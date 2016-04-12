До и После: Ремонт квартиры для многодетной семьи!

Кто не мечтает найти гениальные решения для двушки или трешки, чтобы сделать жизнь своей семьи идеальной? В этой статье одна семья благодаря дизайнерам смогла создать на основе типовой квартиры, старого и достаточно угнетающего ремонта и стандартных по цене вложений в новый ремонт современный образ комфортабельной жизни большой семьи в городе.

Эта семейная квартира имеет ряд сюрпризов, которые очень понравятся тем, кто ищет оригинальные решения в планировке. В ней есть то, о чем вы даже не догадываетесь, а все эти идеи вы можете применить и у себя дома! Посмотрим, что же это за загадки?