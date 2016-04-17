Стильный дом за 24 млн. рублей

Бесподобный проект коттеджа, который захватит ваше воображение своей асимметрией, нестандартной планировкой и интересным интерьером, создан студией PUSCHMANN ARCHITEKTUR. Немецкий модерн, как всегда, предельно лаконичен и даже слегка минималистичен – строгие линии, четкие формы и идеально вписанный в размер участка формат смотрится здесь просто великолепно.

Данный дом построен на участке после сноса старого здания 1907-ого года постройки. Так, традиционный пригород стал более инновационным и на вид более свежим. На homify мы освещаем и проекты реконструкций, но в данном случае именно замена постройки удовлетворяла желаниям клиента.