Проект дачного домика из сруба

Симпатичный, экологичный домик из сруба, подходящий даже для большой семьи, сможет доказать вам, что доступные варианты строительства комфортабельного формата существуют!

Этот милый и компактный домик может быть прекрасным прототипом и для вашего проекта строительства дачи, так как его планировка и оформление практически гениальны!

Авторы данного проекта, архитекторы из студии BIURO PROJEKTOWE MTM STYL, ввели ориентировочную стоимость строительства в 1,8 млн. рублей, что для Польши является потрясающим показателем! Конечно же, в аналогичном проекте другой фирмы в России вам стоит ожидать совершенно иную итоговую цифру, одна разница в заработной плате позволяет думать о более бюджетной концепции.

Но что еще более интересно – площадь этой дачи равняется всего лишь 55 кв. метрам! По сути, это самый маленький четырехкомнатный дом, который вы когда-либо видели! Хотите узнать о нем побольше?