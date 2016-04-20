До и После: Новая жизнь для квартиры в 30 кв. метров

Следует также отметить, что эта квартира стала вовсе не жилой студией для молодой пары или студента, а… кулинарной школой! Именно здесь, за столом, проводятся уроки и лекции, дегустации и готовятся десерты и блюда, названия которых вы даже не слышали.

Современные кулинарные школы и другие места для дополнительного образования, развития хобби и ремесел – потрясающая веха в дизайне интерьера, который взял лучшее из обоих типов оформления – общественного и приватного. Обычно в таких студиях мы найдем очень сильно выраженную, колоритную атмосферу. Поэтому для их оформления так часто используются стили лофт, индастриал, американский винтаж, этнический шик, коастал и другие. Часто можно найти и творческие мастерские, оформленные в скандинавском стиле.

Кроме того, эта квартира – прекрасный пример того, что не стоит бояться экспериментировать с различными стилями в интерьере маленького пространства. Если вы любите определенный стиль, наверняка вам понравится и его воплощение в самой компактной манере.

Кстати, стиль бразильяно идеально подходит для экспериментов в малогабаритных квартирах – от 30 до 50 кв. метров. Он умеет красиво спрятать системы хранения, организовать дополнительную спальню и приукрасить даже самый маленький уголок.