Стильный дом за 24 млн. рублей

Бесподобный проект коттеджа, который захватит ваше воображение своей асимметрией, нестандартной планировкой и интересным интерьером, создан студией PUSCHMANN ARCHITEKTUR. Немецкий модерн, как всегда, предельно лаконичен и даже слегка минималистичен – строгие линии, четкие формы и идеально вписанный в размер участка формат смотрится здесь просто великолепно.
Данный дом построен на участке после сноса старого здания 1907-ого года постройки. Так, традиционный пригород стал более инновационным и на вид более свежим. На homify мы освещаем и проекты реконструкций, но в данном случае именно замена постройки удовлетворяла желаниям клиента.
Удивительно, но в Дортмунде, где была построен этот коттедж, и конкретно в данном районе существуют очень строгие правила по сохранению определенного образа города. Дело в том, что здесь на государственном уровне позиционируется идеальный образ жизни с малоэтажной застройкой. Так, двухэтажный коттедж с плоской крышей был единственной возможностью создать дом в современном стиле в этом районе, ведь даже аналогичный проект с двускатной уже не прошел бы по нормативам.
Конструкция дома основана на стиле баухаус 20-х годов. Именно данной эпохой вдохновлялся архитектор для создания ультра-комфортабельного дома нового времени. Здесь функция рождает дизайн, а планировка – внешний вид дома, а не наоборот.
Внешний вид здания основан на четкой схеме оттенков. Синий (Caparol Saphir 50 и 85, Aquarell 30), теплый серый, антрацит, белый, натуральный дуб и цинк определяют весь облик здания. Данная схема отлично подходит к любому проекту в стиле модерн, баухаус или минимализм и отлично выглядит в формате коттеджа на одну семью.
Дом использует всю ширину участка (19 метров) для строения и полностью защищает частный сад от взглядов с дороги. Широкий парадный холл ведет в гостиную и столовую, а из гаража вы можете пройти в котельную или зайти в дом, не попав под дождь.
Внутри все стены оформлены в белый, а напольное покрытие и лестница выполнены из натуральной древесины (дуб). Открытые пространства помогают по максимуму использовать панорамное остекление в пол в столовой и в гостиной, распространяя свет по всему первому этажу. Здесь двери-слайдеры ведут на летнюю террасу, которая особо любима детьми.
Все используемые материалы имеют заведомо низкое потребление энергии для собственного производства, так что этот дом вполне можно назвать экологичным.
На втором этаже нас ждут три детские комнаты с солнечными окнами на юг и главная спальня родителей. Лестница из дуба – будто сердце дома, она выглядит очень традиционно и при этом очень удобна.
Отопление в доме основано на газовом котле, к которому подключена система «теплого пола». В доме также существует вентиляционная система с рекуперацией и центральный (встроенный) пылесос, который уменьшает время уборки по дому в 5-10 раз. Защита от солнца производится с помощью жалюзи, которые управляются электронно и могут программироваться. Например, автоматически выстраиваться в нужное положение с 11 утра до 3-х дня, а позже открывать вам лучшие виды на закат.
Итоговое потребление энергии рассчитано самими архитекторами – 10,797 kWh в год или 42,7 kWh на кв. метр.
Общая площадь участка, на котором был построен дом, равняется 13,6 соткам. В теории данный дом можно расположить и на участке меньшего размера.
Стоимость такого дома в Германии – 24 млн. рублей или около 313.500 евро, что равняется примерно 1750 евро за кв. метр. В данную сумму входит и работа строителей. Предполагаемые сроки строительства – 5 месяцев.
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