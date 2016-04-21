До и После: Как оформлялся пентхаус на крыше

Этот фантастический проект сеульского пентхауса удивит и откроет новые горизонты как в дизайне интерьера, так и по части планировки квартиры, которую вы увидите в конце статьи.

Студия DESIGN A3 взялась за этот проект редизайна квартиры для семьи из 4-х человек – супружеской пары, сына и дочери, а также их большой собаки, которой тоже нашлось потрясающее место для жизни в этом доме!

Этот дом построен более 30-ти лет назад и нуждался в полном редизайне по современным меркам. Стены, потолок, пол, а также окна и двери были заменены на актуальные вариации для новой жизни.