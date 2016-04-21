Проект дачного домика из сруба

Симпатичный, экологичный домик из сруба, подходящий даже для большой семьи, сможет доказать вам, что доступные варианты строительства комфортабельного формата существуют!
Этот милый и компактный домик может быть прекрасным прототипом и для вашего проекта строительства дачи, так как его планировка и оформление практически гениальны!
Авторы данного проекта, архитекторы из студии BIURO PROJEKTOWE MTM STYL, ввели ориентировочную стоимость строительства в 1,8 млн. рублей, что для Польши является потрясающим показателем! Конечно же, в аналогичном проекте другой фирмы в России вам стоит ожидать совершенно иную итоговую цифру, одна разница в заработной плате позволяет думать о более бюджетной концепции.
Но что еще более интересно – площадь этой дачи равняется всего лишь 55 кв. метрам! По сути, это самый маленький четырехкомнатный дом, который вы когда-либо видели! Хотите узнать о нем побольше?
Стильный проект на основе строительства из сруба может стать прекрасным решением для летнего домика. Стиль кантри, как никакой другой, подходит для оформления летнего домика в провинции. Правда, он лучше всего смотрится на фоне зелени – леса, холмов, полян, озера и реки, тогда как для горной или прибрежной морской местности лучше подойдут минимализм и коастал.
Дизайн экстерьера этого дома основан на покраске сруба в рыжеватый оттенок, а также оформлении террасы в стиле кантри. Террасу обрамляет симпатичная клумба из декоративных многолетников, а цвет крыши подобран под цвет сруба, как и декоративная каменная отделка цоколя и дымохода.
При выборе проекта дачи в первую очередь стоит подумать о количестве членов семьи, что будут ночевать или даже жить здесь в летнее время. Для комнаты родителей стоит учесть расположение двуспальной кровати заранее, особенно, если вы выбираете компактные проекты, как этот. В таком случае, для главной спальни вам понадобится комната от 8,5 кв. метров, для детских – от 7 кв. метров. Очень важно, чтобы в каждой комнате, как в этом проекте, было окно. Здесь у главной спальни на втором этаже есть даже балкон.
Также очень важна кухонная зона. Удобно, если она будет обособленной, даже если ниша или комната совсем маленькая. Не стоит совмещать ее с гостиной так, что одна стена сразу становится и местом для расположения гарнитура, и тумбы под TV или дивана.
Также обязательно проверьте площадь дополнительных помещений. Иногда прихожая не оставляет места для тумбы под обувь и инвентаря, что очень неудобно. В этом проекте прихожая имеет достаточную площадь – 5 кв. метров, а также пространство под лестницей для организации хранения обуви, одежды и различных мелочей.
И конечно же, дача не может считаться полноценной без места отдыха на свежем воздухе – терраса или беседка здесь просто необходимы!
55 кв. метров – не так мало, как кажется на первый взгляд! На этой даче, например, есть три спальни (!) (8, 8,5 и 6,6 кв. метров), которые могут разместить максимум 6 человек. Например, в двух детских вы можете поставить двухярусные кровати с тумбочками и комодом – идеально для летнего проживания!
Площадь гостиной – 16 кв. метров, кухни – 4,5 кв. метра, душевой – 3,5 кв. метра. Также в доме есть терраса и лестничный холл (5 кв. метров). Оформление в интерьерах – декоративные акценты в стиле кантри, деревянная лестница и мебель, а также полный комплект для ванной комнаты – душевая, унитаз, раковина и сантехника.
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