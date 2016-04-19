​До и После: Кухни, которые вас удивят!

В этой статье на реальных примерах мы покажем, как кухни, оформленные в разных стилях, полностью преображаются в современные, мульти-функциональные, практичные и очень удобные райские уголки для кулинарии!

За этими интерьерами кроются истории множества семей. В одной появилось пополнение, другая купила дом под отделку, а третьей досталась квартира в доме, которому более 60-ти лет! Посмотрим, что из этого всего получилось?