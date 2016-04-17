10 домиков мечты на природе

Специально для тех, кому уже не терпится на природу, мы собрали подборку из 10 домиков мечты в живописных регионах нашей планеты. Все они – идеальное вдохновение для тех, кто ищет смелые и колоритные идеи для дизайна собственной дачи.
Дачникам мы также предлагаем статьи «Сколько стоит построить деревянный дом» о том, как умело рассчитать смету и добиться стоимости в 1,3 млн. за «коробку», и «Что можно построить на даче своими руками» о 14 идеях, которые захватят ваше внимание!
Вилла в этническом стиле идеально подходит как проект дома для дачи. Гамак, навесы из веток, плетеная мебель и яркие цвета – вы можете выбрать гавайскую, тайскую, кубинскую, багамскую или австралийскую тематику!
Стоимость реализации: $$.
Для многих именно так выглядит дача их мечты. Просторная, экспансивная, но при этом оформленная в уютной традиционной манере она ждет вас в вашем воображении даже тогда, когда вы зимуете в городской квартире.
Стоимость реализации: $$.
Этот интересный дом в португальском колониальном стиле тоже построен в Бразилии. Средиземноморская охра, крытые галереи, навесы для малиновой бугенвиллии и мощеные дорожки здесь смотрятся просто прекрасно!
Стоимость реализации: $$.
Люксовый деревянный дом на природе – это как чудо, которое проявилось прямо из чьей-то мечты. В таком доме чувствуется мощь архитектурной мысли, изящно сглаженной натуральными материалами, будто созданными для дома в лесу.
Стоимость реализации: $$$.
Если дача вашей мечты скорее напоминает замок, чем хижину, вы нашли то, что искали! Тосканские корни этого архитектурного сооружения напоминают, что именно здесь даже виллы похожи на настоящие замки.
Стоимость реализации: $$$.
Такой домик в скандинавском стиле отлично смотрелся бы в средней полосе. Он просто создан для соснового бора или березового леса! Заказать такой можно напрямую через архитектора, кстати, как и любой другой проект на homify.
Стоимость реализации: $$.
Но больше всего нам понравился этот удивительный маленький проект домика в стиле тропического кантри – яркие краски здесь украшают структуру из натурального дерева. Ставни для окон и дверей, массивные колонны для террасы и сама терраса смотрятся очень эффектно в контексте домика на природе.
Кстати, построить такую дачу не так сложно, как кажется на первый взгляд. Читая статьи, задавая вопросы специалистам на Форуме и даже заказывая проект у профессионалов homify, вы действительно можете реализовать свою мечту с любым бюджетом.
Стоимость реализации: $.
Ощущение полного расслабления на даче можно добиться с помощью нескольких стилей в дизайне. Например, греческого островного, легкого модерна и минимализма. Здесь важны успокаивающие, простые оттенки, отсутствие ярких пятен и колоритных акцентов.
Стоимость реализации: $$.
Колониальный стиль в тропиках – это особое ощущение буржуазности, летней неги возле океана, с ослепительными от солнца фасадами. Здесь даже черепичная крыша становится пастельного цвета, а белый цвет превращается в белый-белый. Бассейн рядом с домом – настоящее спасение для такого райского местечка вдали от цивилизации.
Реализовать такой проект дачи просто – выбирайте теплые оттенки для фасада, белые окна и двери, крышу под черепичную, а также добавьте к экстерьеру пару колонн, средиземноморское патио, мангал с навесом и декоративное обрамление окон.
Стоимость реализации: $$.
Далее на homify:
— 10 проектов домов с панорамным остеклением;