До и После: Как оформлялся пентхаус на крыше

Этот фантастический проект сеульского пентхауса удивит и откроет новые горизонты как в дизайне интерьера, так и по части планировки квартиры, которую вы увидите в конце статьи.
Студия DESIGN A3 взялась за этот проект редизайна квартиры для семьи из 4-х человек – супружеской пары, сына и дочери, а также их большой собаки, которой тоже нашлось потрясающее место для жизни в этом доме!
Этот дом построен более 30-ти лет назад и нуждался в полном редизайне по современным меркам. Стены, потолок, пол, а также окна и двери были заменены на актуальные вариации для новой жизни.
Отличные стартовые условия и профессионализм дизайнера позволили сделать из этой ретро-квартиры (хоть и с потрясающими видами на горные пики) очень модное жилье.
В этой гостиной мы видим полную замену отдели, а слева подобие зимнего сада – столовая группа может быть с четырех сторон закрыта стеклянными дверьми, если на улице плохая погода.
До перепланировки вход на эту кухню осуществлялся только через гостиную и террасу, что могло доставить немалые неудобства хозяйке.
После мы видим шикарно организованную барную стойку, снос более половины ограждающей перегородки между кухней и коридором, а также гораздо более продуманную подсветку.
На этой фотографии можно увидеть, что потрясающие виды из окна – не единственная позитивная часть покупки квартиры в этом доме. Высокие потолки, просторные коридоры и террасы очень важны для комфортной жизни в мегаполисе.
На заднем плане, в конце коридора, вы можете увидеть дверь на террасу – на ней стоит будка для любимой собаки. Так как огромная терраса опоясывает пентхаус с трех сторон, для собаки была выделена особая зона – более 15 кв. метров на свежем воздухе, с навесом, домиком, мисками и поилкой, а также игровой площадкой!
Очень маленькие по площади детские комнаты – традиционная часть любой корейской квартиры, но здесь они дополнены дверьми-слайдерами на шикарную террасу с красивым видом из окна.
Комната площадью около 7,5 кв. метров тоже может быть стильной! Помогают в этом приятные кофейные оттенки, новая отделка и остекление в пол, о создании которого вы можете подумать и в контексте ремонта своей собственной квартиры.
Простором отличается главная спальня родителей, которая выходит дверьми-слайдерами на не менее просторную террасу! Здесь серый и довольно старый ретро-ремонт подлежал полной замене.
С помощью качественного текстиля, приятных медовых оттенков и стильного исполнения в этой комнате удалось создать очень уютное настроение супружеской резиденции.
Фотография, сделанная зимой, отлично показывает возможности террасы – шикарный вид на город и горные пики!
После редизайна терраса превратилась в традиционный азиатский садик камней – здесь декоративные деревья совмещаются с деревянными террасами, камнем, а также зонами отдыха (двумя с этой стороны квартиры).
В планировке квартиры тоже есть пара очень интересных моментов. Например, на входе в квартиру нам открывается шикарный вид на гостевой холл с панорамными окнами на террасу – очень стильное решение для презентабельных апартаментов. Площадь террас, которая составляет более 55 кв. метров, очень эргономично распределена между комнатами. Мастер-сьют родителей имеет собственную ванную комнату и гардеробную, плюс к модулям хранения с зеркальной отделкой в самой спальне. Красиво расположены и детские, не имеющие общих стен и получившие полную приватность.
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— До и После: 10 проектов редизайна гостиной;