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До и После: Ремонт квартиры в 100-летнем доме!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
REFORMA VIVIENDA, Garmendia Cordero arquitectos Garmendia Cordero arquitectos Гостиная в стиле модерн
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Старые дома – гордость города, если они приведены в надлежащее благополучное состояние. Историческая ценность их возрастает с каждым десятилетием, и этот дом не является исключением.

Новые владельцы купили роскошную квартиру с высокими потолками на красивой, живописной улице и захотели сделать свое новое жилье более современным. Они попросили дизайнеров помочь им, и студия GARMENDIA CORDERO ARQUITECTOS оправдала их ожидания.

Данная квартира является типичной для Бильбао (Испания). Она имеет удлиненную планировку, изначально с витражным эркером и балконом на внешней стороне фасада. Из-за классической составляющей эта, теперь уже современная квартира, выглядит гораздо более колоритно, чем образцы в новостройках. Кроме того, чаще всего реконструкции жилья выходят на 20-30% дешевле, если вы совершили продуманную покупку.

До: ремонт начался

REFORMA VIVIENDA, Garmendia Cordero arquitectos Garmendia Cordero arquitectos
Garmendia Cordero arquitectos

REFORMA VIVIENDA

Garmendia Cordero arquitectos
Garmendia Cordero arquitectos
Garmendia Cordero arquitectos

На фотографии выше вы видите площадь бывшей гостиной и салона (спальни), которые как раз имеют балкон и витражный эркер. По сути, именно из-за этого удивительного эркера многие и покупают для реконструкции апартаменты в плачевном состоянии.

В процессе была произведена перепланировка (снос не несущих кирпичных стен), были заменены окна и двери, выровнены стены и потолок, произведена отделка и оформление интерьера.

Площадь квартиры: 90 кв. метров.

Стоимость ремонта: 71.000 евро (ок. 5,7 млн рублей).

Место: Бильбао, Испания.

​После: эклектичная гостиная

REFORMA VIVIENDA, Garmendia Cordero arquitectos Garmendia Cordero arquitectos Гостиная в стиле модерн
Garmendia Cordero arquitectos

REFORMA VIVIENDA

Garmendia Cordero arquitectos
Garmendia Cordero arquitectos
Garmendia Cordero arquitectos

Ранее эта квартира имела достаточно интересную планировку – кухня и гостиная были расположены в разных частях апартаментов, которые имели выход окон как на улицу, так и во двор. Плюс к ванной комнате и кухне  в квартире было 5 приватных комнат небольшой площади, но после редизайна кухня переместилась в другую зону (ближе к гостиной) и планировка значительно изменилась. Теперь в квартире две спальни, две ванные комнаты, просторная гостиная со столовой и кухня в нише.

​До: коридор

REFORMA VIVIENDA, Garmendia Cordero arquitectos Garmendia Cordero arquitectos
Garmendia Cordero arquitectos

REFORMA VIVIENDA

Garmendia Cordero arquitectos
Garmendia Cordero arquitectos
Garmendia Cordero arquitectos

Характеристики этой квартиры с самого начала позволяли считать ее потенциально прекрасным решением для жизни современной семьи. Достаточная площадь, расположение в живописном историческом центре и небольшая цена сыграли здесь решающую роль, как и удивительный эркер.

​После: коридор

REFORMA VIVIENDA, Garmendia Cordero arquitectos Garmendia Cordero arquitectos Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Garmendia Cordero arquitectos

REFORMA VIVIENDA

Garmendia Cordero arquitectos
Garmendia Cordero arquitectos
Garmendia Cordero arquitectos

Стильное геометричное оформление сделало даже маленький коридор интересным уголком с творческим интерьером.

​До: спальня

REFORMA VIVIENDA, Garmendia Cordero arquitectos Garmendia Cordero arquitectos
Garmendia Cordero arquitectos

REFORMA VIVIENDA

Garmendia Cordero arquitectos
Garmendia Cordero arquitectos
Garmendia Cordero arquitectos

Одна из спален в этом доме при покупке выглядела особенно плачевно – старые обои и мебель навевали не грусть, а даже легкую тревогу.

​После: спальня

REFORMA VIVIENDA, Garmendia Cordero arquitectos Garmendia Cordero arquitectos Спальня в стиле модерн
Garmendia Cordero arquitectos

REFORMA VIVIENDA

Garmendia Cordero arquitectos
Garmendia Cordero arquitectos
Garmendia Cordero arquitectos

Новое решение для оформления спальни было практически гениальным. Модульная, практически невидимая мебель для хранения, новая планировка и натуральная отделка пола древесиной выглядят очень свежо!

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​До: патио

REFORMA VIVIENDA, Garmendia Cordero arquitectos Garmendia Cordero arquitectos
Garmendia Cordero arquitectos

REFORMA VIVIENDA

Garmendia Cordero arquitectos
Garmendia Cordero arquitectos
Garmendia Cordero arquitectos

Удивительная особенность такого типа испанских квартир – это наличие патио! Три окна, что вы видите на фотографии выше, являются окнами на небольшое патио, войти туда можно из общего коридора. Еще одно такое патио есть в другой части квартиры. Сейчас эти места на первом этаже больше не используются ввиду не самого хорошего состояния остальной части здания и ближайших квартир, но их наличие – просто удивительно!

​После: вид на кухню и патио

REFORMA VIVIENDA, Garmendia Cordero arquitectos Garmendia Cordero arquitectos Гостиная в стиле модерн
Garmendia Cordero arquitectos

REFORMA VIVIENDA

Garmendia Cordero arquitectos
Garmendia Cordero arquitectos
Garmendia Cordero arquitectos

Здесь видно, что окна на патио были тоже заменены для более красивого облика самого интерьера.

​До: кухня

REFORMA VIVIENDA, Garmendia Cordero arquitectos Garmendia Cordero arquitectos
Garmendia Cordero arquitectos

REFORMA VIVIENDA

Garmendia Cordero arquitectos
Garmendia Cordero arquitectos
Garmendia Cordero arquitectos

Кухня, ранее находившаяся очень далеко от гостиной, но рядом с ванной (еще одна особенность планировки), выглядела достаточно сумбурно.

​После: кухня

REFORMA VIVIENDA, Garmendia Cordero arquitectos Garmendia Cordero arquitectos Гостиная в стиле модерн
Garmendia Cordero arquitectos

REFORMA VIVIENDA

Garmendia Cordero arquitectos
Garmendia Cordero arquitectos
Garmendia Cordero arquitectos

Новое расположение кухни получилось более удачным. Кстати, именно за нишей кухни находится второе патио с окнами в детскую.

Благодарим за фотографии Карлоса Гармендия (Carlos Garmendia).

Для тех, кто собирает коллекции Книг Идей:

— До и После: 10 проектов редизайна гостиной;

— Идеи дизайна модной гостиной на любой вкус.

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