До и После: Ремонт квартиры в 100-летнем доме!

Старые дома – гордость города, если они приведены в надлежащее благополучное состояние. Историческая ценность их возрастает с каждым десятилетием, и этот дом не является исключением.

Новые владельцы купили роскошную квартиру с высокими потолками на красивой, живописной улице и захотели сделать свое новое жилье более современным. Они попросили дизайнеров помочь им, и студия GARMENDIA CORDERO ARQUITECTOS оправдала их ожидания.

Данная квартира является типичной для Бильбао (Испания). Она имеет удлиненную планировку, изначально с витражным эркером и балконом на внешней стороне фасада. Из-за классической составляющей эта, теперь уже современная квартира, выглядит гораздо более колоритно, чем образцы в новостройках. Кроме того, чаще всего реконструкции жилья выходят на 20-30% дешевле, если вы совершили продуманную покупку.