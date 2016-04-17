10 домиков мечты на природе

Специально для тех, кому уже не терпится на природу, мы собрали подборку из 10 домиков мечты в живописных регионах нашей планеты. Все они – идеальное вдохновение для тех, кто ищет смелые и колоритные идеи для дизайна собственной дачи.

Дачникам мы также предлагаем статьи «Сколько стоит построить деревянный дом» о том, как умело рассчитать смету и добиться стоимости в 1,3 млн. за «коробку», и «Что можно построить на даче своими руками» о 14 идеях, которые захватят ваше внимание!