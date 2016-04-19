​Дом, который стоит своих денег

Гениально простой коттедж – это не просто прямоугольное здание со стандартной отделкой и окнами. Это дом, который построен по всем модным правилам в дизайне и архитектуре. Сегодня мы представим вам именно такой коттедж от студии BIURO PROJEKTOWE MTMSTYL, которая занимается строительством именно семейных коттеджей.
Идиллия пригорода – вполне реально существующая традиция жизни за городом, вдали от шума и с красивыми видами из окон. Именно так можно вырастить здоровое поколение, которое знает цену приватности, чистому воздуху, обыденным мелочам и любит природу.
Всего пара современных нововведений и обычный коттедж может стать лакомым кусочком! Стильные окна под древесину ореха, крыльцо с колонной, просторный гараж и красивый ландшафтный дизайн – что еще нужно для приятной и размеренной жизни?
Такой коттедж хорош не только для того, чтобы вырастить детей, но и для собственной пенсии. Кажется, в нем все учтено и максимально комфортабельно. Этот дом даже опережает свое время и еще не скоро выйдет из моды.
На этой фотографии вы видите просторную террасу и веранду с колонной с видом на задний дворик. Справа – два блока окон в пол с выходом на террасу для двух главных спален в доме.
Метод строительства: газосиликатный блок SOLBET, два слоя + утепление вспененным полистиролом.
Общая площадь: 128,5 кв. метров, 3 спальни.
По оценкам специалистов-проектировщиков с польскими ценами на работу, материалы и все остальное строительство такого дома обойдется в 5,8 млн рублей*.
Солнечная гостиная – залог приятной жизни в пригороде! Именно обилие солнца и простор позволяют отдыхать и наслаждаться каждой минутой семейного досуга.
С одной стороны мы найдем просторный диван с креслом, с другой – TV, с третьей – камин. Добавьте сюда коллекцию семейных фотографий, окна в пол с дверью на террасу и то, что этот дом является абсолютно новым!
В доме три спальни, одна из которых является главным мастер-сьютом (17 кв. метров) с гардеробной (ок. 4,5 кв. метров) и собственной ванной комнатой (ок. 4,5 кв. метров). Две детские (14 и 11,5 кв. метров) имеют собственную ванную комнату (5,5 кв. метров) плюс к гостевой туалетной комнате.
Площадь просторной гостиной со столовой составляет 33 кв.метра, кухни – 9,5 кв.метров. Также при кухне вы найдете маленькую кладовую в 3 кв. метра, рядом на плане – тамбур в 5,5 кв. метров и котельную (6 кв. метров).
В проекте предусмотрен гараж на два автомобиля (32 кв. метров) и просторные террасы.
Стильная кухня со встроенной бытовой техникой, отсутствием ручек, незаметной вытяжкой и раковиной возле окна – мечта современной хозяйки!
В главной спальне родителей есть собственная гардеробная и ванная комната (4,5 и 4 кв. метра), да и сама она является достаточно просторной (16,5 кв. метров).
Стильная и солнечная детская комната находится рядом с главным мастер-сьютом и тоже имеет доступ на террасу. В ней белая мебель на мятном фоне смотрится просто потрясающе!
Шикарная детская – мечта не только для ребенка, но и для родителей. Имея прекрасную детскую, ты чувствуешь, что выполнил свой отцовский долг.
Просторная ванная комната смотрится глянцевой из-за отделки белого цвета и нового типа плитки со специальным лаковым слоем. Шикарная столешница, которая занимает пространство с двух сторон от раковины, позволяет с комфортом использовать даже маленькую комнату (5,5 кв. метров).
*Оглашенная цена не является публичной офертой или предложением о продаже недвижимости и является ориентировочной оценкой для потенциальных покупателей. Для уточнения суммы стоит обращаться к студии-проектировщику напрямую.
Для тех, кто любит отдыхать на природе: