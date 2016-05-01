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Подушки для здорового сна: как выбирать?

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Спальня в стиле артдеко., Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Спальная комната Аксессуары и декор
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Первое, что стоит отметить – не бывает правильных и неправильных подушек, есть неверно подобранные подушки. Каждый человек индивидуален, и то, что подойдет одному, для второго может оказаться неприемлемым. Главная задача подушки — поддерживать шейные позвонки во время сна в естественном положении, чтобы мышцы верхней части спины и шеи, весь позвоночник могли расслабиться и отдохнуть, а кровоснабжение мозга было полноценным.

Выбор правильной подушки очень важен ещё и потому, что человек проводит во сне треть своей жизни. Здоровый и регулярный сон помогают нам не только отдыхать, но и укреплять иммунитет, восполнять силы, сохранять молодость и здоровый цвет лица.

Подушки отличаются между собой формой, высотой, жесткостью и типом наполнителя. При подборе этих параметров нужно руководствоваться такими факторами как пол, возраст, ширина плеча, предпочитаемая поза во время сна, жесткость матраса. 

Определяемся с размером

Настенное зеркало "Зарин", IFdecor IFdecor Спальная комната Аксессуары и декор
IFdecor

Настенное зеркало Зарин

IFdecor
IFdecor
IFdecor

Современные подушки имеют обычно стандартный размер: длина от 40 до 80 см, ширина от 30 до 50 см. Бывают, конечно же, подушки нестандартной длины и ширины. Главное, длина подушки не должна превышать ширину матраца. Высота подушки должна соответствовать ширине вашего плеча. Но учтите, что многие наполнители со временем слеживаются, скатываются, и порой, купив большую подушку, вы заметите, что через пару месяцев она уже недостаточно высока для вас.

Выбираем наполнитель

Kissen, s.wert design s.wert design ГостинаяАксессуары и декорации Хлопок Серый
s.wert design

s.wert design
s.wert design
s.wert design

Наполнитель и материал подушки – это наиболее важный параметр, на который следует обратить внимание при ее выборе. Именно от их свойств в полной мере зависит поддерживающая способность подушки, а также способность обеспечивать правильное положение вашего позвоночника во время сна.

Самыми качественными наполнителями считаются латекс, ортопедическая пена, пена с памятью формы. Именно они обеспечивают хорошую поддержку головы и имеют отличные эксплуатационные характеристики более продолжительное время.

Подушки из пуха, пера, гречневой лузги, синтепона и других мягких наполнителей в меньшей степени поддерживают шейный отдел позвоночника, так как имеют свойство сминаться. Кроме того, такие подушки рекомендуется менять 1 раз в полгода, так как в них могут образовываться аллергены и болезнетворные организмы.

Отметим, что некоторые виды подушек обладают ещё и целебными свойствами. Например, подушки, наполненные стружкой кедра, подходят тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями дыхательных путей, потому что такой наполнитель выделяет целительные фитонциды.

Подушки, наполненные скорлупой ореха и шелухой кедровой шишки, помогают поддерживать в норме артериальное давление. Также существуют подушки с травами, которые могут стать помощниками в лечении бессонницы, головной боли, переутомления и депрессии.

Высота подушки

Hotel em Óbidos, Escolha Viva, Lda Escolha Viva, Lda Спальная комната Аксессуары и декор
Escolha Viva, Lda

Escolha Viva, Lda
Escolha Viva, Lda
Escolha Viva, Lda

Если вы предпочитаете спать на боку, высота подушки должна соответствовать ширине плеча. Чтобы узнать ширину своего плеча, с помощью линейки или сантиметровой ленты нужно измерить отрезок от точки основания шеи до плечевой точки. 

Если человек спит на спине или на животе, ему нужна более низкая подушка, чем при сне на боку. Также подушка для мужчины должна быть более высокой, чем для женщины. 

Для сна на спине подойдут подушки высотой 8-10см. Тем, кто предпочитает спать на спине и на боку, рекомендуются подушки высотой от 10-13см. Для тех, кто любит спать на боку подойдут подушки высотой от 10-14см. Если вы спите на животе, выбирайте самые низкие модели от 6 до 8 см. 

Если матрас мягкий, то подушка должна быть более низкой, чем при сне на более твердой поверхности.

​Жесткость подушки

Спальня в стиле артдеко. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Спальная комната Аксессуары и декор
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Спальня в стиле артдеко.

Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Жёсткость подушки также определяется позой во время сна. Тем, кто привык спать на боку, нужна жёсткая подушка, хорошо поддерживающая голову и шею. Людям, которым удобнее спать на спине, можно выбрать подушку средней жёсткости, а любителям спать на животе нужна подушка помягче.

Форма имеет значение

Avangard Yatak Odası, Cg Artist ibrahim ethem kısacık Cg Artist ibrahim ethem kısacık Спальная комната Аксессуары и декор
Cg Artist ibrahim ethem kısacık

Cg Artist ibrahim ethem kısacık
Cg Artist ibrahim ethem kısacık
Cg Artist ibrahim ethem kısacık

Подушки могут иметь классическую форму, то есть прямоугольную/квадратную или так называемую анатомическую форму – с подшейными валиками. Если вы спите на боку, вам подойдет подушка с валиками разной высоты, если на спине – классическая форма. Квадратные подушки давно остались в прошлом. Специалисты-ортопеды в 1 голос заявляют, что подушка не должна попадать под плечи. Она должна поддерживать голову и шейный отдел.

Общие рекомендации по выбору правильной подушки

Kissen, s.wert design s.wert design ГостинаяАксессуары и декорации Хлопок Черный
s.wert design

s.wert design
s.wert design
s.wert design

- Обязательно протестируйте подушку, полежите на ней, убедитесь, что высота, жесткость, форма вам подходят. 

- Обратите внимание на качество швов: чтобы наполнитель не высыпался наружу, стежки должны быть частыми. 

- Обратите внимание на чехол подушки: он должен быть изготовлен из натуральных шелка или хлопка высокого качества. 

- Отдавайте предпочтение подушкам, чехол которых имеет замок-молнию: вы сможете регулировать высоту и жесткость подушки, убрав лишний наполнитель. К тому же, доступ к наполнителю облегчит его просушку, чистку, замену. 

- Обнюхайте вашу избранницу. Подушка с синтетическими наполнителями не должна иметь неприятный и резкий запах. Не секрет, что производители попадаются не всегда добросовестные, такие могут использовать для производства наполнителя вредные материалы (к сожалению, они могут совсем не пахнуть). Покупая подушку с натуральным наполнителем, также не стесняйтесь ее обнюхать, плохой запах может говорить о некачественном сырье. 

Купив новую подушку, вполне возможно вы будете испытывать какое-то время дискомфорт. Необязательно сразу делать вывод, что она вам не подходит. Чтобы организм привык к новым условиям, на подушке нужно поспать хотя бы три ночи. 

Стирка подушек

Country Yatak Odası, Cg Artist ibrahim ethem kısacık Cg Artist ibrahim ethem kısacık Спальная комната Аксессуары и декор
Cg Artist ibrahim ethem kısacık

Cg Artist ibrahim ethem kısacık
Cg Artist ibrahim ethem kısacık
Cg Artist ibrahim ethem kısacık

Перед тем, как стирать подушку обязательно сверьтесь с товарным ярлычком, где описан способ ухода за изделием. Большинство пуховых, перьевых и шелковых подушек стирать нельзя. Для них допустима только сухая чистка, а также регулярное проветривание на свежем воздухе (избегая попадания прямых солнечных лучей). Если производителем допускается стирка таких подушек, то об этом обязательно будет упомянуто на ярлычке подушки. 

Синтетические, бамбуковые, хлопковые, а также другие подушки с растительными наполнителями можно стирать в стиральной машине в режиме деликатной стирке по мере необходимости. Подушки из шерсти бывают двух видов: подушка в чехле из открытой шерсти и подушка в стеганом чехле (наполнитель чехла – шерсть). Чехлы из открытой шерсти допускают только ручную стирку с использованием специального жидкого моющего средства, которое содержит ланолин. Но после стирки пушистая наволочка подушки, к сожалению, потеряет свой первоначальный внешний вид. Подушки с шерстяным стеганым чехлом могут стираться в стиральной машине также как и синтетические. 

Вставки ортопедических подушек с эффектом памяти стирать запрещено, т.к. разрушается структура материала, из которого изготовлена подушка и безвозвратно теряется эффект памяти. Но зато можно стирать хлопковые чехлы, которые одеваются на такие подушки.

Надеемся, эта статья поможет вам выбрать подушку для сна, чтобы она устроила вас по высоте, жесткости, форме и безопасности. Правильная подушка должна дарить ночью комфорт и способствовать отдыху.

До и После: Из ретро-квартиры в стильную трешку!

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