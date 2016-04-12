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До и После: Ремонт квартиры для многодетной семьи!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
공간 활용도를 높인 모던인테리어 , 앤드컴퍼니 앤드컴퍼니 Столовая комната в стиле модерн
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Кто не мечтает найти гениальные решения для двушки или трешки, чтобы сделать жизнь своей семьи идеальной? В этой статье одна семья благодаря дизайнерам смогла создать на основе типовой квартиры, старого и достаточно угнетающего ремонта и стандартных по цене вложений в новый ремонт современный образ комфортабельной жизни большой семьи в городе.

Эта семейная квартира имеет ряд сюрпризов, которые очень понравятся тем, кто ищет оригинальные решения в планировке. В ней есть то, о чем вы даже не догадываетесь, а все эти идеи вы можете применить и у себя дома! Посмотрим, что же это за загадки?

​До: кухня

공간 활용도를 높인 모던인테리어 , 앤드컴퍼니 앤드컴퍼니
앤드컴퍼니

앤드컴퍼니
앤드컴퍼니
앤드컴퍼니

Самая обычная кухня в самом обычном доме тоже может стать чем-то большим! Даже более того – она наверняка об этом мечтает!

​После: кухня

공간 활용도를 높인 모던인테리어 , 앤드컴퍼니 앤드컴퍼니 Столовая комната в стиле модерн
앤드컴퍼니

앤드컴퍼니
앤드컴퍼니
앤드컴퍼니

Шикарные идеи, реализованные в дизайне этой кухни, наверняка понравятся тем, кто планирует ремонт в похожей планировке. В данном случае кухня получила продолжение в виде модулей для встроенной техники и модуля хранения напротив гарнитура, а также специального уголка с мягкой обивкой для завтраков. Под креслом – тоже место для хранения, которое очень полезно для хозяйки.

Кроме того, кухня была продлена с помощью присоединенной лоджии, которую вы видите на фотографии выше. Частично лоджия была оставлена для организации бытового хранения и на ней же обустроена прачечная.

​После: гостиная

공간 활용도를 높인 모던인테리어 , 앤드컴퍼니 앤드컴퍼니 Гостиная в стиле модерн
앤드컴퍼니

앤드컴퍼니
앤드컴퍼니
앤드컴퍼니

Стильная гостиная была объединена с пространством прихожей. А для прихожей был создан специальный блок за дверьми-слайдерами в традиционном стиле (справа на фотографии выше, серые двери).

В самой гостиной мы найдем очень стильное решение для организации учебного пространства для детей – за спинкой дивана здесь расположилось место, удобное для двоих или даже троих детей одновременно. Диван во время учебы сдвигается ближе к центру комнаты или ставится спинкой к окну. Легкая модель позволяет сделать комнату мобильной и подходящей для большего количества функций.

​После: прихожая

공간 활용도를 높인 모던인테리어 , 앤드컴퍼니 앤드컴퍼니 Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
앤드컴퍼니

앤드컴퍼니
앤드컴퍼니
앤드컴퍼니

Специальная прихожая с дверьми-слайдерами создана для того, чтобы оградить квартиру от посторонних звуков. Дополнительная комнатка со звукоизоляцией прекрасно справляется с данной ролью. А еще прихожая позволяет оставить всю уличную обувь и одежду вне жилой зоны. Она не является проходной комнатой, как в варианте до перепланировки, где через прихожую приходилось ходить каждый раз по пути из гостиной на кухню.

​После: рабочее место

공간 활용도를 높인 모던인테리어 , 앤드컴퍼니 앤드컴퍼니 Гостиная в стиле модерн
앤드컴퍼니

앤드컴퍼니
앤드컴퍼니
앤드컴퍼니

Стильное рабочее место создано на основе металлического каркаса с обшивкой натуральным деревом. Очень привлекательная идея для тех, что хочет сделать рабочее место незаметным и максимально вписанным в современный интерьер.

​После: кабинет

공간 활용도를 높인 모던인테리어 , 앤드컴퍼니 앤드컴퍼니 Рабочий кабинет в стиле модерн
앤드컴퍼니

앤드컴퍼니
앤드컴퍼니
앤드컴퍼니

Стильный кабинет предназначен для того, чтобы дети могли спокойно выполнять домашнее задание в тишине. Здесь достаточно места не только для четверых детей, но и для взрослых, которые пришли помочь им в учебе, либо для друзей, с которым занимаются дети.

Под этот кабинет в четырехкомнатной квартире была выделена целая комната.

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​После: гардеробная

공간 활용도를 높인 모던인테리어 , 앤드컴퍼니 앤드컴퍼니 Гардеробная в стиле модерн
앤드컴퍼니

앤드컴퍼니
앤드컴퍼니
앤드컴퍼니

Бывшая ванная комната и коридор отчасти стали гардеробной, в которой особенно нуждались все члены семьи, живущие в этой квартире! Четыре мальчика в семье – это реальная опасность создания полного хаоса из вещей, одежды, мелочей и обуви.

​После: ванная на лоджии!

공간 활용도를 높인 모던인테리어 , 앤드컴퍼니 앤드컴퍼니 Балкон и терраса в стиле модерн
앤드컴퍼니

앤드컴퍼니
앤드컴퍼니
앤드컴퍼니

После перепланировки ванная комната оказалась в этой квартире на утепленной лоджии, и теперь похожа на азиатский SPA-салон!

Для тех, кто собирает коллекции Книг Идей:

— До и После: 10 проектов редизайна гостиной;

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