10 хороших идей для стандартного коттеджа

Как известно, любой коттедж имеет основные возможности для расширения, обновления и улучшения. Абсолютно каждый дом может стать лучше и современнее и даже перешагнуть через целые десятилетия, если над ним хорошо поработать. Первые три идеи особенно хорошо смотрятся вместе: так дом становится коттеджем, коттедж – виллой, а вилла – настоящим особняком.

Панорамное остекление в пол с дверьми-слайдерами

Всего два модуля дверей-слайдеров для гостиной и столовой могут сотворить чудо с обликом вашего дома и даже настроением в нем. Поверьте, остекление в пол значит для психологического ощущения комфорта в интерьере гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Все, кто когда-либо имел спальню с такими окнами, уже никогда не откажутся от такой возможности!

Создание террасы с навесом на колоннах

Терраса на стороне заднего дворика с навесом – настоящий подарок для всей семьи! Здесь можно завтракать летом в воскресенье, детям играть на теплой, пропитанной солнцем древесине, устроить барбекю-вечеринку, создать арабское патио и даже поставить мини-бассейн для совсем маленьких членов семьи.

Стандартная терраса для комфортного использования семьи из 3-5 человек – около 30 кв. метров. Идеальный вариант – формат мульти-террас, когда терраса также занимает один из углов здания. Ширина террасы в любом случае должна составлять более трех метров, в идеале – 4,5 метра от стены дома до перил.

Оформление террасы клумбами по периметру

Очень красиво будет смотреться оформление террасы зелеными посадками по ее периметру. Чаще всего сбоку терраса смотрится не очень опрятно – для ее декорирования используются деревянные экраны или сайдинг или даже декор, как у цоколя здания. Самый же живописный вариант – создание клумб. Не обязательно насыпных, как на фотографии, можно просто посадить густо в ряд крупнолиственных кустиков.