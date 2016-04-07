Страсти по ремонту: доступная переделка квартиры

Среди популярных восточных стилей в дизайне интерьера, особое место занимает неповторимый и загадочный корейский стиль. Нестандартные и креативные решения в, казалось бы, привычных предметах интерьера, создают удивительную гармонию традиционного стиля и современных трендов. Вот и сегодня нам предстоит путешествие в корейскую квартиру, над восстановлением которой трудилось сообщество дизайнеров интерьера.
Стоимость «обращения» из ретро в современное жилье – чуть менее 30 000 евро. Для Южной Кореи сумма не велика, поэтому проект можно считать примером работы специалистов, которые доказали, что для модернизации помещений отнюдь не обязательно использование экстравагантных и дорогих материалов. В целом, мы увидим незамысловатые метаморфозы, которые легко воплотить в жизнь и в наших небольших квартирах.
Совершенно очевидно, ушли в прошлое те времена, когда эту кухню можно было считать эталоном вкуса. Корейцы любят обои с подобным рисунком, а выбор цвета, порой, оказывается совершенно несовместимым ни с мебелью, ни с полом, ни с остальными предметами декора. Заметили ли вы в этом помещении окно?
В помещении были выровнены все поверхности: стены, пол, потолок. Обои заменили на более подходящую для кухни плитку кабанчик. Пол выложили керамогранитом под дерево. Кухонный гарнитур имеет гладкие поверхности, обладает неброской фурнитурой и не имеет лишних деталей. Верхние шкафы светлее нижних – это решение зрительно увеличивает высоту потолков и делает пространство более легким и воздушным. Наличие большого количества светильников стало необходимостью, в связи с отсутствием хорошего источника естественного освещения.
Перед нами зона прихожей. К сожалению, использование матового стекла не пошло помещению на пользу – она так и осталась плохо освещенной. Это пространство напоминает, скорее, платяной шкаф, где прячется вход в квартиру и гардероб.
Дизайнеры интерьера избавились от старых дверей, значительно расширив портал между прихожей и гостиной. Гардероб для верхней одежды остался на своем месте, а у противоположной стены появились дополнительные полочки: они могут использоваться для хранения обуви, разных мелочей или же как обычная скамейка.
Из прихожей мы прямиком попадаем в гостиную. В прежнем интерьере старый ламинат был местами поврежден и нуждался в замене. Темные широкие молдинги обычно помогают дизайнерам интерьера придать помещению атмосферу достатка или роскоши, однако в этом случае они лишь создали и подчеркнули настроение тревоги.
Интерьеры в Корее достаточно декоративны. В качестве украшения часто используются картины и панно из натурального шелка, живые растения или декор из дерева. Дизайнеры интерьера в этом проекте решили сделать выразительный акцент при помощи кирпичной стены. Действительно, она притягивает взгляд и заставляет задуматься о её красоте.
Кирпич, в отличие от гладкой оштукатуренной стены, всегда имеет свой характер и отлично сочетается с любым стилем: классическим, современным или смешанным. Фактура такой стены может быть оттенена различными способами, в том числе и при помощи краски. Одно из преимуществ представленного варианта заключается в том, что белый цвет увязывает воедино все архитектурные элементы: выступы, световой сценарий, перегородки. В результате декор становится более гармоничным.
Изношенный санузел создавал неблагоприятное впечатление, несмотря на то, что хозяева старались поддерживать в нем идеальную чистоту. В процессе ремонта потребовалось приложить немало усилий, чтобы избавиться от серьезной проблемы – черной плесени.
После ремонта санузел приобрел современные очертания. Ванная заменена душем без поддона. Таким образом, слив был создан в полу комнаты. Дизайнеры отказались от полочек для хранения в пользу функционального и вместительного шкафа из дерева. Этот материал придает помещению более уютный и законченный вид.