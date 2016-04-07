Проект дома с мансардой за 6,4 млн. рублей

Красивый и очень привлекательный проект этот коттеджа смотрелся бы идеально и на вашем участке! Только представьте – в окружении соседей он бы выглядел ультра-современно благодаря выбранному современному стилю и панорамному остеклению. А с двумя гаражами и панорамными окнами в пол он и вовсе стал был настоящей легендой улицы!

Созданный фирмой HOMEKONCEPT | PROJEKTY DOMÓW NOWOCZESNYCH он имеет общую площадь в 222 кв. метров + гараж в 42 кв. метра на два автомобиля. Также в доме есть 3 просторные спальни, 2 ванные комнаты и стильные интерьеры.