​До и После: Кухни, которые вас удивят!

В этой статье на реальных примерах мы покажем, как кухни, оформленные в разных стилях, полностью преображаются в современные, мульти-функциональные, практичные и очень удобные райские уголки для кулинарии!
За этими интерьерами кроются истории множества семей. В одной появилось пополнение, другая купила дом под отделку, а третьей досталась квартира в доме, которому более 60-ти лет! Посмотрим, что из этого всего получилось?
Стиль кантри является до сих пор самым популярным стилем для дизайна кухни. Именно такие интерьеры сейчас имеются у большинства, но время перемен неизбежно приближается и к вашей кухне, не правда ли?
Стиль кантри из-за своего сильного и волевого характера может вызывать в дальнейшем желание тотального, чистейшего минимализма или глянцевого модерна. Именно второй вариант преображения мы покажем вам в этой статье.
Присоединенная лоджия позволила этой кухне стать просторный, а новый, удивительно продуманный гарнитур, помог организовать кулинарный быт на новом уровне. Основная мебель для готовки была размещена вдоль стены, тогда как справа расположился кухонный остров и столовая.
Размер окон был уменьшен, что связано с солнечной стороной и очень теплым климатом в этой части Испании (Аликанте).
Эта ностальгичная кухня с оттенками ретро, неровной окраской стен и очень старой (несколько десятилетий) плиткой наверняка вызывает у многих желание ей заняться!
Пример этой французской кухни прекрасно показывает, что даже комната в старом доме может иметь роскошный интерьер.
Еще одна потрясающая история преображения кухни связана с объектом недвижимости, которому более 80-ти лет. Такие дома – не редкость в Западной Европе, и специалисты считают, что у них все еще есть шанс на вторую (или уже третью) жизнь!
Не только кухня, но и все остальные помещения в этой квартире были преобразованы в лаконичном стиле модерн. Новая мебель и техника, а также очень стильная отделка кофейных оттенков смотрится здесь очень красиво!
Эта кухня под отделку имеет достаточно высокие потолки, хорошее освещение и простор, которые позволили создать на этом месте прекрасный и солнечный интерьер!
Стильный минимализм в дизайне этой кухни выглядит очень люксово! Даже слегка футуристичная вытяжка подобрана точно под образ гарнитура!
Стильный минимализм в дизайне этой кухни выглядит очень люксово! Даже слегка футуристичная вытяжка подобрана точно под образ гарнитура!
Теперь в этом частном доме воцарилась особая атмосфера. Этнический шик, легкий антураж лофта, шикарные панорамные окна, черные геометричные акценты и новая шикарная отделка должны вас порадовать!
Напоминаем вам, чтобы посмотреть проекты реконструкций полного цикла (не только кухни, но и гостиные, ванные комнаты и спальни), вам нужно щелкнуть по фотографии и перейти по ссылке справка на «Проект». Там вы сможете ознакомиться и с дополнительной информацией, а также найти статьи (справа от фотографий), в которых был описан тот или иной интерьер во всех журналах homify, включая и русскоязычную версию.
Для тех, кто уже спешит на дачу: