Дачный домик во всей красе

Вокруг дома – красивые рокарии, расположенные по особенной схеме. Вплотную к облицовке цоколя насыпается белый гравий. По краям он оформляется тротуарным заборчиком, а в середину добавляются крупные камни известняка, будто создающие подиум для сада камней. В сам сад засыпается хорошая почва, затем сверху идет посадка растений и засыпка мелкими разноцветными камнями для удержания влаги.

Сад камней – это особенная стилистика рокария, которая основывается на символизме. Здесь редко можно встретить ярко-цветущие растения, но много почвопокровных, мха, хвойных и маленьких кустиков, поддающихся формовке. Сад камней – азиатская традиция и может быть идеальным дополнением любого деревянного дома, включая постройки в стиле кантри, минимализм и другие.

Еще один симпатичный декоративный элемент – оформление окон в стиле шале с помощью красивых цветов. Темно-коричневые окна с расстекловкой, как в маленьком альпийском домике, дополнены занавесками, которые являются далеко не последней частью этого декоративного ансамбля. Кстати, цвет растений для оформления окон тоже очень важен – традиционно красные, белые, желтые и сиреневые, такие цветы взрываются сотней оттенков в сезон, когда хозяева особенно нуждаются в позитивной нотке в жизни.