Весна пришла! Пора строить! 10 хороших идей для стандартного коттеджа, которые могут быть внесены в ваш собственный проект, уже ждут вас в этой статье!
Для иллюстрации мы использовали снимки коттеджа по проекту Seweryna G2, который вы можете найти на официальном сайте студии PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIPELAG. Этот стильный дом с оригинальным характером напоминает нам и очаровательный кантри, и стиль ар-нуво с его изогнутыми линиями и изысканными деталями.
Как известно, любой коттедж имеет основные возможности для расширения, обновления и улучшения. Абсолютно каждый дом может стать лучше и современнее и даже перешагнуть через целые десятилетия, если над ним хорошо поработать. Первые три идеи особенно хорошо смотрятся вместе: так дом становится коттеджем, коттедж – виллой, а вилла – настоящим особняком.
Панорамное остекление в пол с дверьми-слайдерами
Всего два модуля дверей-слайдеров для гостиной и столовой могут сотворить чудо с обликом вашего дома и даже настроением в нем. Поверьте, остекление в пол значит для психологического ощущения комфорта в интерьере гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Все, кто когда-либо имел спальню с такими окнами, уже никогда не откажутся от такой возможности!
Создание террасы с навесом на колоннах
Терраса на стороне заднего дворика с навесом – настоящий подарок для всей семьи! Здесь можно завтракать летом в воскресенье, детям играть на теплой, пропитанной солнцем древесине, устроить барбекю-вечеринку, создать арабское патио и даже поставить мини-бассейн для совсем маленьких членов семьи.
Стандартная терраса для комфортного использования семьи из 3-5 человек – около 30 кв. метров. Идеальный вариант – формат мульти-террас, когда терраса также занимает один из углов здания. Ширина террасы в любом случае должна составлять более трех метров, в идеале – 4,5 метра от стены дома до перил.
Оформление террасы клумбами по периметру
Очень красиво будет смотреться оформление террасы зелеными посадками по ее периметру. Чаще всего сбоку терраса смотрится не очень опрятно – для ее декорирования используются деревянные экраны или сайдинг или даже декор, как у цоколя здания. Самый же живописный вариант – создание клумб. Не обязательно насыпных, как на фотографии, можно просто посадить густо в ряд крупнолиственных кустиков.
Создание эркера и оформление его в контрастном стиле
Маленький выступ должен быть либо заложен в изначальный проект здания, либо быть пристройкой. Такой эркер часто оформляется окнами с нескольких сторон и делает комнату очень солнечной, идеальной для столовой.
Полуарочные окна для некоторых комнат дома
Полуарочные окна создают ощущение традиционности и уюта в любом новом коттедже. Они помогут вам реализовать идею интерьера в стиле кантри, рустик, средиземноморском и классическом стиле.
Забор из габионов (камней в железной сетке)
Модный тренд последнего сезона – забор из габионов, его можно сделать даже своими руками. Он смотрится стильно и современно, не требует особенных хлопот и может даже заменить основное ограждение, если потребуется.
Кованый забор, не закрывающий вид
Кованый забор, который красиво подчеркивает облик вашего дома с улицы – идеальное решение для традиционного семейного коттеджа. А оформление его посадками хвойных и других деревьев и кустов позволит сделать вид еще более красивым.
Установка солнечных панелей на крыше дома
Задумываясь над модернизацией дома, можно посмотреть и на идею использования солнечных панелей – для подогрева воды и обеспечения дома электричеством для бытовых нужд.
Посадка крупных деревьев вокруг дома или по периметру участка
Крупные деревья – залог уютного ощущения на участке. Во многих новых коттеджных поселках они и вовсе отсутствуют. Мы советуем вам найти быстрорастущие деревья и обязательно посадить их как можно раньше, тогда уже через 3-4 года вы будете радоваться пышной кроне.
Создание крупноформатного парадного крыльца (может быть, даже с колоннами)
Парадное крыльцо можно достроить для дома в любой момент. Главное – это захотеть и найти подходящий дизайн-проект, например, на homify!
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