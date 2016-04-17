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Стильный дом за 24 млн. рублей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Holzrahmenbau, puschmann architektur puschmann architektur Дома в стиле модерн
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Бесподобный проект коттеджа, который захватит ваше воображение своей асимметрией, нестандартной планировкой и интересным интерьером, создан студией PUSCHMANN ARCHITEKTUR. Немецкий модерн, как всегда, предельно лаконичен и даже слегка минималистичен – строгие линии, четкие формы и идеально вписанный в размер участка формат смотрится здесь просто великолепно.

Данный дом построен на участке после сноса старого здания 1907-ого года постройки. Так, традиционный пригород стал более инновационным и на вид более свежим. На homify мы освещаем и проекты реконструкций, но в данном случае именно замена постройки удовлетворяла желаниям клиента.

​Архитектура и облик улиц

Holzrahmenbau, puschmann architektur puschmann architektur Дома в стиле модерн
puschmann architektur

puschmann architektur
puschmann architektur
puschmann architektur

Удивительно, но в Дортмунде, где была построен этот коттедж, и конкретно в данном районе существуют очень строгие правила по сохранению определенного образа города. Дело в том, что здесь на государственном уровне позиционируется идеальный образ жизни с малоэтажной застройкой. Так, двухэтажный коттедж с плоской крышей был единственной возможностью создать дом в современном стиле в этом районе, ведь даже аналогичный проект с двускатной уже не прошел бы по нормативам.

​Баухаус на страже комфорта

Holzrahmenbau, puschmann architektur puschmann architektur Дома в стиле модерн
puschmann architektur

puschmann architektur
puschmann architektur
puschmann architektur

Конструкция дома основана на стиле баухаус 20-х годов. Именно данной эпохой вдохновлялся архитектор для создания ультра-комфортабельного дома нового времени. Здесь функция рождает дизайн, а планировка – внешний вид дома, а не наоборот.

Внешний вид здания основан на четкой схеме оттенков. Синий (Caparol Saphir 50 и 85, Aquarell 30), теплый серый, антрацит, белый, натуральный дуб и цинк определяют весь облик здания. Данная схема отлично подходит к любому проекту в стиле модерн, баухаус или минимализм и отлично выглядит в формате коттеджа на одну семью.

Дом использует всю ширину участка (19 метров) для строения и полностью защищает частный сад от взглядов с дороги. Широкий парадный холл ведет в гостиную и столовую,  а из гаража вы можете пройти в котельную или зайти в дом, не попав под дождь.

​Дизайн интерьера

Holzrahmenbau, puschmann architektur puschmann architektur Гостиная в стиле модерн
puschmann architektur

puschmann architektur
puschmann architektur
puschmann architektur

Внутри все стены оформлены в белый, а напольное покрытие и лестница выполнены из натуральной древесины (дуб). Открытые пространства помогают по максимуму использовать панорамное остекление в пол в столовой и в гостиной, распространяя свет по всему первому этажу. Здесь двери-слайдеры ведут на летнюю террасу, которая особо любима детьми.

Все используемые материалы имеют заведомо низкое потребление энергии для собственного производства, так что этот дом вполне можно назвать экологичным.

​Планировка

Holzrahmenbau, puschmann architektur puschmann architektur Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
puschmann architektur

puschmann architektur
puschmann architektur
puschmann architektur

На втором этаже нас ждут три детские комнаты с солнечными окнами на юг и главная спальня родителей. Лестница из дуба – будто сердце дома, она выглядит очень традиционно и при этом очень удобна.

​Дополнительные характеристики

Holzrahmenbau, puschmann architektur puschmann architektur Дома в стиле модерн
puschmann architektur

puschmann architektur
puschmann architektur
puschmann architektur

Отопление в доме основано на газовом котле, к которому подключена система «теплого пола». В доме также существует вентиляционная система с рекуперацией и центральный (встроенный) пылесос, который уменьшает время уборки по дому в 5-10 раз. Защита от солнца производится с помощью жалюзи, которые управляются электронно и могут программироваться. Например, автоматически выстраиваться в нужное положение с 11 утра до 3-х дня, а позже открывать вам лучшие виды на закат.

Итоговое потребление энергии рассчитано самими архитекторами – 10,797 kWh в год или 42,7 kWh на кв. метр.

Общая площадь участка, на котором был построен дом, равняется 13,6 соткам. В теории данный дом можно расположить и на участке меньшего размера.

Стоимость такого дома в Германии – 24 млн. рублей или около 313.500 евро, что равняется примерно 1750 евро за кв. метр. В данную сумму входит и работа строителей.  Предполагаемые сроки строительства – 5 месяцев.

Далее на homify:

— Стандарт современного дома;

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