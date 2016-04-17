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10 домиков мечты на природе

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Projeto, Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores Дома в стиле кантри
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Специально для тех, кому уже не терпится на природу, мы собрали подборку из 10 домиков мечты в живописных регионах нашей планеты. Все они – идеальное вдохновение для тех, кто ищет смелые и колоритные идеи для дизайна собственной дачи.

Дачникам мы также предлагаем статьи «Сколько стоит построить деревянный дом» о том, как умело рассчитать смету и добиться стоимости в 1,3 млн. за «коробку», и «Что можно построить на даче своими руками» о 14 идеях, которые захватят ваше внимание!

​Колоритный этнический шик

Projeto, Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores Дома в стиле кантри
Isnara Gurgel – Arquitetura + Interiores

Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores
Isnara Gurgel – Arquitetura + Interiores
Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores

Вилла в этническом стиле идеально подходит как проект дома для дачи. Гамак, навесы из веток, плетеная мебель и яркие цвета – вы можете выбрать гавайскую, тайскую, кубинскую, багамскую или австралийскую тематику!

Стоимость реализации: $$.

​Бразильский кантри

Casa de Campo, Márcia Pilz Arquiteta e Urbanista Márcia Pilz Arquiteta e Urbanista Дома в стиле кантри Дерево
Márcia Pilz Arquiteta e Urbanista

Márcia Pilz Arquiteta e Urbanista
Márcia Pilz Arquiteta e Urbanista
Márcia Pilz Arquiteta e Urbanista

Для многих именно так выглядит дача их мечты. Просторная, экспансивная, но при этом оформленная в уютной традиционной манере она ждет вас в вашем воображении даже тогда, когда вы зимуете в городской квартире.

Стоимость реализации: $$.

​На побережье Атлантики

Fazenda Santa Izabel, LM Arquitetura | Conceito LM Arquitetura | Conceito Дома в стиле кантри
LM Arquitetura | Conceito

LM Arquitetura | Conceito
LM Arquitetura | Conceito
LM Arquitetura | Conceito

Этот интересный дом в португальском колониальном стиле тоже построен в Бразилии. Средиземноморская охра, крытые галереи, навесы для малиновой бугенвиллии и мощеные дорожки здесь смотрятся просто прекрасно!

Стоимость реализации: $$.

​Люксовые тропики

Casa de Campo - Quinta do Lago - Tarauata, Olaa Arquitetos Olaa Arquitetos Дома в стиле кантри
Olaa Arquitetos

Olaa Arquitetos
Olaa Arquitetos
Olaa Arquitetos

Люксовый деревянный дом на природе – это как чудо, которое проявилось прямо из чьей-то мечты. В таком доме чувствуется мощь архитектурной мысли, изящно сглаженной натуральными материалами, будто созданными для дома в лесу.

Стоимость реализации: $$$.

​Замок в тишине леса

VILLA SABINA, Arch. FLAVIA SCANZANI Arch. FLAVIA SCANZANI Дома в стиле кантри
Arch. FLAVIA SCANZANI

Arch. FLAVIA SCANZANI
Arch. FLAVIA SCANZANI
Arch. FLAVIA SCANZANI

Если дача вашей мечты скорее напоминает замок, чем хижину, вы нашли то, что искали! Тосканские корни этого архитектурного сооружения напоминают, что именно здесь даже виллы похожи на настоящие замки.

Стоимость реализации: $$$.

Минимализм на природе

ДОМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ , ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ДОМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Такой домик в скандинавском стиле отлично смотрелся бы в средней полосе. Он просто создан для соснового бора или березового леса! Заказать такой можно напрямую через архитектора, кстати, как и любой другой проект на homify.

Стоимость реализации: $$.

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​Дача мечты для каждого

BEACH HOUSE - TRAMANDAÍ/RS, Arquitetando ideias Arquitetando ideias Дома в тропическом стиле
Arquitetando ideias

Arquitetando ideias
Arquitetando ideias
Arquitetando ideias

Но больше всего нам понравился этот удивительный маленький проект домика в стиле тропического кантри – яркие краски здесь украшают структуру из натурального дерева. Ставни для окон и дверей, массивные колонны для террасы и сама терраса смотрятся очень эффектно в контексте домика на природе.

Кстати, построить такую дачу не так сложно, как кажется на первый взгляд. Читая статьи, задавая вопросы специалистам на Форуме и даже заказывая проект у профессионалов homify, вы действительно можете реализовать свою мечту с любым бюджетом.

Стоимость реализации: $.

​Релакс и только релакс

homify Дома в средиземноморском стиле
homify

homify
homify
homify

Ощущение полного расслабления на даче можно добиться с помощью нескольких стилей в дизайне. Например, греческого островного, легкого модерна и минимализма. Здесь важны успокаивающие, простые оттенки, отсутствие ярких пятен и колоритных акцентов.

Стоимость реализации: $$.

​Классика жанра

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Колониальный стиль в тропиках – это особое ощущение буржуазности, летней неги возле океана, с ослепительными от солнца фасадами. Здесь даже черепичная крыша становится пастельного цвета, а белый цвет превращается в белый-белый. Бассейн рядом с домом – настоящее спасение для такого райского местечка вдали от цивилизации.

Реализовать такой проект дачи просто – выбирайте теплые оттенки для фасада, белые окна и двери, крышу под черепичную, а также добавьте к экстерьеру пару колонн, средиземноморское патио, мангал с навесом и декоративное обрамление окон.

Стоимость реализации: $$.

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