До и После: Новая жизнь для квартиры в 30 кв. метров

Оригинальный редизайн и новая отделка для этой очень старой однокомнатной квартиры казались неизбежным делом. Купленная из-за своей безумно приятной цены, она преобразилась так, как прошлые владельцы даже не мечтали.
Авторы проекта – студия 株式会社SHOEI –организовали в этой студии особенную атмосферу. Благодаря визуальным приемам и современному подходу к выбору мебели и материалов, квартиру стало просто не узнать!
Маленькая ретро-кухня с раковиной и газовой конфоркой была чьим-то постоянным местом для кулинарии на протяжении нескольких десятков лет. Новый владелец решил кардинально изменить подход к планировке кухни и интерьеру.
Как вы видите на фотографии выше, эта однокомнатная квартира имеет весьма необычную планировку – кухня здесь совмещена с прихожей и не имеет настоящего окна, а жилая комната находится рядом.
Оригинальный стиль этнический шик в дизайне интерьера понравится тем, кто ищет колоритный и современный вариант интерьера с капелькой экстравагантности. В данном случае стальная кухня выбрана для предельной практичности и ради поддержания модного тренда.
Следует также отметить, что эта квартира стала вовсе не жилой студией для молодой пары или студента, а… кулинарной школой! Именно здесь, за столом, проводятся уроки и лекции, дегустации и готовятся десерты и блюда, названия которых вы даже не слышали.
Современные кулинарные школы и другие места для дополнительного образования, развития хобби и ремесел – потрясающая веха в дизайне интерьера, который взял лучшее из обоих типов оформления – общественного и приватного. Обычно в таких студиях мы найдем очень сильно выраженную, колоритную атмосферу. Поэтому для их оформления так часто используются стили лофт, индастриал, американский винтаж, этнический шик, коастал и другие. Часто можно найти и творческие мастерские, оформленные в скандинавском стиле.
Кроме того, эта квартира – прекрасный пример того, что не стоит бояться экспериментировать с различными стилями в интерьере маленького пространства. Если вы любите определенный стиль, наверняка вам понравится и его воплощение в самой компактной манере.
Кстати, стиль бразильяно идеально подходит для экспериментов в малогабаритных квартирах – от 30 до 50 кв. метров. Он умеет красиво спрятать системы хранения, организовать дополнительную спальню и приукрасить даже самый маленький уголок.
Бюджетная отделка ванной комнаты выбрана именно из-за минимального стартового капитала. Новый бизнес – это всегда компромисс между тем, что вы хотите сделать в итоге, и сегодняшним маленьким шагом в направлении вашей мечты.
Здесь, в этой квартире площадью всего лишь в 30 кв. метров, скоро начнется настоящее веселье и забурлит жизнь. И все благодаря тому, что для многих заведений не обязательно покупать офис на главной улице по цене, обычно в три-пять раз превышающую за аналогичную площадь в обычном доме. Такие творческие мастерские обычно находят через интернет или знакомых, поэтому для них не нужен рекламный баннер и выход на оживленную прогулочную аллею.
Если вас интересуют подобные проекты офисов, галерей, мастерских, ресторанов, баров и отелей, напишите нам об этом, и мы обязательно прислушаемся к вашему мнению.
Для тех, кто собирает коллекции Книг Идей:
— До и После: 10 проектов редизайна гостиной;