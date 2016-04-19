Дачный домик во всей красе

Специальная статья для тех, кто мечтает о даче из сруба, покажет такой домик со всех сторон и расскажет, как оформить собственный в похожем стиле.
Самые популярные стили для дачи – прованс, кантри, шале и рустик, они являются прекрасным примером разнообразия эко-дизайна. Такие дачи чаще всего строятся из дерева и могут быть идеальным местом для летней жизни маленьких детей, привезенных из города.
Этот дачный домик построен из сруба по современной технологии и оформлен в стиле кантри. Теплый шоколадный оттенок покраски позволяет создавать очень вдохновляющие силуэты на фоне дома с помощью светлого текстиля и ярких цветов. Кроме того, этот дачный домик имеет шикарный балкон, как в стиле шале, большую террасу с навесом и площадку на заднем дворике для принятия солнечных ванн на шезлонгах и детских игр.
Вокруг дома – красивые рокарии, расположенные по особенной схеме. Вплотную к облицовке цоколя насыпается белый гравий. По краям он оформляется тротуарным заборчиком, а в середину добавляются крупные камни известняка, будто создающие подиум для сада камней. В сам сад засыпается хорошая почва, затем сверху идет посадка растений и засыпка мелкими разноцветными камнями для удержания влаги.
Сад камней – это особенная стилистика рокария, которая основывается на символизме. Здесь редко можно встретить ярко-цветущие растения, но много почвопокровных, мха, хвойных и маленьких кустиков, поддающихся формовке. Сад камней – азиатская традиция и может быть идеальным дополнением любого деревянного дома, включая постройки в стиле кантри, минимализм и другие.
Еще один симпатичный декоративный элемент – оформление окон в стиле шале с помощью красивых цветов. Темно-коричневые окна с расстекловкой, как в маленьком альпийском домике, дополнены занавесками, которые являются далеко не последней частью этого декоративного ансамбля. Кстати, цвет растений для оформления окон тоже очень важен – традиционно красные, белые, желтые и сиреневые, такие цветы взрываются сотней оттенков в сезон, когда хозяева особенно нуждаются в позитивной нотке в жизни.
На этой фотографии вы видите парадное крыльцо дома, над которым мы найдем такой же балкон, что и на заднем дворике, и небольшую веранду, но уже без навеса. Подъездная площадка оформлена тротуарной плиткой, а на ступеньках стоят кашпо. Очень по-европейски!
Отдельного внимания заслуживают и точеные посадки мелких кустарников. Данный ход вместе с мульчированием мелкими камнями смотрится очень современно и декоративно.
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Общая площадь дома: 85,5 кв. метров.
На первом этаже гостиная (28 кв. метров) и кухня (5 кв. метров), а также холл 10 кв. метров), тамбур (3,3 кв. метра) и ванная комната (3 кв. метра). На втором этаже две спальни (14 и 10,5 кв. метров) и душевая 2,66 кв. метра.
Приблизительная стоимость строительства такого дома от студии-проектировщика – 3,7 млн рублей*. Стоит учесть, что данная сумма является очень доступной для Польши – там, где и выполняются заказы данной фирмы.
*Данная информация не является публичной офертой. За консультацией по окончательной стоимости строительства вам стоит обратиться напрямую к студии-проектировщику.
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