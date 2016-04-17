Проект красивого дома и его реализация

В этом проекте мы найдем очень оригинальные решения для дизайна современного коттеджа в традиционной манере. Большое количество древесины, использованное в оформлении, отлично комбинируется со светлым кирпичом и белой штукатуркой.

Вот несколько идей, на которые вам, возможно, стоит обратить внимание:

– оформление террасы кирпичом с созданием клумбы для вьющихся по колоннам навеса растений;

– оформление зоны террасы (внешних стен дома) кирпичом;

– оформление парадного крыльца с помощью колонны, которая является частью навеса;

– частичное оформление фронтона декоративными деревянными рейками поверх оштукатуренного фасада;

– создание имитации кровли в зоне над террасой – здесь на крыше мы видим лишь стропила, без кровельного материала;

– оформление дымохода кирпичом так же, как и цоколя.