем выполняет роль несущей опоры. Эта деревянная основа монтируется напрямую к базовому потолку или к потолочным балкам. Естественно, способы монтажа нужно выбирать наиболее надежные – длинные, крепкие дюбели. Осложняется установка такой конструкции, если потолочные балки имеют разную толщину. Деревянные брусья каркаса для подвесного потолка устанавливаются на расстоянии 40 см друг от друга, затем можно приступать к креплению потолочных панелей.
Чтобы не осуществлять монтаж подвесного потолка непосредственно на базовую основу, делают небольшой отступ с помощью вертикальных балок. Для этого необходимо также установить деревянные брусья на потолке с шагом 40 см. Далее делают точную разметку – на какой высоте будет находится подвесной потолок. Для этого отмеряют нужную высоту от пола и делают отметки по всему периметру комнаты. Это служит основой для монтажа конструкции каркаса подвесного потолка.
После нанесения разметки, можно устанавливать вертикальные бруски необходимой длины для крепления потолочных панелей. Вертикальные бруски крепятся к основным брусьям каркаса. Изоляционные плиты обычно имеют ширину 60 см. Поэтому, если разместить вертикальные бруски на расстоянии 60 см друг от друга, изоляционные плиты точно войдут между ними и не придется обрезать их края.
Монтаж опор также необходимо начинать с точной разметки всех размеров. Для этого с помощью помощью шнура и строительного уровня сделайте отметки расположения настенных опор на стене. Профессиональные строительные бригады используют для этого лазерный уровень, но при размеренном подходе и с помощью строительного уровня можно получить точную разметку.
Далее – расположите нижнюю часть каркаса точно выровняв ее по горизонтали. С помощью шурупов и дюбелей установите по разметке настенные опоры, а затем к нижней части вертикальных брусков прикрепите несущие брусья каркаса. Следите за тем, чтобы несущие брусья были установлены на одинаковой высоте.
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Когда прочно установлены несущие брусья, можно приступить к следующему этапу работ. Изоляционные плиты должны быть уложены ровным слоем на брусья несущей конструкции. Если вертикальные бруски были установлены с шагом в 60 см, то стандартные изоляционные плиты можно уложить без подрезки. Для обеспечения хорошей сплошной изоляции обязательно нужно проложить материал и между вертикальными брусками основы. Работа с изоляционными материалами должна проводится с нужным уровнем защиты: в респираторе, специальной одежде, защитных очках и перчатках.
Первая потолочная панель устанавливается с левой стороны у стены и крепится 25 мм шурупами для гипсокартона с шагом 20 см. Между панелью и стеной необходимо оставить 8 мм зазор для компенсации теплового расширения. Этот зазор впоследствии закроется плинтусом. Вторая панель устанавливается так, чтобы ее короткая сторона примыкала к короткой стороне первой панели, при этом следующая панель должна примыкать к длинной стороне.
В конце ряда замерьте необходимую длину последней панели. Обрежьте последнюю панель ряда, как необходимо. Оставшийся отрезок панели устанавливается в начале следующего ряда. Если следовать этому принципу в последующих рядах, то законченный потолок будет иметь симметричный вид. Для того, чтобы обрезать панель, строительным ножом сделайте прорез с лицевой стороны и затем разломите панель, использовав в качестве опоры деревянный брусок или планку. После этого разрежьте слой картона с другой стороны панели.
Перед заделкой швы необходимо очистить от грязи и пыли. С помощью шпателя заполните швы пастой для заделки швов. Дайте шву высохнуть в течение 24 часов, после чего нанесите второй слой, если необходимо, и после высыхания отшлифуйте шкуркой. Для предотвращения растрескивания швов со временем их можно упрочить гибкой армированной сеткой и строительным раствором.
Для того, чтобы аккуратно закрыть стыки между подвесным потолком и стенами, установите потолочный плинтус, прикрепив его с помощью строительного клея. Нанесите клей на плинтус точечно, приложите плинтус к стене и сразу же отлепите его. Дайте клею подсохнуть в течение 5 минут и затем опять установите плинтус на место, прижав его к поверхности. Для того, чтобы углы выглядели аккуратно, лучше делать срез плинтуса под углом 45°.