Проект красивого дома и его реализация

Многим из нас очень хочется увидеть, как же реализуются проекты домов, представленные нам в качестве компьютерных визуализаций! На этот раз мы представляем вам проект от студии BIURO PROJEKTOWE MTM STYL площадью в 174,9 кв. метра, с красивой двусветной гостиной и удобной планировкой.
Внешне дом выглядит очень традиционно, но внутри очень просторен и комфортабелен для пригородной жизни нового формата. Кроме того, он отлично подходит именно для семейной жизни – три спальни и большая гостиная позволяют жить с удобством.
В этом проекте мы найдем очень оригинальные решения для дизайна современного коттеджа в традиционной манере. Большое количество древесины, использованное в оформлении, отлично комбинируется со светлым кирпичом и белой штукатуркой.
Вот несколько идей, на которые вам, возможно, стоит обратить внимание:
– оформление террасы кирпичом с созданием клумбы для вьющихся по колоннам навеса растений;
– оформление зоны террасы (внешних стен дома) кирпичом;
– оформление парадного крыльца с помощью колонны, которая является частью навеса;
– частичное оформление фронтона декоративными деревянными рейками поверх оштукатуренного фасада;
– создание имитации кровли в зоне над террасой – здесь на крыше мы видим лишь стропила, без кровельного материала;
– оформление дымохода кирпичом так же, как и цоколя.
На заднем дворике мы найдем еще пару интересных идей для стандартного коттеджа. Например, угловое остекление для спальни – стильное решение в современной манере. Еще одна – создание опорных деревянных реечных экранов для того, чтобы лианные растения могли дойти до зоны фронтона, тоже оформленной с помощью реек.
Не менее важная и удобная часть проекта – крыльцо со стороны заднего дворика, которое можно использовать самыми различными способами. Здесь оно имеет навес в виде продолжения основной кровли на колонне.
Удивительный интерьер внутри дома выполнен в стиле модерн. Очень интересный выбор для столь традиционного внешнего вида коттеджа. Внутри мы найдем прохладные тона в смеси с блеском и металлическими элементами, а также исключительно лаконичную отделку.
Панорамное остекление в данном случае будто относится сразу к двум мирам – формат его современен, а рамы под дерево в темном цвете напоминают об облике традиционного коттеджа, как и открытые части стропил на втором этаже.
Стильная туалетная комната на мансарде имеет отделку мозаикой в стиле модерн или даже футуризма – здесь, кажется, давно настал 22-ой аэрокосмический век.
В отделке этого коттеджа использовались шикарные материалы – глянцевая керамическая плитка, мебель с роскошными деталями, качественная древесина и брендовый текстиль.
На первом этаже расположилась двусветная гостиная (26 кв. метров), кухня (13 кв. метров) и три спальни (16, 10,6 и 12 кв. метров). Кроме того здесь мы найдем гардеробную, ванную комнату, гостевую туалетную комнату, котельную и гараж.
На втором этаже – зона отдыха. Здесь расположены огромная гостиная мансардного типа (49 кв. метров) и одна жилая комната – спальня старшего ребенка либо гостевая или кабинет (17 кв. метров).
Такое распределение отлично подходит для семьи с большим количеством детей или для тех, кто любит принимать у себя дома гостей. Мансардная комната – идеальное место для того, чтобы создать вторую гостиную для игр детей или домашний кинотеатр, плюс к основной парадной гостиной.
Далее на homify:
— Достойный дом для семейной жизни;