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​До и После: Кухни, которые вас удивят!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
rénovation et création, SAS ACCTIF DESIGN SAS ACCTIF DESIGN Кухня в стиле модерн
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В этой статье на реальных примерах мы покажем, как кухни, оформленные в разных стилях, полностью преображаются в современные, мульти-функциональные, практичные и очень удобные райские уголки для кулинарии!

За этими интерьерами кроются истории множества семей. В одной появилось пополнение, другая купила дом под отделку, а третьей досталась квартира в доме, которому более 60-ти лет! Посмотрим, что из этого всего получилось?

До: из кантри – в глянцевый модерн

Reforma integral en Santa Pola (Urb. Marbella), Novodeco Novodeco
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

Стиль кантри является до сих пор самым популярным стилем для дизайна кухни. Именно такие интерьеры сейчас имеются у большинства, но время перемен неизбежно приближается и к вашей кухне, не правда ли?

Стиль кантри из-за своего сильного и волевого характера может вызывать в дальнейшем желание тотального, чистейшего минимализма или глянцевого модерна. Именно второй вариант преображения мы покажем вам в этой статье.

​После: из кантри – в глянцевый модерн

Reforma integral en Santa Pola (Urb. Marbella), Novodeco Novodeco
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

Присоединенная лоджия позволила этой кухне стать просторный, а новый, удивительно продуманный гарнитур, помог организовать кулинарный быт на новом уровне. Основная мебель для готовки была размещена вдоль стены, тогда как  справа расположился кухонный остров и столовая.

Размер окон был уменьшен, что связано с солнечной стороной и очень теплым климатом в этой части Испании (Аликанте).

​До: кухня в старом доме

rénovation et création, SAS ACCTIF DESIGN SAS ACCTIF DESIGN Кухня в стиле модерн
SAS ACCTIF DESIGN

SAS ACCTIF DESIGN
SAS ACCTIF DESIGN
SAS ACCTIF DESIGN

Эта ностальгичная кухня с оттенками ретро, неровной окраской стен и очень старой (несколько десятилетий) плиткой наверняка вызывает у многих желание ей заняться!

​После: кухня в старом доме

rénovation et création, SAS ACCTIF DESIGN SAS ACCTIF DESIGN Кухня в стиле модерн
SAS ACCTIF DESIGN

SAS ACCTIF DESIGN
SAS ACCTIF DESIGN
SAS ACCTIF DESIGN

Пример этой французской кухни прекрасно показывает, что даже комната в старом доме может иметь роскошный интерьер.

​До: кухня в очень старом доме

Reforma Integral Piso en Gijón, 2 Mar Construcciones HNOS. VINCELLE LLAMEDO S.L. 2 Mar Construcciones HNOS. VINCELLE LLAMEDO S.L.
2 Mar Construcciones HNOS. VINCELLE LLAMEDO S.L.

2 Mar Construcciones HNOS. VINCELLE LLAMEDO S.L.
2 Mar Construcciones HNOS. VINCELLE LLAMEDO S.L.
2 Mar Construcciones HNOS. VINCELLE LLAMEDO S.L.

Еще одна потрясающая история преображения кухни связана с объектом недвижимости, которому более 80-ти лет. Такие дома – не редкость в Западной Европе, и специалисты считают, что у них все еще есть шанс на вторую (или уже третью) жизнь!

​После: кухня в очень старом доме

Reforma Integral Piso en Gijón, 2 Mar Construcciones HNOS. VINCELLE LLAMEDO S.L. 2 Mar Construcciones HNOS. VINCELLE LLAMEDO S.L.
2 Mar Construcciones HNOS. VINCELLE LLAMEDO S.L.

2 Mar Construcciones HNOS. VINCELLE LLAMEDO S.L.
2 Mar Construcciones HNOS. VINCELLE LLAMEDO S.L.
2 Mar Construcciones HNOS. VINCELLE LLAMEDO S.L.

Не только кухня, но и все остальные помещения в этой квартире были преобразованы в лаконичном стиле модерн. Новая мебель и техника, а также очень стильная отделка кофейных оттенков смотрится здесь очень красиво!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​До: кухня под отделку

REFORMA EN PISO SAGRADA FAMILIA,APARTAMENTOS TURISTICOS CALLES SERDENYA,MERIDIANA, REFORNOVA2009 REFORNOVA2009
REFORNOVA2009

REFORNOVA2009
REFORNOVA2009
REFORNOVA2009

Эта кухня под отделку имеет достаточно высокие потолки, хорошее освещение и простор, которые позволили создать на этом месте прекрасный и солнечный интерьер!

​После: кухня под отделку

REFORMA EN PISO SAGRADA FAMILIA,APARTAMENTOS TURISTICOS CALLES SERDENYA,MERIDIANA, REFORNOVA2009 REFORNOVA2009
REFORNOVA2009

REFORNOVA2009
REFORNOVA2009
REFORNOVA2009

Стильный минимализм в дизайне этой кухни выглядит очень люксово! Даже слегка футуристичная вытяжка подобрана точно под образ гарнитура!

​После: кухня под отделку

Réhabilitation d'une usine à Argenteuil, Alice Bizien Alice Bizien
Alice Bizien

Alice Bizien
Alice Bizien
Alice Bizien

Стильный минимализм в дизайне этой кухни выглядит очень люксово! Даже слегка футуристичная вытяжка подобрана точно под образ гарнитура!

​После: этнический шик!

Réhabilitation d'une usine à Argenteuil, Alice Bizien Alice Bizien
Alice Bizien

Alice Bizien
Alice Bizien
Alice Bizien

Теперь в этом частном доме воцарилась особая атмосфера. Этнический шик, легкий антураж лофта, шикарные панорамные окна, черные геометричные акценты и новая шикарная отделка должны вас порадовать!

Напоминаем вам, чтобы посмотреть проекты реконструкций полного цикла (не только кухни, но и гостиные, ванные комнаты и спальни), вам нужно щелкнуть по фотографии и перейти по ссылке справка на «Проект». Там вы сможете ознакомиться и с дополнительной информацией, а также найти статьи (справа от фотографий), в которых был описан тот или иной интерьер во всех журналах homify, включая и русскоязычную версию.

Для тех, кто уже спешит на дачу:

— Модульный дом вашей мечты;

— Идеи дизайна балкона, веранды и террасы.

​Дом, который стоит своих денег
А вам какая кухня понравилась больше всего?

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