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Яркие будни за городом

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Lavori, 3d-arch 3d-arch Дома в стиле модерн
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На страницах homify мы с большим удовольствием рассказываем читателям о небольших, но очень приятных проектах. Среди наших специалистов есть архитекторы и дизайнеры интерьера из Китая, Сингапура, Японии и Малайзии. В частности, одна из прошлых книг идей была посвящена реконструкции квартиры, которую реализовывали профессионалы из Южной Кореи. В этой статье мы расскажем о проекте, наиболее всего полюбившемся нашим корейским читателям, которые знают, как никто другой, что красота кроется в простых элементах, делающих работу специалистов поистине совершенной.

Корейцы любят минимализм в интерьере, а также, чтобы все подчинялось его идее: наполнение пространства воздухом и сохранение максимального свободного объема. Именно поэтому наш сегодняшний объект интереса — проект дома, наполненный яркими и амбициозными деталями, выражающими функциональность, а также современный стандарт красоты и уюта.

Дом для молодой семьи

Lavori, 3d-arch 3d-arch Дома в стиле модерн
3d-arch

Lavori

3d-arch
3d-arch
3d-arch

Как мы уже сказали, проект дома завоевал сердца наших корейских читателей, однако, представляют его авторы вовсе не из Азии, а из Европы. Знакомьтесь, это итальянцы – архитекторы студии 3D-ARCH из Милана. Мы можем часами восхищаться компактностью и красотой постройки, но стоит сразу обратить внимание на центральную часть фасада: деревянная панель представляет собой две раздвижные створки, которые, при необходимости, смещаются и закрывают окна.

Пространственные задачи

Lavori, 3d-arch 3d-arch Гостиная в стиле модерн
3d-arch

Lavori

3d-arch
3d-arch
3d-arch

Как и полагается, минималистичный интерьер содержит лишь самое нужное, но при этом красота и эстетизм остаются неизменными. Представленный дизайн четко следуют данным принципам. Наличие в доме двух уровней сразу подсказывает нам деление его на зоны отдыха и приватную. На первом этаже размещены совмещенная с кухней гостиная, библиотека, санузел. На втором — спальня.

Продуманный дизайн

Lavori, 3d-arch 3d-arch Гостиная в стиле модерн
3d-arch

Lavori

3d-arch
3d-arch
3d-arch

Стремясь сделать пространство визуально больше, чем оно есть на самом деле, архитекторы старались избежать изолированности помещений и использовать минимальное количество межкомнатных перегородок. Впечатление легкости и воздушности достигнуто благодаря светлым тонам и контрастным сочетаниям. Черные акценты придают пространству графичность.

Несложные хитрости

Lavori, 3d-arch 3d-arch Гостиная в стиле модерн
3d-arch

Lavori

3d-arch
3d-arch
3d-arch

Компактные размеры кухни не предполагают использование массивной мебели. Предпочтение было отдано простым полочкам, вместо верхних шкафов. В качестве интересного решения можно отметить стеллаж, который визуально разграничивает пространство гостиной от кухонной и столовой зоны. Чтобы добиться стильных эффектов, пространство «выстроили» на контрасте цвета и фактур. Согласитесь, деревянная мебель помогает создать идеальный баланс в интерьере.

Величие в деталях

Lavori, 3d-arch 3d-arch Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
3d-arch

Lavori

3d-arch
3d-arch
3d-arch

Веселая, яркая, с искоркой здорового хулиганства — таковы первые впечатления от этого дома. Однако затем мы начинаем присматриваться к деталям. Авторы проекта умело связали архитектуру с интерьером, создав невероятно функциональную лестницу на второй этаж. Посмотрите, насколько деликатно «вписана» точечная подсветка ступеней, а также металлический поручень.

Сон в облаках

Lavori, 3d-arch 3d-arch Спальня в стиле модерн
3d-arch

Lavori

3d-arch
3d-arch
3d-arch

Второй уровень сделан приватным. Его отличает сдержанный стиль оформления и мебелировки. В этом пространстве нет ничего, что могло бы отвлекать от основной задачи спальной комнаты — сна. Совершенно очевидно, что этот коттедж предполагает спокойный и размеренный образ жизни всех его жителей.

Проект дома европейской мечты
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