До и После: Ремонт квартиры в 100-летнем доме!

Старые дома – гордость города, если они приведены в надлежащее благополучное состояние. Историческая ценность их возрастает с каждым десятилетием, и этот дом не является исключением.
Новые владельцы купили роскошную квартиру с высокими потолками на красивой, живописной улице и захотели сделать свое новое жилье более современным. Они попросили дизайнеров помочь им, и студия GARMENDIA CORDERO ARQUITECTOS оправдала их ожидания.
Данная квартира является типичной для Бильбао (Испания). Она имеет удлиненную планировку, изначально с витражным эркером и балконом на внешней стороне фасада. Из-за классической составляющей эта, теперь уже современная квартира, выглядит гораздо более колоритно, чем образцы в новостройках. Кроме того, чаще всего реконструкции жилья выходят на 20-30% дешевле, если вы совершили продуманную покупку.
На фотографии выше вы видите площадь бывшей гостиной и салона (спальни), которые как раз имеют балкон и витражный эркер. По сути, именно из-за этого удивительного эркера многие и покупают для реконструкции апартаменты в плачевном состоянии.
В процессе была произведена перепланировка (снос не несущих кирпичных стен), были заменены окна и двери, выровнены стены и потолок, произведена отделка и оформление интерьера.
Площадь квартиры: 90 кв. метров.
Стоимость ремонта: 71.000 евро (ок. 5,7 млн рублей).
Место: Бильбао, Испания.
Ранее эта квартира имела достаточно интересную планировку – кухня и гостиная были расположены в разных частях апартаментов, которые имели выход окон как на улицу, так и во двор. Плюс к ванной комнате и кухне в квартире было 5 приватных комнат небольшой площади, но после редизайна кухня переместилась в другую зону (ближе к гостиной) и планировка значительно изменилась. Теперь в квартире две спальни, две ванные комнаты, просторная гостиная со столовой и кухня в нише.
Характеристики этой квартиры с самого начала позволяли считать ее потенциально прекрасным решением для жизни современной семьи. Достаточная площадь, расположение в живописном историческом центре и небольшая цена сыграли здесь решающую роль, как и удивительный эркер.
Стильное геометричное оформление сделало даже маленький коридор интересным уголком с творческим интерьером.
Одна из спален в этом доме при покупке выглядела особенно плачевно – старые обои и мебель навевали не грусть, а даже легкую тревогу.
Новое решение для оформления спальни было практически гениальным. Модульная, практически невидимая мебель для хранения, новая планировка и натуральная отделка пола древесиной выглядят очень свежо!
Удивительная особенность такого типа испанских квартир – это наличие патио! Три окна, что вы видите на фотографии выше, являются окнами на небольшое патио, войти туда можно из общего коридора. Еще одно такое патио есть в другой части квартиры. Сейчас эти места на первом этаже больше не используются ввиду не самого хорошего состояния остальной части здания и ближайших квартир, но их наличие – просто удивительно!
Здесь видно, что окна на патио были тоже заменены для более красивого облика самого интерьера.
Кухня, ранее находившаяся очень далеко от гостиной, но рядом с ванной (еще одна особенность планировки), выглядела достаточно сумбурно.
Новое расположение кухни получилось более удачным. Кстати, именно за нишей кухни находится второе патио с окнами в детскую.
Благодарим за фотографии Карлоса Гармендия (Carlos Garmendia).
Для тех, кто собирает коллекции Книг Идей:
— До и После: 10 проектов редизайна гостиной;
— Идеи дизайна модной гостиной на любой вкус.