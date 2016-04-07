Страсти по ремонту: доступная переделка квартиры

Среди популярных восточных стилей в дизайне интерьера, особое место занимает неповторимый и загадочный корейский стиль. Нестандартные и креативные решения в, казалось бы, привычных предметах интерьера, создают удивительную гармонию традиционного стиля и современных трендов. Вот и сегодня нам предстоит путешествие в корейскую квартиру, над восстановлением которой трудилось сообщество дизайнеров интерьера.

Стоимость «обращения» из ретро в современное жилье – чуть менее 30 000 евро. Для Южной Кореи сумма не велика, поэтому проект можно считать примером работы специалистов, которые доказали, что для модернизации помещений отнюдь не обязательно использование экстравагантных и дорогих материалов. В целом, мы увидим незамысловатые метаморфозы, которые легко воплотить в жизнь и в наших небольших квартирах.