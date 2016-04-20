Глянцевый домик русской мечты

Этот симпатичный коттедж от польской студии BIURO PROJEKTOWE MTM STYL обещает показать вам образ жизни, которого вы заслуживаете! Если в ваших мечтах вы имеете золотистого ретривера, по воскресеньям косите собственный газон, наслаждаясь звонким смехом детей на заднем дворике, тогда обязательно посмотрите на этот проект дома, который создан как раз для такой жизни!

Он уже адаптирован под климатические условия средней полосы и маленький бюджет. Экономность в нем граничит с гениальностью, а выбранные решения смотрятся роскошно даже при практически минимальном бюджете!

Такой дом – со столь просторными комнатами, удобной планировкой, стильными решениями в остеклении – еще никогда не стоил так дешево!