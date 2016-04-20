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Глянцевый домик русской мечты

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
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Этот симпатичный коттедж от польской студии BIURO PROJEKTOWE MTM STYL обещает показать вам образ жизни, которого вы заслуживаете! Если в ваших мечтах вы имеете золотистого ретривера, по воскресеньям косите собственный газон, наслаждаясь звонким смехом детей на заднем дворике, тогда обязательно посмотрите на этот проект дома, который создан как раз для такой жизни!

Он уже адаптирован под климатические условия средней полосы и маленький бюджет. Экономность в нем граничит с гениальностью, а выбранные решения смотрятся роскошно даже при практически минимальном бюджете!

Такой дом – со столь просторными комнатами, удобной планировкой, стильными решениями в остеклении – еще никогда не стоил так дешево!

​Образ жизни мечты

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В этом доме сочетается комфортабельность и изысканность в очень непринужденной манере. Серо-шоколадная цветовая гамма для дизайна фасадов и интерьеров является одной из самых модных для коттеджей в стиле модерн. В таком доме можно наслаждаться жизнью в стиле современных лондонских апартаментов или роскошной испанской виллы.

Кроме того, в проекте предусмотрена очень практичная крыша для климата с большими снегопадами, полноценный забор для обычного европейского пригорода, гараж и стильная терраса с видом на задний дворик. Проект подходит под стандартные участки ИЖС от 6-ти соток и может быть реализован с практически любым вариантом оформления фасадов.

А еще одна очень важная деталь – количество спален в этом проекте! А их, вы не поверите, в доме целых 6! Здесь хватит места не только для трех детских и главной спальни, но и для кабинета или гостевой спальни. Общая площадь дома при этом – 215 кв. метров.

​Дизайн интерьера

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Внутри вас ожидают стильные интерьеры в кофейной палитре – красивые, лаконичные и сдержанные. В них чувствуется образ традиционного коттеджа, что позволяет создать уютную атмосферу с первых дней жизни в новом доме.

​Дизайн кухни

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Шикарная глянцевая кухня с островом и большим окном – мечта почти любой хозяйки! Здесь нашлось место и для декора, и для встроенной вечерней подсветки, и даже для специального модуля для мелкой бытовой техники.

​Планировка и площадь

homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
homify

homify
homify
homify

Просторная гостиная рассчитана на большую семью и имеет зону парадной столовой на 8 персон. Общая площадь этой шикарной комнаты – 34 кв. метра. А рядом с ней на первом этаже находятся кухня (11,5 кв. метров) и кладовая (3,5 кв. метра).

Спальни на первом этаже имеют площадь в 20, 16 и 11 кв. метров. Спальни на втором – 21, 18 и 17 кв. метров. Ванные комнаты – 5,6 и 8,5 кв. метров.

В проекте также предусмотрен гараж на два автомобиля, отдельная котельная (7 кв. метров) и тамбур для мест с холодным климатом.

Стоимость такого дома при строительства данной фирмой в Польше составляет около 7,35 млн. рублей*. Данная цена включает в себя все строительные работы, включая оформление фасада, окна, двери и внутреннюю отделку, но не рассчитана на мебель и дизайн интерьера.

Кстати, у этой студии есть похожий проект без мансардного этажа, который имеет площадь всего лишь в 133 кв. метра и три спальни, что может стать еще более бюджетной альтернативой. Стоимость подобного строения фирмой оценивается в 5,4 млн. рублей*. Найти данный проект «Aksamit» вы можете на сайте студии BIURO PROJEKTOWE MTM STYL, пройдя по ссылке на личной странице портфолио на homify.

*Данная цена не является публичной офертой и предоставлена лишь для ознакомления. Точную стоимость строительства стоит уточнять у фирмы-проектировщика.

Для тех, кто любит отдыхать на природе:

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