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Проект дома с мансардой за 6,4 млн. рублей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify
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Красивый и очень привлекательный проект этот коттеджа смотрелся бы идеально и на вашем участке! Только представьте – в окружении соседей он бы выглядел ультра-современно благодаря выбранному современному стилю и панорамному остеклению. А с двумя гаражами и панорамными окнами в пол он и вовсе стал был настоящей легендой улицы!

Созданный фирмой HOMEKONCEPT | PROJEKTY DOMÓW NOWOCZESNYCH он имеет общую площадь в 222 кв. метров + гараж в 42 кв. метра на два автомобиля. Также в доме есть 3 просторные спальни, 2 ванные комнаты и стильные интерьеры.

​Современность во всем

Projekt domu HomeKONCEPT 35, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Построен дом из керамических блоков с утеплением из минеральной ваты. Перекрытия созданы из железобетона, бетонная лестница с двумя пролетами и вентиляционная система также входят в проект. Отделка фасадов выполнена с помощью штукатурки и натуральной древесины. В доме присутствуют мансардные окна, а отопление рассчитано на наличие газа в поселке, правда, проект может быть переработан и под любой другой тип отопления по индивидуальному заказу.

Вид с заднего дворика

Projekt domu HomeKONCEPT 35, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Шикарное панорамное остекление на заднем дворике с верандой – настоящая изюминка этого проекта, который смотрится с этого ракурса более, чем достойно. Поддерживая тенденцию крупномасштабного формата остекления, он делает это с особой изысканностью стиля модерн.

​Планировка первого уровня

homify
homify

homify
homify
homify

План первого этажа включает в себя удобные кухню, столовую и гостиную, которые визуально находятся в единой зоне. Их площадь (14,5, 22 и 27 кв. метров, соответственно) отлично подходит для комфортабельной и современной жизни. На первом этаже есть кабинет, ванная комната, просторная прихожая, котельная и кладовая для кухни. Отдельно пристроен гараж на два автомобиля.

Площадь террасы (36 кв. метров) очень радует, принимая во внимание тот факт, что на нее также выходят окна и бокового фасада, создавая очень красивый эффект.

​Планировка второго уровня

homify
homify

homify
homify
homify

На втором этаже нас ждет шикарная планировка для современной семьи! Присмотревшись к этому плану, вы наверняка найдете не одну и даже не две шикарных идеи для своего коттеджа.

Начать стоит с того, что балкон второго этажа выходит еще и на крышу гаража, создавая шикарное патио с барбекю и джакузи для всей семьи. Три спальни с площадью 26, 23 и 25 кв. метров смотрятся роскошно выставленными в ряд на плане, тогда как гардеробные и ванные комнаты стоят справа.

Возможное распределение комнат для семьи является, например, таким: верхняя спальня с гардеробной будет отдана родителям, средняя – сыну, нижняя с гардеробной – дочери. Ванная комната в таком случае общая для всех членов семьи, правда, существует еще одна на первом этаже. Отдельно на втором уровне есть просторная прачечная, которая существенно облегчает быт для хозяйки в коттедже.

​Вид на парадный вход и детскую

homify
homify

homify
homify
homify

На этой схеме мы видим, что формат остекления в одной из детских на втором этаже очень комфортабелен. Два окна в пол освещают комнату наилучшим образом, плюс к одному мансардному окну прямо над кроватью с видом на звездное небо.

​Вид на гостиную и спальню родителей

homify
homify

homify
homify
homify

С этой стороны на втором этаже мы видим спальню родителей с дверьми-слайдерами на собственный приватный балкон. Как бонус – вид на сад с бассейном.

​Вид на столовую и спальню сына

homify
homify

homify
homify
homify

С этой стороны мы найдем идеальное решение для остекления средней комнаты на мансарде. Из-за того, что ей не достался участок фронтона, где можно было бы реализовать полноценное освещение, мансардное окно здесь переходит в стену и является очень оригинальным и прекрасно подходит для спальни ребенка

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