​Пошаговая инструкция по установке подвесного потолка

Монтаж опор также необходимо начинать с точной разметки всех размеров. Для этого с помощью помощью шнура и строительного уровня сделайте отметки расположения настенных опор на стене. Профессиональные строительные бригады используют для этого лазерный уровень, но при размеренном подходе и с помощью строительного уровня можно получить точную разметку.

Далее – расположите нижнюю часть каркаса точно выровняв ее по горизонтали. С помощью шурупов и дюбелей установите по разметке настенные опоры, а затем к нижней части вертикальных брусков прикрепите несущие брусья каркаса. Следите за тем, чтобы несущие брусья были установлены на одинаковой высоте.