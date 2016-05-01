Подушки для здорового сна: как выбирать?

Первое, что стоит отметить – не бывает правильных и неправильных подушек, есть неверно подобранные подушки. Каждый человек индивидуален, и то, что подойдет одному, для второго может оказаться неприемлемым. Главная задача подушки — поддерживать шейные позвонки во время сна в естественном положении, чтобы мышцы верхней части спины и шеи, весь позвоночник могли расслабиться и отдохнуть, а кровоснабжение мозга было полноценным.

Выбор правильной подушки очень важен ещё и потому, что человек проводит во сне треть своей жизни. Здоровый и регулярный сон помогают нам не только отдыхать, но и укреплять иммунитет, восполнять силы, сохранять молодость и здоровый цвет лица.

Подушки отличаются между собой формой, высотой, жесткостью и типом наполнителя. При подборе этих параметров нужно руководствоваться такими факторами как пол, возраст, ширина плеча, предпочитаемая поза во время сна, жесткость матраса.