Яркие будни за городом

На страницах homify мы с большим удовольствием рассказываем читателям о небольших, но очень приятных проектах. Среди наших специалистов есть архитекторы и дизайнеры интерьера из Китая, Сингапура, Японии и Малайзии. В частности, одна из прошлых книг идей была посвящена реконструкции квартиры, которую реализовывали профессионалы из Южной Кореи. В этой статье мы расскажем о проекте, наиболее всего полюбившемся нашим корейским читателям, которые знают, как никто другой, что красота кроется в простых элементах, делающих работу специалистов поистине совершенной.

Корейцы любят минимализм в интерьере, а также, чтобы все подчинялось его идее: наполнение пространства воздухом и сохранение максимального свободного объема. Именно поэтому наш сегодняшний объект интереса — проект дома, наполненный яркими и амбициозными деталями, выражающими функциональность, а также современный стандарт красоты и уюта.